Разлив реки Йеллоустоун в Монтане

Из-за проливных дождей уровень воды в реке Йеллоустоун в американском штате Монтана достиг рекордного уровня. Все входы в Йеллоустонский национальный парк были закрыты впервые за 34 года.

Фото: АР/ТАСС

Фото: АР/ТАСС

Фото: Zuma/ТАСС

Фото: АР/ТАСС

Фото: АР/ТАСС

Фото: АР/ТАСС

Фото: АР/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5858/60598