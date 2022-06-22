Страна хлопка и золота: 6 занимательных фактов об Узбекистане

Государства Средней Азии могут похвастаться интересной историей и уникальной культурой. Однако мы знаем о них не так много, даже если речь идёт о постсоветских государствах. Не исключением является и Узбекистан, который ассоциируется разве что с традиционными костюмами и общим прошлым в составе СССР. Вот только это государство может и удивить, и поразить тем, как и чем оно живёт. Вашему вниманию 6 занимательных фактов об Узбекистане.

1. Интересное географическое положение

Страна без выхода к морю в квадрате. /Фото: tourister.ru

Узбекистан является страной, которая не имеет выхода к морю (за исключением Каспийского). Более того, чтобы добраться до него, необходимо пересечь как минимум два государства, так как граничащие с Узбекистаном Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Афганистан и Кыргызстан также выходом к морю не обладают. На планете есть только две такие страны — второй является Лихтенштейн

2. История территории в империях

Территория Узбекистана в составе империи Александра Македонского. /Фото: wikipedia.org

Далеко не каждый регион в мире, как тот, который на сегодняшний день является территорией Узбекистана, имеет в своей истории вхождение в границы империи. А вот узбекские земли умудрились оказаться там, как минимум, пять раз: сначала стали частью Персидской империи, потом оказались завоёваны Александром Македонским и оказалась в его государстве, позднее находились под управлением монголов под руководством Чингисхана, триста лет спустя попали под власть великой империи Тамерлана, а в 1925 году появилась Узбекская Советская Социалистическая Республика в составе СССР.

3. Самый большой на планете золотой рудник

Самый большой в мире рудник с золотом. /Фото: uzreport.news

Узбекистан может похвастаться наличием на своей территории крупнейшего на планете открытого золотого рудника, Находится он в Мурунтау, в пустыне Кызылкум, либо Кызыл-Кум. Более того, разработка этого месторождения потребовала создания самого большого в мире золотодобывающего карьер. По данным редакции Novate.ru, запасы золота в Мурунтау, составляют примерно 1 750 тонн. А так как драгоценный металл впервые там был обнаружен в 1958 году, добыча там продолжается до сих пор.

4. Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО

В Узбекистане есть на что посмотреть. /Фото: ictnews.uz, azattyq.org

Территория Узбекистана насчитывает пять объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО различного назначения. В этот список входят Ичан-Кала — транзитный регион и место отдыха караванов в средневековье недалеко от Ирана, где сохранилось 250 старых домов, Бухара — средневековый город Центральной Азии, который расположен на легендарном Шелковом пути, Самарканд, который считается одной из жемчужин региона, западный Тянь-Шань, как пример природного объекта наследия ЮНЕСКО, а также исторический центр Шахрисабз.

5. Рекорд по густонаселённости

Людей в Узбекистане становится только больше. /Фото: aa.com.tr

Узбекистан является самым большим государством среди постсоветских республик в Центральной Азии по числу населения. Так, по информации редакции Novate.ru, в 2019 году в Узбекистане постоянно проживало 33,2 миллиона человек, а год спустя это число достигло 34 миллионам. Причём в отличие от многих бывших советских республик, население в государстве растёт: в 2017 году в стране проживало 29,56 миллиона человек.

6. Ведущие отрасли экономики

Хлопок прочно ассоциируется с этим государством. /Фото: aa.com.tr

Одной из самых известных отраслей деятельности, с которой ассоциируется Узбекистан, это выращивание хлопка. Однако оно является не единственным направлением экономической деятельности государства: довольно большую долю ВВП составляет добыча природных полезных ископаемых, например, вышеупомянутое золото, природный газ, и уран.

Источник: https://novate.ru/blogs/210622/63355/