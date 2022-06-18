В чём секрет готического Шартрского собора, который хранит терянную информацию о тамплиерах, Ковчеге Завета и другие тайны

Этот монументальный шедевр готической архитектуры окружает масса тайн, которые не разгаданы по сей день. По сути, Нотр-Дам-де-Шартр — это одна сплошная загадка. Мистическое уравнение со множеством неизвестных, которое написано не на бумаге, а воплощено в камне и витражах. Спустя 10 веков его красота по-прежнему продолжает ошеломлять и завораживать. Исследователи говорят, что Шартрский собор хранит утерянную информацию о тамплиерах, Ковчеге Завета, сакральной геометрии, алхимии и нумерологии. О нём написано бесчисленное количество книг и статей. В чём же его главный секрет?

Мистическая красота Шартрского собора

В этом соборе христиане проводят богослужения, а архитекторы и историки постоянно исследуют в попытке разгадать его тайны. Нотр-Дам-де-Шартр до сих пор считается одним из самых почитаемых и таинственных соборов Европы. В университетских библиотеках есть целые помещения, заполненные научными томами, в которых описана каждая мельчайшая деталь его конструкции. Также там изложены все eго многочисленные захватывающие секреты. Этот архитектурный шедевр прекрасно сохранился. Несмотря на то, что ему уже более девяти столетий — здание выглядит почти точно так же, как и века назад.

Шартрский собор и сегодня выглядит так как и века назад.

Место, где был возведён собор с древних времён является священным. Здесь всегда были церкви. Первая из которых датируется 4 веком. Здесь был некогда древний склеп. Готический собор начал строиться в 1020 году. Полностью работы были завершены лишь двести лет спустя. Здание страдало в разные времена от пожаров. Церковь каждый раз отстраивали заново. Западный фасад сохранился вообще в первозданном виде.

Винтажная гравюра Шартрского собора.

Самый большой секрет собора

Точная дата основания Шартра, неизвестна. Появился он ещё до римского завоевания Галлии как главный город кельтской народности карнутов. Эти племена населяли территорию между реками Сеной и Луарой. Древние римляне называли этот город Аутрицум, так как река Эр на латыни звучала как Аутура. Само слово Шартр — это видоизменённая форма слова «карнуты». Этот народ был покорён Римом в I веке нашей эры и данный регион стал провинцией великой империи.

Одна из величайших загадок Шартра заключается в том, что для такого величественного собора он был закончен очень быстро. Архитектурное чудо требовало огромного количества рабочих рук каменщиков, плотников, кровельщиков, стеклодувов, скульпторов и дизайнеров витражей. Кроме всего прочего, доставить столько строительных материалов тоже было непросто. