Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Аномальная жара в Европе

Мальчик купается в фонтане в Лионе, Франция

Горячий воздух из Северной Африки принес в европейские страны экстремальную жару. Во Франции и Испании температура превысила 40 градусов по Цельсию, а в Германии — 38 градусов.

Мальчик купается в фонтане в Лионе, Франция

Фото: АР/ТАСС

Голуби охлаждаются у водопроводного крана на площади в Кракове, Польша

Голуби охлаждаются у водопроводного крана на площади в Кракове, Польша

Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Мужчина охлаждается в фонтане в жаркий день в центре Мадрида, Испания

Мужчина охлаждается в фонтане в жаркий день в центре Мадрида, Испания

Фото: АР/ТАСС

Пчелы в поисках воды. Берлин, Германия.

Пчелы в поисках воды. Берлин, Германия.

Фото: Wolfram Steinberg/picture alliance via Getty Images

Жители Парижа в жаркий день

Жители Парижа в жаркий день

Фото: Kiran Ridley/Getty Images

Хозяин охлаждает питомца у распылителя воды в Кракове

Хозяин охлаждает питомца у распылителя воды в Кракове

Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Отдых на Женевском озере в Швейцарии

Отдых на Женевском озере в Швейцарии

Фото: ЕРА/ТАСС

Купание в фонтане в парке Люстгартен в Берлине

Купание в фонтане в парке Люстгартен в Берлине

Фото: ЕРА/ТАСС

Термометр показывает температуру в городе Жешув, Польша

Термометр показывает температуру в городе Жешув, Польша

Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Женщина ест мороженое в центре Мадрида

Женщина ест мороженое в центре Мадрида

Фото: AP/ТАСС

Жители Берлина загорают у озера Оранкези

Жители Берлина загорают у озера Оранкези

Фото: АР/ТАСС

Мужчина спасается от 35-градусной жары в Эртингене, Германия

Мужчина спасается от 35-градусной жары в Эртингене, Германия

Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5863/60644

22.06.2022 - Posted by | Природа...

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