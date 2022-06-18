Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Разлив реки Йеллоустоун в Монтане

Из-за проливных дождей уровень воды в реке Йеллоустоун в американском штате Монтана достиг рекордного уровня. Все входы в Йеллоустонский национальный парк были закрыты впервые за 34 года.

Фото: АР/ТАСС

Фото: АР/ТАСС

Фото: Zuma/ТАСС

Фото: АР/ТАСС

Фото: АР/ТАСС

Фото: АР/ТАСС

Фото: АР/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5858/60598

18.06.2022 - Posted by | Природа...

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