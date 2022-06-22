Страна хлопка и золота: 6 занимательных фактов об Узбекистане
Государства Средней Азии могут похвастаться интересной историей и уникальной культурой. Однако мы знаем о них не так много, даже если речь идёт о постсоветских государствах. Не исключением является и Узбекистан, который ассоциируется разве что с традиционными костюмами и общим прошлым в составе СССР. Вот только это государство может и удивить, и поразить тем, как и чем оно живёт. Вашему вниманию 6 занимательных фактов об Узбекистане.
1. Интересное географическое положение
Страна без выхода к морю в квадрате. /Фото: tourister.ru
Узбекистан является страной, которая не имеет выхода к морю (за исключением Каспийского). Более того, чтобы добраться до него, необходимо пересечь как минимум два государства, так как граничащие с Узбекистаном Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Афганистан и Кыргызстан также выходом к морю не обладают. На планете есть только две такие страны — второй является Лихтенштейн
2. История территории в империях
Территория Узбекистана в составе империи Александра Македонского. /Фото: wikipedia.org
Далеко не каждый регион в мире, как тот, который на сегодняшний день является территорией Узбекистана, имеет в своей истории вхождение в границы империи. А вот узбекские земли умудрились оказаться там, как минимум, пять раз: сначала стали частью Персидской империи, потом оказались завоёваны Александром Македонским и оказалась в его государстве, позднее находились под управлением монголов под руководством Чингисхана, триста лет спустя попали под власть великой империи Тамерлана, а в 1925 году появилась Узбекская Советская Социалистическая Республика в составе СССР.
3. Самый большой на планете золотой рудник
Самый большой в мире рудник с золотом. /Фото: uzreport.news
Узбекистан может похвастаться наличием на своей территории крупнейшего на планете открытого золотого рудника, Находится он в Мурунтау, в пустыне Кызылкум, либо Кызыл-Кум. Более того, разработка этого месторождения потребовала создания самого большого в мире золотодобывающего карьер. По данным редакции Novate.ru, запасы золота в Мурунтау, составляют примерно 1 750 тонн. А так как драгоценный металл впервые там был обнаружен в 1958 году, добыча там продолжается до сих пор.
4. Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО
В Узбекистане есть на что посмотреть. /Фото: ictnews.uz, azattyq.org
Территория Узбекистана насчитывает пять объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО различного назначения. В этот список входят Ичан-Кала — транзитный регион и место отдыха караванов в средневековье недалеко от Ирана, где сохранилось 250 старых домов, Бухара — средневековый город Центральной Азии, который расположен на легендарном Шелковом пути, Самарканд, который считается одной из жемчужин региона, западный Тянь-Шань, как пример природного объекта наследия ЮНЕСКО, а также исторический центр Шахрисабз.
5. Рекорд по густонаселённости
Людей в Узбекистане становится только больше. /Фото: aa.com.tr
Узбекистан является самым большим государством среди постсоветских республик в Центральной Азии по числу населения. Так, по информации редакции Novate.ru, в 2019 году в Узбекистане постоянно проживало 33,2 миллиона человек, а год спустя это число достигло 34 миллионам. Причём в отличие от многих бывших советских республик, население в государстве растёт: в 2017 году в стране проживало 29,56 миллиона человек.
6. Ведущие отрасли экономики
Хлопок прочно ассоциируется с этим государством. /Фото: aa.com.tr
Одной из самых известных отраслей деятельности, с которой ассоциируется Узбекистан, это выращивание хлопка. Однако оно является не единственным направлением экономической деятельности государства: довольно большую долю ВВП составляет добыча природных полезных ископаемых, например, вышеупомянутое золото, природный газ, и уран.
Источник: https://novate.ru/blogs/210622/63355/
Комментариев нет.
-
Архивы
- Июнь 2022 (58)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
- Декабрь 2021 (136)
- Ноябрь 2021 (91)
- Октябрь 2021 (92)
- Сентябрь 2021 (52)
- Август 2021 (41)
- Июль 2021 (27)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий