Как 200 лет назад делали фото более качественные, чем современные цифровые снимки

Удивительно, но такого ясного, четкого изображения, которого добивались при изготовлении дагеротипов почти двести лет тому назад, современные цифровые камеры воспроизвести не могут. Не зря эти снимки когда-то назвали «зеркалом с памятью»: в них можно вглядываться бесконечно, рассматривая или человека, который сидел когда-то перед объективом, или пейзаж, который уже давным-давно изменился. Дагеротипы были зеркалами и в прямом смысле слова – изображение получалось зеркальным. А еще оно было одновременно негативом и позитивом – все зависело от того, как смотреть на снимок.

Рождение фотографии

Схватить момент, зафиксировать событие, оставить в памяти внешний облик дорогого человека – все это долгое время было прерогативой художников. Но в XIX веке мир уже всерьез задумывался над другими способами «поймать мгновение», рассмотреть мир не только «в натуре», но и отраженный на материальных носителях. В принципе, это умели и до изобретения дагеротипа – создать изображение, например, используя камеру-обскуру. Проблема была в том, чтобы научиться закреплять это изображение – превращать его в неизменяемый снимок.

Знаменитое изображение из Ле-Гра — слева оригинальное, справа — улучшенное; не отличается выдающимися особенностями, но это — первая в истории фотография

Самой первой в мире фотографией считается «вид из окна в Ле Гра», изображение, полученное методом гелиографии в 1826 году. Автором этой технологии был Нисефор Ньепс, применявший свою разработку для снятия копий с гравюр. Первый его опыт отображения реального пейзажа с помощью той самой камеры-обскуры и пластинки, покрытой слоем битума, оказался, конечно, революционным, но не поражал воображение четкостью – как это удастся чуть позже специалистам по дагеротипии.

Луи Дагер и Нисефор Ньепс

Эта технология получила свое название по имени изобретателя – Луи Дагера, который был к тому времени известен как владелец диорамы, большой лентообразной изогнутой картины в отдельном помещении. Дагер не только сам экспериментировал с веществами, меняющими цвет под воздействием света, но и пользовался достижениями других изобретателей – в первую очередь, того же Ньепса. Союз этих двух энтузиастов фотографии и привел в итоге к появлению первых пластинок-дагеротипов – дорогих, но поражающих воображение снимков, действительно похожих на замершее отражение в зеркале.

Появление дагеротипии

Ньепс умер в 1833 году, и увидеть дагеротипные изображения не успел, все лавры достались самому Дагеру и сыну Ньепса. Сообщение об изобретении было сделано в январе 1839 года на заседании Парижской академии наук, тогда же были продемонстрированы снимки, причем достойные члены академии всерьез подозревали, что видят перед собой работу талантливого гравера, настолько качественными и четкими были изображения.

Слева — дагеротипное изображение человека, рожденного в 1749 году; справа — первая фотография живого животного, 1842 год

Увы, отличительной особенностью используемых тогда материалов была их низкая светочувствительность – на практике это означало, что для получения качественного снимка требуется долгая выдержка – от 15 до 30 минут, а также яркий солнечный свет. Это, казалось, делало невозможным съемку портретов, оставаться полностью неподвижным на столь долгий период времени было трудно. К счастью, прогресс остановить было уже нельзя – совершенствовались объективы, использовались линзы, усиливавшие возможности фотоаппарата. Уже в 1840 начали появляться первые портретные фотоателье.

Вероятно, первые дагеротипные портреты в истории — 1839 год

Вот как делали дагеротипное изображение, например, портрет. Сначала требовалось подготовить пластинку, верхний слой которой был из серебра (он припаивался к латунной или медной основе или же наносился методом гальванизации). Потом пластинку тщательно полировали – для получения снимка она должна была стать абсолютно гладкой. Эту работу выполняли непосредственно перед фотографированием, используя мех, бархат или вату. После пластинку погружали в специальные растворы, где она попадала под воздействие йода, брома и хлора – все это происходило в полной темноте или же при специальном (желтом) свете.

Первые фотографии

Готовая пластинка помещалась в специальную светонепроницаемую кассету, а кассета – в фотокамеру. После этого можно было фотографировать – при этом откидывалась передняя крышка объектива, открывая доступ света к пластинке. После пластинку нужно было проявить – сделать скрытое на ней изображение видимым. Для этого использовали нагретую до 50-70 градусов ртуть – ее пары, поднимаясь к помещенной над ртутью пластине, вступали во взаимодействие с йодистым серебром. Дальше требовалось только остановить процесс в нужный момент – зафиксировать изображение с помощью соляного раствора.

Дагеротип 1838 года, бульвар лю Тампль снят из окна диорамы; видны человеческие фигуры — чистильщика обуви и его клиента, длинная выдержка позволила запечатлеть только их. Источник: commons.wikimedia.org

Понятно, что дело это нельзя было назвать безвредным – пары ртути опасны для здоровья; фотографам предписывалось выполнять работу, защищая органы дыхания, но это делали далеко не все. Был придуман и другой вариант проявлять снимки – без использования ртути, под воздействием солнечных лучей. Правда, это требовалось делать около суток. Готовый снимок покрывался хлоридом золота для лучшей сохранности, а также убирался под стекло в рамку, часто еще и в специальную коробочку с крышкой, покрытой черным бархатом – так, чтобы можно было увидеть не негативное, а позитивное изображение.

Камера-обскура и кассеты с пластинами. Источник: commons.wikimedia.org

При отсутствии всех этих мер был высок риск, что дагеротип испортится: осыпется, пойдет пятнами – это было хрупкое произведение. Зато детализация была поразительной – можно и сейчас увеличивать дагеротипные снимки в десятки раз, настолько четким получалось изображение. Пластинки также создавали эффект глубины, как бы дублируя реальность по эту сторону снимка. Неудивительно, что дагеротипия приобрела в сороковых годах позапрошлого века огромную популярность.

Сам факт, что теперь стало можно сохранить образ кого-то из членов семьи, важных людей, отобразить места, пейзажи – были для той эпохи чуть ли не волшебством. Дагеротипия была не дешева и требовала от фотографируемого большой самодисциплины – но зато взамен посетители фотоателье приобщались к этому чуду, уносили домой «зеркало с памятью». Спустя двадцать лет дагеротипию вытеснил более дешевый и удобный мокрый коллодионный процесс, и изобретение Луи Дагера стало частью прошлого.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/170622/53561/