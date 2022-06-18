НОВОСТИ МИРА

Традиционный фестиваль Ядня Касада проходит на острове Ява в Индонезии. Местные жители бросают в кратер вулкана Бромо подношения в виде риса, фруктов, овощей, цветов и домашнего скота, чтобы получить благословение.

Фото: Garry Lotulung/Anadolu Agency via Getty Images

Восход солнца на пастбище в Баден-Вюртемберг, Германия

Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images

Показ круизной коллекции Dior в Севилье

Фото: АР/ТАСС

Корабль отплывает на рассвете в Дению, Испания

Фото: EPA/Vostock-photo

Надувные фламинго на палубе катера для поиска мин на военно-морской базе. Киль, Германия.

Фото: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Джокьякарту, Индонезия

Фото: Ulet Ifansasti/Getty Images

Жители британского Борнмута на пляже

Фото: Finnbarr Webster/Getty Images

Кошачий лемур в Йоркширском парке дикой природы в Донкастере

Фото: Danny Lawson/PA Images via Getty Images

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин посетили Королевские скачки Royal Ascot

Фото: John Phillips/Getty Images for Ascot Racecourse

В Анталье проходит чемпионат Европы по фехтованию

Фото: EPA/Vostock-photo

Женский день на королевских скачках Royal Ascot

Фото: EPA/Vostock-photo

Водяные буйволы на западе Турции

Фото: Sergen Sezgin/Anadolu Agency via Getty Images

Традиционная лодочная гонка на реке Неккар в Тюбингене, Германия

Фото: Christoph Schmidt/picture alliance via Getty Images

Маковое поле в Брэмфорде, Великобритания

Фото: Joe Giddens/PA Images via Getty Images

Жара в Испании

Фото: АР/ТАСС

Католический праздник Тела и Крови Христовых в Саксонии

Фото: DPA/ТАСС

Топливный кризис в Шри-Ланке провоцирует длинные очереди на автозаправочных станциях

Фото: Pradeep Dambarage/NurPhoto via Getty Images

Жираф в зоопарке Бурсы, Турция

Фото: Mustafa Yilmaz/Anadolu Agency via Getty Images

Зимние заморозки в Йоханнесбурге, ЮАР

Фото: EPA/Vostock-photo

В Москве в Парке Горького прошел флешмоб в день рождения Красной Шапочки

Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Чайки на пляже в английском Уэймуте

Фото: Finnbarr Webster/Getty Images

Репетиция мини-балета "Фавн" в Большом театре

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В Шанхае закроют почти все временные больницы для пациентов с COVID-19

Фото: EPA/Vostock-photo

В Париже проходит международная выставка обороны и безопасности Eurosatory

Фото: Kiran Ridley/Getty Images

Жаркая погода в Испании

Фото: AP/ТАСС

Индонезийский художник выступает на пресс-конференции в рамках выставки современного искусства в немецком Касселе

Фото: EPA/Vostock-photo

Летняя погода в Баварии

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images

Студенты присоединились к протесту коренных народов в Эквадоре

Фото: EPA/Vostock-photo

В Швейцарии открылась художественная ярмарка Art Basel 2022

Фото: EPA/Vostock-photo

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на базу НАТО в Румынии

Фото: EPA/Vostock-photo

Полнолуние над городом Цзаочжуан, Китай

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Национальная забастовка в Эквадоре

Фото: Ricardo Landeta/Agencia Press South/Getty Images

Котенок среди ромашек в Бранденбург, Германия

Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

В Индии отмечают праздник Ват-Пурнима, во время которого замужние женщины молятся о благополучии своих мужей, обвязывая веревками баньяновые деревья

Фото: EPA/Vostock-photo

Открытый чемпионат Германии по теннису среди женщин

Фото: EPA/Vostock-photo

Поисково-спасательные учения в Кирении (Северный Кипр)

Фото: Evrim Aydin/Anadolu Agency via Getty Images

В британском графстве Беркшир стартовали знаменитые скачки Royal Ascot

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Жители Сиднея на пляже Бронте

Фото: EPA/Vostock-photo

Дом Цереры в Помпеях открылся для посетителей после реставрации

Фото: EPA/Vostock-photo

В Лондоне почтили память жертв пожара в жилом доме Grenfell Tower, где пять лет назад погибли 72 человека, в том числе маленькие дети

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/