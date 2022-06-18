Животные в фотографиях

Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира.

Баклан подбрасывает свою добычу в воздух. (Фото Vinay Badhe):

Птенец восточной синей птицы совершает свой первый полет, покидая скворечник. (Фото Robert F. Bukaty):

Рыбья сова Блэкистона классифицируется МСОП как исчезающий вид. (Фото JIJI Press):

Пикник на высоте. (Фото Xu Jun):

Тупик на островах Фарн в Нортумберленде. Тупики обитают на побережьях Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Гнездятся в норах на птичьих базарах. Питаются рыбой, в основном песчанками. (Фото Owen Humphreys):

Портрет утки в Центре водно-болотных угодий WWT Slimbridge в Глостере. (Фото Ben Birchall):

Слон в заповеднике Лева, Кения. (Фото Luis Tato):

Сурикаты кормятся вблизи своей норы, переворачивая камни и раскапывая трещины в земле. Сурикаты обладают повышенным иммунитетом к ядам змей. (Фото Max Waugh):

Родился очень редкий северный олень. Скандинавы считают, что увидеть белого северного оленя – к вечному счастью, богатству и удаче. (Фото Joann Randles):

Грейс Дикинсон в своем саду в Эссексе тренирует крыс, которые появляются в эпизодах в кино. (Фото William Lailey):

Лисенок в саду в Галифаксе, Западный Йоркшир. (Фото Steve Midgley):

Большеглазые полозы. Длина этой крупной змеи составляет почти два метра, и её цвет варьирует от светло-коричневого в засушливых регионах до почти чёрного в сырых лесах. Они часто встречаются в городских районах, где обитает множество грызунов; их главной пищей нередко являются крысы, поэтому альтернативное название этой змеи на английском языке — «Ratsnake» (букв. «крысовая змея»). (Фото Jetwing Vil Uyana):

Пятнистая неясыть. Хищная птица семейства совиных, распространённая на западе Северной Америки. (Фото Lesley Gooding):

Лечим ноги. детеныш жирафа, родившийся с необычным заболеванием, из-за которого ее ноги неправильно сгибались, в сафари-парке зоопарка Сан-Диего в Эскондидо. (Фото San Diego Zoo Wildlife Alliance):

Акула у залива Юпитер, Флорида. (Фото Sam Wolfe):

Девятимесячная самку кенгуру в Сакраменто, Калифорния. (Фото Rich Pedroncelli):

Дикие кабаны и их поросята переходят улицу в Риме, Италия. (Фото Antonio Masiello):

Бездомная кошка ходит по забору бывшего детского сада в Лисичанске, восточная Украина. (Фото Yasuyoshi Chiba):

Стеклянная лягушка-призрак в тропических лесах Чоко. (Фото David Weiller):

Гигантская южноамериканская черепаха. (Фото WCS):

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/zhivotnye-v-fotografiyax-131.html