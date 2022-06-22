Победители конкурса фотографий мира природы BigPicture 2022 года

«Пчелиный клубок» Карин Айгнер. Обладатель Гран-при.

«Теплым весенним утром в Южном Техасе самка кактусовой пчелы (Diadasia rinconis) вышла из своего маленького цилиндрического гнезда в земле, поднимаясь, как пепел из трубы. Почти мгновенно ее окружили десятки патрулирующих самцов, их желтовато-коричневые тела образовали гудящий, крутящийся «брачный шар», когда они соперничали за шанс совокупиться с ней. Примерно через 20 бурных секунд пчелиный клубок рассеялся, и самка улетела — одинокий победоносный самец, крепко держащийся за ее спину.

Спаривание длится чуть больше недели, поэтому фотографу Карине Айгнер посчастливилось запечатлеть именно этот брачный клубок. Хотя эти местные пчелы редко замечаются или задокументированы людьми, они играют важную роль в качестве опылителей, особенно для кактусов опунции (вид опунции), которые являются важным источником пропитания для многих видов на засушливом юго-западе Америки».

Ежегодный конкурс фотографий BigPicture Natural World только что объявил победителей и финалистов 2022 года. Как всегда, Калифорнийская академия наук организует мероприятие, посвященное биоразнообразию Земли. Главный победитель этого года, Карин Айгнер, получила главный приз за редкий взгляд на причудливый ритуал спаривания кактусовых пчел.

Ее фотография — лишь одна из многих фотографий, участвовавших в конкурсе, на которых запечатлено исключительное поведение животных, независимо от того, находятся ли они на суше или под водой. Например, изображение акробатического горностая Хосе Грандио — очаровательный пример поведения, которое ученые до сих пор пытаются понять. Какой бы ни была причина этих «танцев», ясно одно: нам повезло, что у нас есть такие фотографы, как Грандио, которые готовы потратить время, чтобы увековечить эти сальто и прыжки.

Будь то исследование брачных ритуалов или изучение того, как животные адаптируются к человеческому развитию, все фотографии прославляют мир природы. И в то же время они учат нас тому, что на самом деле происходит в животном мире. Поэтому, оценивая мастерство этих фотографий, мы также стремимся узнать больше о том, как животные процветают или борются, и что мы можем сделать, чтобы помочь.

Эта галерея была первоначально опубликована в bioGraphic, независимом журнале о природе и охране природы, издаваемом Калифорнийской академией наук и медиа-партнере фотоконкурса BigPicture Natural World Photography Competition.

«Игра горностая» Хосе Грандио. Финалист земной жизни.

«В предрассветные часы холодным зимним утром во французских Альпах фотограф Хосе Грандио неподвижно лежал на снегу, ожидая, когда горностай (Mustela erminea) выйдет из своей норы. Последние несколько дней он провел в ожидании таким же образом, без вознаграждения, но его терпение было вознаграждено. Вскоре после восхода солнца горностай вылез на бледный зимний свет и начал устраивать захватывающее шоу. «Казалось, он играет со свежевыпавшим снегом, совершая внезапные прыжки и ползая по снегу», — вспоминает Грандио.

Ученые много раз были свидетелями того, как горностаи демонстрировали подобное, и они называют это поведение танцем, хотя их мнения по поводу того, что мотивирует эти прыжки и повороты, разделились. Иногда танцы исполняются перед кроликом или крупной птицей, кажущейся попыткой сбить с толку или отвлечь потенциальную добычу — стратегия, которая доказала свою эффективность в ряде задокументированных взаимодействий. В других случаях, как в случае с выставкой, сфотографированной Грандио, в поле зрения нет жертвы, и танец кажется просто выражением изобилия. Третья гипотеза состоит в том, что танцы на самом деле являются непроизвольной реакцией на паразитарную инфекцию, поскольку известно, что горностаи являются хозяевами черепных паразитических червей. Какой бы ни была интерпретация поведения, ученые узнали одну вещь: когда они связаны с нападением на крупную добычу, такие проявления снижают риск травм горностая — вероятно, потому, что они обеспечивают элемент неожиданности. Такая польза может в конечном итоге подкрепить поведение, независимо от того, было ли оно изначально преднамеренным или нет.

