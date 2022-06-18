ПМЭФ-2022
В Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум. Главная тема мероприятия — "Новый мир — новые возможности".
Подготовка к XXV Петербургскому международному экономическому форуму
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Человекоподобный робот-кассир "Дуняша" компании "Промобот"
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Выставочный стенд компании "Уралхим"
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Участники ПМЭФ-2022
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Стенд Санкт-Петербурга
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Посетительницы во время панельной дискуссии "Сверхновые карьерные траектории"
Фото: Виктория Виатрис/ТАСС
Первый день работы ПМЭФ-2022
Фото: Виктория Виатрис/ТАСС
Стенд Башкортостана
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Сессия "Цифровизация в сфере лекарственного обеспечения: доступность, прозрачность, подлинность"
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Участники форума на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум"
Фото: Виктория Виатрис/ТАСС
Стенд Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь)
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Вход в центр аккредитации Петербургского международного экономического форума
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5857/60586
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Петербургский международный экономический форум. День первый
Читайте на http://WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/photo/79481/
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