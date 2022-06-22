Клубничное полнолуние в Питере

В июне июня жители нашей планеты смогли увидеть одно из суперлуний, на которые были богаты два последних года. Иногда июньское полнолуние называют «клубничным» или «земляничным», но это не связано с красноватым оттенком нашего спутника. По версии североамериканских индейцев «клубничное» полнолуние связано с сезонным урожаем и сбором клубники.

Фотографии и текст Марины Лысцевой

А мы в это время оказались в прекрасном Санкт-Петербурге, где в ночь на 14 июня поохотились на луну, которая после восхода около 10 вечера несколько часов довольно низко шла над горизонтом.

Если наблюдать со Свердловской набережной, то поднималась эта красота за Смольным собором и уходила направо.

Переехав на Васильевский остров в районе 14 линии, посмотрели на луну в зените — она повисла за парусником и грузовым портом:

А когда развели мосты, можно было наблюдать, как «клубничная» постепенно снижалась за Троицким мостом:

Кстати, тем, кто верит в гороскопы, советуют в это время быть смелее, идти туда, куда давно хотели, и прощаться с тем, что не стоит внимания. Я лично к гороскопам давно отношусь скептически, т.к. все эти советы можно и нужно использовать каждый день.

И напоследок задела маковку церкви Спаса нерукотворного в Зимнем дворце:

Вот такая красота.

Источник: https://loveopium.ru/priroda/klubnichnoe-polnolunie-v-pitere.html