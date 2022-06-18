Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

ПМЭФ-2022

Подготовка к XXV Петербургскому международному экономическому форуму

В Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум. Главная тема мероприятия — "Новый мир — новые возможности".

Подготовка к XXV Петербургскому международному экономическому форуму

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Человекоподобный робот-кассир "Дуняша" компании "Промобот"

Человекоподобный робот-кассир "Дуняша" компании "Промобот"

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Выставочный стенд компании "Уралхим"

Выставочный стенд компании "Уралхим"

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Участники ПМЭФ-2022

Участники ПМЭФ-2022

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Стенд Санкт-Петербурга

Стенд Санкт-Петербурга

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Посетительницы во время панельной дискуссии "Сверхновые карьерные траектории"

Посетительницы во время панельной дискуссии "Сверхновые карьерные траектории"

Фото: Виктория Виатрис/ТАСС

Первый день работы ПМЭФ-2022

Первый день работы ПМЭФ-2022

Фото: Виктория Виатрис/ТАСС

Стенд Башкортостана

Стенд Башкортостана

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Сессия "Цифровизация в сфере лекарственного обеспечения: доступность, прозрачность, подлинность"

Сессия "Цифровизация в сфере лекарственного обеспечения: доступность, прозрачность, подлинность"

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Участники форума на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум"

Участники форума на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум"

Фото: Виктория Виатрис/ТАСС

Стенд Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь)

Стенд Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь)

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Вход в центр аккредитации Петербургского международного экономического форума

Вход в центр аккредитации Петербургского международного экономического форума

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5857/60586

************************

Петербургский международный экономический форум. День первый

Читайте на http://WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/photo/79481/

18.06.2022 - Posted by | Дайджест

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: