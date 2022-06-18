Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Животные в фотографиях

Животные в фотографиях

Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира.

Баклан подбрасывает свою добычу в воздух. (Фото Vinay Badhe):

Баклан подбрасывает свою добычу в воздух

Птенец восточной синей птицы совершает свой первый полет, покидая скворечник. (Фото Robert F. Bukaty):

Птенец восточной синей птицы

Рыбья сова Блэкистона классифицируется МСОП как исчезающий вид. (Фото JIJI Press):

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Пикник на высоте. (Фото Xu Jun):

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Тупик на островах Фарн в Нортумберленде. Тупики обитают на побережьях Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Гнездятся в норах на птичьих базарах. Питаются рыбой, в основном песчанками. (Фото Owen Humphreys):

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Портрет утки в Центре водно-болотных угодий WWT Slimbridge в Глостере. (Фото Ben Birchall):

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Слон в заповеднике Лева, Кения. (Фото Luis Tato):

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Сурикаты кормятся вблизи своей норы, переворачивая камни и раскапывая трещины в земле. Сурикаты обладают повышенным иммунитетом к ядам змей. (Фото Max Waugh):

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Родился очень редкий северный олень. Скандинавы считают, что увидеть белого северного оленя – к вечному счастью, богатству и удаче. (Фото Joann Randles):

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Грейс Дикинсон в своем саду в Эссексе тренирует крыс, которые появляются в эпизодах в кино. (Фото William Lailey):

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Лисенок в саду в Галифаксе, Западный Йоркшир. (Фото Steve Midgley):

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Большеглазые полозы. Длина этой крупной змеи составляет почти два метра, и её цвет варьирует от светло-коричневого в засушливых регионах до почти чёрного в сырых лесах. Они часто встречаются в городских районах, где обитает множество грызунов; их главной пищей нередко являются крысы, поэтому альтернативное название этой змеи на английском языке — «Ratsnake» (букв. «крысовая змея»). (Фото Jetwing Vil Uyana):

Большеглазый полоз

Пятнистая неясыть. Хищная птица семейства совиных, распространённая на западе Северной Америки. (Фото Lesley Gooding):

Пятнистая неясыть

Лечим ноги. детеныш жирафа, родившийся с необычным заболеванием, из-за которого ее ноги неправильно сгибались, в сафари-парке зоопарка Сан-Диего в Эскондидо. (Фото San Diego Zoo Wildlife Alliance):

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Акула у залива Юпитер, Флорида. (Фото Sam Wolfe):

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Девятимесячная самку кенгуру в Сакраменто, Калифорния. (Фото Rich Pedroncelli):

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Дикие кабаны и их поросята переходят улицу в Риме, Италия. (Фото Antonio Masiello):

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Бездомная кошка ходит по забору бывшего детского сада в Лисичанске, восточная Украина. (Фото Yasuyoshi Chiba):

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Стеклянная лягушка-призрак в тропических лесах Чоко. (Фото David Weiller):

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Гигантская южноамериканская черепаха. (Фото WCS):

Гигантская южноамериканская черепаха

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/zhivotnye-v-fotografiyax-131.html

18.06.2022 - Posted by | Животные

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