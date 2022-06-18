Животные в фотографиях
Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира.
Баклан подбрасывает свою добычу в воздух. (Фото Vinay Badhe):
Птенец восточной синей птицы совершает свой первый полет, покидая скворечник. (Фото Robert F. Bukaty):
Рыбья сова Блэкистона классифицируется МСОП как исчезающий вид. (Фото JIJI Press):
Пикник на высоте. (Фото Xu Jun):
Тупик на островах Фарн в Нортумберленде. Тупики обитают на побережьях Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Гнездятся в норах на птичьих базарах. Питаются рыбой, в основном песчанками. (Фото Owen Humphreys):
Портрет утки в Центре водно-болотных угодий WWT Slimbridge в Глостере. (Фото Ben Birchall):
Слон в заповеднике Лева, Кения. (Фото Luis Tato):
Сурикаты кормятся вблизи своей норы, переворачивая камни и раскапывая трещины в земле. Сурикаты обладают повышенным иммунитетом к ядам змей. (Фото Max Waugh):
Родился очень редкий северный олень. Скандинавы считают, что увидеть белого северного оленя – к вечному счастью, богатству и удаче. (Фото Joann Randles):
Грейс Дикинсон в своем саду в Эссексе тренирует крыс, которые появляются в эпизодах в кино. (Фото William Lailey):
Лисенок в саду в Галифаксе, Западный Йоркшир. (Фото Steve Midgley):
Большеглазые полозы. Длина этой крупной змеи составляет почти два метра, и её цвет варьирует от светло-коричневого в засушливых регионах до почти чёрного в сырых лесах. Они часто встречаются в городских районах, где обитает множество грызунов; их главной пищей нередко являются крысы, поэтому альтернативное название этой змеи на английском языке — «Ratsnake» (букв. «крысовая змея»). (Фото Jetwing Vil Uyana):
Пятнистая неясыть. Хищная птица семейства совиных, распространённая на западе Северной Америки. (Фото Lesley Gooding):
Лечим ноги. детеныш жирафа, родившийся с необычным заболеванием, из-за которого ее ноги неправильно сгибались, в сафари-парке зоопарка Сан-Диего в Эскондидо. (Фото San Diego Zoo Wildlife Alliance):
Акула у залива Юпитер, Флорида. (Фото Sam Wolfe):
Девятимесячная самку кенгуру в Сакраменто, Калифорния. (Фото Rich Pedroncelli):
Дикие кабаны и их поросята переходят улицу в Риме, Италия. (Фото Antonio Masiello):
Бездомная кошка ходит по забору бывшего детского сада в Лисичанске, восточная Украина. (Фото Yasuyoshi Chiba):
Стеклянная лягушка-призрак в тропических лесах Чоко. (Фото David Weiller):
Гигантская южноамериканская черепаха. (Фото WCS):
Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/zhivotnye-v-fotografiyax-131.html
Комментариев нет.
-
Архивы
- Июнь 2022 (50)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
- Декабрь 2021 (136)
- Ноябрь 2021 (91)
- Октябрь 2021 (92)
- Сентябрь 2021 (52)
- Август 2021 (41)
- Июль 2021 (27)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий