Как королева Англии прыгала с парашютом и другие самые забавные моменты из жизни Елизаветы II за 70 лет её правления

Все долгие семь десятков лет своего пребывания на ответственном посту британского монарха королева Елизавета II вела себя с непередаваемым изяществом и достоинством. Однако, время от времени она допускает шаловливые проявления своего остроумия. Оказывается, королевским особам, даже таким важным, не чуждо ничто человеческое. Когда за твоей жизнью столь пристально наблюдают, трудно шутить, но у Елизаветы выходит. В лучших традициях английского юмора — очень весело, тонко и изысканно. Далее прочтите о самых забавных моментах из жизни Елизаветы, которые стали в сети мемами.

1. Прыжок с парашютом в стиле Джеймса Бонда

Королева Великобритании не стесняется выглядеть смешно и любит пошутить над собой.

В честь открытия Олимпийских игр 2012 года британская королева неожиданно стала партнёром агента 007. Перед её торжественным выходом был показан видеосюжет, как над стадионом парит вертолёт Джеймса Бонда. «Королева» выпрыгнула из него первой и спустилась на парашюте. Несмотря на то, что это, естественно, был двойник-дублёр — это было просто ошеломляющее действо. Елизавета II же не скрывала удовольствия от произведённого впечатления.

https://www.youtube.com/watch?v=1AS-dCdYZbo

2. «Мне уже 200 лет?»

Во время официального ужина в Белом доме тогдашний американский президент Джордж Буш говорил торжественную речь. Он оговорился и сказал, что королева Елизавета II отмечала двухсотлетие США в 1776 году, а не в 1976. Чуть позже британская королева начала свою речь со слов: «Когда я была здесь в 1776 году…»

Королева Елизавета II произносит тост за президента США Джорджа Буша во время торжественного обеда в Белом доме, 2007 год.

3. Не столько старая, сколько древняя

На международном саммите Содружества, который проходил на Мальте, выступал тогдашний премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Произнося свою речь, он отметил, что был 12-м премьер-министром Канады, избранным во время её правления. Королева не растерялась и дерзко ответила, что невероятно благодарна господину Трюдо за то, что он заставил её почувствовать себя такой старой.

Королева Елизавета II приветствует премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Букингемском дворце, 2018 год.

4. «Не-а»

Это видео с королевой мгновенно стало вирусным, как только появилось в социальных сетях. Снято оно было в 2005 году, во время рисования портрета Елизаветы в честь её 80-летия. Когда она заметила художнику, что стареет прямо перед ним, он спросил: «Вас это беспокоит?» Королева же небрежно ответила: «Не-а».

https://www.youtube.com/watch?v=UyYgo2nMzfY

5. «Ну, я до сих пор жива»

Королева Елизавета II в Северной Ирландии.

Это было в 2016 году во время визита Елизаветы II в Северную Ирландию. Заместитель министра спросил тогда королеву, хорошо ли она себя чувствует. Она, как всегда, проявила остроумие, сказав: «Ну, я до сих пор жива». Хочется всем пожелать не только столь долгих лет жизни, но и столь завидного чувства юмора.

6. Расслабься и получай удовольствие

Королева Елизавета II на саммите G7, 2021 год.

Во время саммита G7 в 2021 году, который проходил в Великобритании, королева Елизавета II не изменила себе. Она решила поднять настроение заскучавшему Борису Джонсону. Королева заметила: «Ты должен хотя бы выглядеть так, будто получаешь удовольствие».

7. Сэндвич маамалад

https://www.youtube.com/watch?v=7UfiCa244XE

Когда британская королевская семья отмечала платиновый юбилей Елизаветы II в июне 2022 года, то они сняли весьма трогательное видео. В сюжете две традиционные британские «иконы» — сама королева и медвежонок Паддингтон вместе пьют чай и мило болтают. Оба хвастаются какие у них вкусные сэндвичи с мармеладом, что как всем известно, является любимой едой Паддингтона. Елизавета очень мило произносит при этом слово «мармелад». Восхитительное зрелище!

8. Принц Луи затмевает всех

Принц Луи затыкает уши, наблюдая за полётом с балкона Букингемского дворца.

Наконец в британской королевской семье появился тот, кто сможет посоперничать с королевой своими забавными выходками. Во время церемонии Trooping of the Colour очень громко шумели самолёты. Все стояли на балконе Букингемского дворца спокойно и выглядели весьма серьёзно. Только маленький принц Луи не смог стоически терпеть и заткнул уши. Фотографию момента молниеносно разобрали на мемы.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/200622/53575/