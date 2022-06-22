Аномальная жара в Европе
Горячий воздух из Северной Африки принес в европейские страны экстремальную жару. Во Франции и Испании температура превысила 40 градусов по Цельсию, а в Германии — 38 градусов.
Мальчик купается в фонтане в Лионе, Франция
Фото: АР/ТАСС
Голуби охлаждаются у водопроводного крана на площади в Кракове, Польша
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images
Мужчина охлаждается в фонтане в жаркий день в центре Мадрида, Испания
Фото: АР/ТАСС
Пчелы в поисках воды. Берлин, Германия.
Фото: Wolfram Steinberg/picture alliance via Getty Images
Жители Парижа в жаркий день
Фото: Kiran Ridley/Getty Images
Хозяин охлаждает питомца у распылителя воды в Кракове
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images
Отдых на Женевском озере в Швейцарии
Фото: ЕРА/ТАСС
Купание в фонтане в парке Люстгартен в Берлине
Фото: ЕРА/ТАСС
Термометр показывает температуру в городе Жешув, Польша
Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
Женщина ест мороженое в центре Мадрида
Фото: AP/ТАСС
Жители Берлина загорают у озера Оранкези
Фото: АР/ТАСС
Мужчина спасается от 35-градусной жары в Эртингене, Германия
Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5863/60644
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