В этом конкретном случае горностай прыгал и танцевал около получаса, прежде чем вернуться в свою берлогу до конца дня. Хотя побуждение к его энергичному проявлению неясно, Грандио не может не думать, что это было «что-то вроде игры для него», радостный ответ на удовольствие от нетронутого снега».

«После грехопадения» Дэвида Слейтера. Победитель в категории «Водная жизнь».

«Калифорнийские морские львы (Zalophus californianus) — знаковые представители экосистемы залива Монтерей, и фотограф Дэвид Слейтер любит нырять с ними. «Они проносятся мимо вас с такой красотой и грацией, что вы ошеломлены», — говорит он. Но во время погружения в сентябре прошлого года Слейтер стал свидетелем более мрачной сцены с морским львом. На грязном участке морского дна мертвый морской лев упал на свое последнее пристанище, разноцветные звезды летучих мышей (Patiria miniata) были разбросаны по его телу, как цветы, брошенные на могилу.

Летучие мыши всеядны и часто питаются тушами, которые падают на дно океана».

«Туннельное зрение» Тома Шлезингера. Финалист «Водная жизнь».

«Каждый год, с августа по начало октября, атлантические груперы-великаны (Epinephelus itajara) собираются у восточного побережья Флориды для нереста. Темными ночами, когда новолуние, самцы размером с холодильник издают низкочастотные гулкие звуки, сокращая свои плавательные пузыри, призывая других морских окуней собираться вокруг затонувших кораблей или скалистых рифов. Пятьдесят лет назад на зов могли откликнуться более 100 рыб. Но к 1990 году этот медлительный вид был практически полностью уничтожен, а брачные скопления часто сокращались до горстки рыб. В том же году груперы-голиафы были защищены как федеральными, так и государственными запретами на рыболовство, и популяция постепенно начала восстанавливаться. Хотя брачные скопления во Флориде еще не достигли численности, которую местные рыбаки вспоминают с 1970-х годов, сейчас обычно можно увидеть от 20 до 40 окуней вместе в течение сезона размножения.

Однако в марте, несмотря на резкое сопротивление ученых, изучающих этот вид, Комиссия по охране рыб и дикой природы Флориды проголосовала за возобновление рекреационного промысла груперов-голиафов, начиная с 2023 года. Согласно новому плану, ежегодно будет продаваться до 200 разрешений на срок от 150 и 500 долларов, каждая из которых позволит выловить взрослого морского окуня».

«Лицом к лицу» Фернандо Константино Мартинеса Белмара. Финалист Человек/Природа.

«Два существа сталкиваются друг с другом через забор из плетеной проволоки: одно — хищник, другое — добыча; один дикий, другой, по сути, изготовленный для нашего использования. Этот момент является проявлением столкновения двух миров, без четкого указания на то, какой из них возьмет верх. Такие изображения мира природы, пересекающегося с миром, на который так сильно повлияли люди, стали почти навязчивой идеей мексиканского фотографа Фернандо Константино Мартинеса Белмара. И лишь немногие места в мире предоставляют столько возможностей запечатлеть конфликт из первых рук, как родной полуостров Юкатан Мартинеса Белмара, где обитают неуловимые ягуары (Panthera onca) и одна из самых быстрорастущих туристических горячих точек Мексики, «Ривьера Майя».

До недавнего времени у ученых было мало надежды на то, что между двумя охраняемыми территориями может существовать жизнеспособный экологический коридор, учитывая сильно развитую землю, которая их связывает. Тем не менее, исследование радиослежения, опубликованное ранее в этом году, предполагает, что ягуары не только используют этот коридор, но и обустраивают свои участки вдоль его маршрута. Несмотря на то, что кошки предпочитают леса или второстепенные места произрастания сильно нарушенной среде обитания, они способны извлекать выгоду из возможностей, предоставляемых человеческим развитием. Например, один самец сосредоточил свой домашний участок на свалке, где он нашел обильный источник добычи в виде диких собак и других животных, которые рыскали на этом месте. Это не идеальный сценарий, но стойкость, продемонстрированная этими людьми, дает надежду на то, что при продуманном планировании будущего развития в этом районе ягуары на полуострове Юкатан смогут продолжать процветать».

