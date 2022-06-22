20 неожиданных фотографий знаменитостей



Фактрум публикует фотографии известных людей, сделанные во времена их молодости и в непринужденной обстановке. Эти фото открывают нам другую сторону их личности, лишённую лоска и исключительности.

1. Марлен Дитрих целует руку Константину Паустовскому, 1963 год. Актриса прониклась прочитанным в юности рассказом писателя «Телеграмма» и с тех пор долго лелеяла мечту поцеловать руку, которая его написала.

2. 2004 год. Переделкино. Квентин Тарантино на могиле Бориса Пастернака, своего литературного кумира с самого детства.

3. Сальвадор Дали с домашним муравьедом выходит из метро, 1969 год. Мало кто знает, но питомцем эксцентричного художника был гигантский муравьед. Дали часто выгуливал своего экзотического друга на золотом поводке по улицам Парижа и являлся на светские приемы, держа его на плече.

4. Дэвид Боуи около советского поезда, 1973 год. Культовый персонаж западной культуры совершил беспрецедентный по тем временам поступок — проехал через весь Советский Союз из Находки в Москву за 18 дней в купе обычного вагона.

5. Альфред Хичкок, руководящий львом во время съемки легендарной заставки студии Metro-Goldwyn-Mayer, 1958 год.

6. Культурист Шон Коннери. Фотография сделана на конкурсе бодибилдеров в 1953 году.

7. Ричард Гир, 1978 год. Портрет своего близкого друга и начинающего и никому неизвестного тогда актера Ричарда Гира сделал фотограф Херб Ритц. Это было в Калифорнии, когда у их автомобиля прокололось колесо и они заехали в придорожный сервис, чтобы его поменять.

8. Пабло Пикассо в ванне. Снимок Дэвиса Дэвида Дугласа, близкого друга художника и единственного его фотолетописца. «„Ты фотографируешь, я пишу картины“, — такое было у нас разделение труда. Он никогда мне не позировал, но и не забраковал ни одного снимка и не запрещал съемки».

9. Юная Элизабет Тейлор купает собаку.

10. Арнольд Шварценеггер и балет.

11. Эрнест Хемингуэй пинает жестяную банку.

12. Мадонне 18 лет, Детройт, 1976 год.

13. Молодой Леонардо Ди Каприо изображает Чарли Чаплина.

14. Обнимающиеся Мэрилин Монро и президент США Джон Кеннеди.

15. Группа The Beatles в 1957 году: Харрисону 14 лет, Леннону — 16, Маккартни — 15.

16. Элвис Пресли дает автограф на голове мальчика.

17. Принцесса Диана и Джон Траволта танцуют в Белом доме, 1985 год.

18. Джонни Депп и Кейт Мосс.

19. Боб Марли играет в футбол перед концертом.

20. Эрнесто Че Гевара пьет напиток мате через трубочку-бомбилью.

21. Курт Кобейн во время ареста.

22. Королева Великобритании