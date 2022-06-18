НОВОСТИ МИРА
Традиционный фестиваль Ядня Касада проходит на острове Ява в Индонезии. Местные жители бросают в кратер вулкана Бромо подношения в виде риса, фруктов, овощей, цветов и домашнего скота, чтобы получить благословение.
Фото: Garry Lotulung/Anadolu Agency via Getty Images
Восход солнца на пастбище в Баден-Вюртемберг, Германия
Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images
Показ круизной коллекции Dior в Севилье
Фото: АР/ТАСС
Корабль отплывает на рассвете в Дению, Испания
Фото: EPA/Vostock-photo
Надувные фламинго на палубе катера для поиска мин на военно-морской базе. Киль, Германия.
Фото: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Джокьякарту, Индонезия
Фото: Ulet Ifansasti/Getty Images
Жители британского Борнмута на пляже
Фото: Finnbarr Webster/Getty Images
Кошачий лемур в Йоркширском парке дикой природы в Донкастере
Фото: Danny Lawson/PA Images via Getty Images
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин посетили Королевские скачки Royal Ascot
Фото: John Phillips/Getty Images for Ascot Racecourse
В Анталье проходит чемпионат Европы по фехтованию
Фото: EPA/Vostock-photo
Женский день на королевских скачках Royal Ascot
Фото: EPA/Vostock-photo
Водяные буйволы на западе Турции
Фото: Sergen Sezgin/Anadolu Agency via Getty Images
Традиционная лодочная гонка на реке Неккар в Тюбингене, Германия
Фото: Christoph Schmidt/picture alliance via Getty Images
Маковое поле в Брэмфорде, Великобритания
Фото: Joe Giddens/PA Images via Getty Images
Жара в Испании
Фото: АР/ТАСС
Католический праздник Тела и Крови Христовых в Саксонии
Фото: DPA/ТАСС
Топливный кризис в Шри-Ланке провоцирует длинные очереди на автозаправочных станциях
Фото: Pradeep Dambarage/NurPhoto via Getty Images
Жираф в зоопарке Бурсы, Турция
Фото: Mustafa Yilmaz/Anadolu Agency via Getty Images
Зимние заморозки в Йоханнесбурге, ЮАР
Фото: EPA/Vostock-photo
В Москве в Парке Горького прошел флешмоб в день рождения Красной Шапочки
Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"
Чайки на пляже в английском Уэймуте
Фото: Finnbarr Webster/Getty Images
Репетиция мини-балета "Фавн" в Большом театре
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
В Шанхае закроют почти все временные больницы для пациентов с COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo
В Париже проходит международная выставка обороны и безопасности Eurosatory
Фото: Kiran Ridley/Getty Images
Жаркая погода в Испании
Фото: AP/ТАСС
Индонезийский художник выступает на пресс-конференции в рамках выставки современного искусства в немецком Касселе
Фото: EPA/Vostock-photo
Летняя погода в Баварии
Фото: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images
Студенты присоединились к протесту коренных народов в Эквадоре
Фото: EPA/Vostock-photo
В Швейцарии открылась художественная ярмарка Art Basel 2022
Фото: EPA/Vostock-photo
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на базу НАТО в Румынии
Фото: EPA/Vostock-photo
Полнолуние над городом Цзаочжуан, Китай
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images
Национальная забастовка в Эквадоре
Фото: Ricardo Landeta/Agencia Press South/Getty Images
Котенок среди ромашек в Бранденбург, Германия
Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images
В Индии отмечают праздник Ват-Пурнима, во время которого замужние женщины молятся о благополучии своих мужей, обвязывая веревками баньяновые деревья
Фото: EPA/Vostock-photo
Открытый чемпионат Германии по теннису среди женщин
Фото: EPA/Vostock-photo
Поисково-спасательные учения в Кирении (Северный Кипр)
Фото: Evrim Aydin/Anadolu Agency via Getty Images
В британском графстве Беркшир стартовали знаменитые скачки Royal Ascot
Фото: Ryan Pierse/Getty Images
Жители Сиднея на пляже Бронте
Фото: EPA/Vostock-photo
Дом Цереры в Помпеях открылся для посетителей после реставрации
Фото: EPA/Vostock-photo
В Лондоне почтили память жертв пожара в жилом доме Grenfell Tower, где пять лет назад погибли 72 человека, в том числе маленькие дети
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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