«Кадр в кадре» Ситарама Мэя. Победитель крылатой жизни.

«Фотограф Ситарам Мэй обычно думал о фотографии дикой природы, как о чем-то, что он делал во время путешествий. Но когда пандемия COVID-19 охватила весь мир, он стал уделять больше внимания дикой природе на своем заднем дворе. «Однажды ночью, сидя на своем балконе, я смотрел на заварную яблоню, и летучие мыши часто прилетали, чтобы полакомиться плодами», — вспоминает он. «Весь мир проклинал летучих мышей, но я решил понаблюдать за ними». Мэй провел три недели, наблюдая за фруктовыми летучими мышами, и в конце концов научился предсказывать их поведение и определять щели в кронах деревьев, через которые они могли проникнуть. В одном из таких открытий ему удалось сделать этот снимок, идеально обрамляя летучую мышь в кольце пышной зеленой листвы».

«Паутина» Бенса Мате. Победитель земной жизни.

«В венгерском национальном парке Кискунсаг был рассвет, и фотограф Бенце Мате неподвижно лежал, едва дыша, на плавающей шкуре размером с гроб. Перед ним евразийский бобр (касторовое волокно) был занят тем, что грыз дерево, освещенное первыми лучами утреннего солнца. Неподалеку из воды, окутанной туманом, появились ранее срубленные деревья, похожие на сваи дока, одно из них было увешано светящейся паутиной. Эфирная сцена была больше, чем просто красивой; это была яркая иллюстрация идеи о том, что бобры меняют свою среду обитания, когда строят плотины, создавая среду обитания, которую используют многие другие виды».

«Падающая звезда» Тони Ву. Финалист «Водная жизнь».

«За три дня до полнолуния в июле прошлого года фотограф Тони Ву нырнул в бухту у побережья Кагосимы, Япония, в поисках звездчатого бычка (Asterropteryx semipunctata) — рыбы размером с футболку для гольфа с яркими точками, похожими на булавочные уколы. разбросаны по его темной коже. Он надеялся сфотографировать красивую, усеянную звездами рыбу в течение нескольких недель, и он собирался посвятить все свое погружение этой задаче. Но вскоре после того, как он заметил своего первого бычка, Ву отвлекся на другую звездную сцену: морская звезда Лича (Leiaster leachi) поднялась на кончики своих рук и начала нереститься, выпуская Млечный Путь спермы в окружающую морскую воду. .

Как и многие морские беспозвоночные, морские звезды размножаются путем нереста, выпуская большое количество спермы и яиц в толщу воды за короткий период времени. Чтобы максимизировать шансы на оплодотворение этих гамет, они синхронизируют свои усилия с соседними представителями своего вида, используя сигналы температуры, света и лунного цикла, чтобы определять свое время».

«Эмбриология» Хайме Кулебраса. Финалист земной жизни.

«В лунную ночь недалеко от исследовательской станции Янаяку на северо-востоке Эквадора самка стеклянной лягушки Вили (Nymphargus wileyi) запрыгнула на папоротник и пересекла одну из его ветвей, отвечая на зов ожидающего самца. Он забрался ей на спину, готовый крепко держаться несколько часов, пока она не будет готова отложить яйца. Наконец, она встала на кончик лиственного рукава, протянувшегося над ручьем, и вытолкнула кладку яиц, которые самец немедленно оплодотворил. Помещенные в желеобразную массу, которая отпугивает хищников, защищает от обезвоживания и предотвращает грибковые инфекции, зародыши развивались в течение нескольких дней на верхушке папоротника, прежде чем броситься в воду, чтобы продолжить свои метаморфозы. Но прежде чем они упали, ученый и фотограф Хайме Кулебрас сделал этот потрясающий портрет с контровым светом.

