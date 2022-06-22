20 неожиданных фотографий знаменитостей
Фактрум публикует фотографии известных людей, сделанные во времена их молодости и в непринужденной обстановке. Эти фото открывают нам другую сторону их личности, лишённую лоска и исключительности.
1. Марлен Дитрих целует руку Константину Паустовскому, 1963 год. Актриса прониклась прочитанным в юности рассказом писателя «Телеграмма» и с тех пор долго лелеяла мечту поцеловать руку, которая его написала.
2. 2004 год. Переделкино. Квентин Тарантино на могиле Бориса Пастернака, своего литературного кумира с самого детства.
3. Сальвадор Дали с домашним муравьедом выходит из метро, 1969 год. Мало кто знает, но питомцем эксцентричного художника был гигантский муравьед. Дали часто выгуливал своего экзотического друга на золотом поводке по улицам Парижа и являлся на светские приемы, держа его на плече.
4. Дэвид Боуи около советского поезда, 1973 год. Культовый персонаж западной культуры совершил беспрецедентный по тем временам поступок — проехал через весь Советский Союз из Находки в Москву за 18 дней в купе обычного вагона.
5. Альфред Хичкок, руководящий львом во время съемки легендарной заставки студии Metro-Goldwyn-Mayer, 1958 год.
6. Культурист Шон Коннери. Фотография сделана на конкурсе бодибилдеров в 1953 году.
7. Ричард Гир, 1978 год. Портрет своего близкого друга и начинающего и никому неизвестного тогда актера Ричарда Гира сделал фотограф Херб Ритц. Это было в Калифорнии, когда у их автомобиля прокололось колесо и они заехали в придорожный сервис, чтобы его поменять.
8. Пабло Пикассо в ванне. Снимок Дэвиса Дэвида Дугласа, близкого друга художника и единственного его фотолетописца. «„Ты фотографируешь, я пишу картины“, — такое было у нас разделение труда. Он никогда мне не позировал, но и не забраковал ни одного снимка и не запрещал съемки».
9. Юная Элизабет Тейлор купает собаку.
10. Арнольд Шварценеггер и балет.
11. Эрнест Хемингуэй пинает жестяную банку.
12. Мадонне 18 лет, Детройт, 1976 год.
13. Молодой Леонардо Ди Каприо изображает Чарли Чаплина.
14. Обнимающиеся Мэрилин Монро и президент США Джон Кеннеди.
15. Группа The Beatles в 1957 году: Харрисону 14 лет, Леннону — 16, Маккартни — 15.
16. Элвис Пресли дает автограф на голове мальчика.
17. Принцесса Диана и Джон Траволта танцуют в Белом доме, 1985 год.
18. Джонни Депп и Кейт Мосс.
19. Боб Марли играет в футбол перед концертом.
20. Эрнесто Че Гевара пьет напиток мате через трубочку-бомбилью.
21. Курт Кобейн во время ареста.
Источник: https://www.factroom.ru/izvestnye-lyudi/20-neozhidannyh-fotografij-znamenitostej
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