В настоящее время о стеклянных лягушках Уайли известно очень мало. Они не были задокументированы учеными до 2006 года, и до сих пор их находили только в непосредственной близости от исследовательской станции Янаяку. В то время как исследователи собирали взрослых особей и наблюдали за их яйцевыми кладками, которые содержат от 19 до 28 эмбрионов, они никогда не регистрировали брачные крики этого вида, не документировали родительское инвестиционное поведение, не наблюдали за головастиками и не проводили оценку популяции».

«В свет» Пола Хермансена. Победитель конкурса «Искусство природы».

«Когда одним бодрым мартовским утром фотограф Пол Хермансен вышел на улицу в Ски, Норвегия, и оглянулся на свой дом, он был встревожен. Один из наружных фонарей был оставлен включенным на всю ночь, и в его яркой оболочке он увидел темные пятна десятков насекомых, привлеченных на смерть случайным маяком. Вычищая прибор, Хермансен решил сфотографировать коллекцию насекомых, надеясь пролить свет на «скрытых существ, которые составляют основу нашей жизни — существ, которых мы легко игнорируем».

«Отвратительный деликатес» Бенс Мате. Победитель Человек/Природа.

«Путешествуя несколько лет назад по румынскому Карпатскому региону, фотограф Бенце Мате наткнулся на ужасающую картину. На нерестилище обыкновенных лягушек (Rana temporaria) в воде лежали мертвые сотни лягушек (и несколько жаб), некоторые из которых все еще хватали партнеров, у них заметно отсутствовали задние лапы. Браконьеры выщипывали амфибий из пруда, когда они пытались размножаться, отрезали им задние ноги, чтобы прокормить торговцев лягушачьими лапками, и бросали их обратно в воду, чтобы они умирали медленной смертью среди своей икры. «Больше всего меня потрясла жестокость, — говорит Мате, — но также и вред, причиненный местному населению».

Каждый год миллионы лягушек продаются по всему миру в качестве источника пищи. Торговля подпитывается не только сбором диких животных в местном масштабе, как Мате был свидетелем в Румынии, но и промышленным коммерческим животноводством в Китае и других странах. В то время как браконьерство может поставить под угрозу местное население, коммерческое сельское хозяйство на самом деле представляет еще большую угрозу для амфибий во всем мире. «Массовое выращивание и международная торговля для производства лягушачьих лапок распространяют смертельные болезни и способствуют нынешнему кризису вымирания амфибий», — говорит герпетолог и эксперт по торговле дикими животными Джонатан Колби. «В частности, два типа патогенов, амфибийный хитридиевый грибок и ранавирус, широко распространяются в результате торговли лягушачьими лапками и уже привели к сокращению и вымиранию десятков популяций».

Если лягушачьи лапки останутся в меню людей, срочно необходимы меры по улучшению благосостояния и борьбе с болезнями, чтобы лучше защитить земноводных во всем мире».

«Скрытая красота» Тома Сент-Джорджа. Пейзажи, водные пейзажи и флора Победитель.

«Глубоко в сеноте на полуострове Юкатан в Мексике фотограф Том Сент-Джордж обнаружил эту потустороннюю, кажущуюся безжизненной пещеру, ее тускло освещенные воды пронизаны тысячами драматических сталактитов. Какой бы негостеприимной она ни казалась, эта затопленная пещера на самом деле далеко не бесплодна. Это часть обширной подземной сети затопленных ходов, воронок и пещер, в которых обитает удивительное разнообразие рыб и зоопланктона, большинство из которых встречается только на Юкатане. Многие из них также находятся под угрозой исчезновения, поскольку сенотам полуострова угрожают развитие и загрязнение. Один из этих видов, Antromysis cenotensis, представляет собой крошечное ракообразное, играющее огромную роль в его экосистеме. Включенный в Мексиканский Красный список видов, находящихся под угрозой, похожий на креветку организм совершает длительные вертикальные миграции во время кормления, таким образом перемещая питательные вещества через толщу воды. Это также критически важный источник пищи для сенотской рыбы».

Источник: bigpicturecompetition

Источник: https://animalworld.com.ua/news/pobediteli-konkursa-fotografij-mira-prirody-bigpicture-2022-goda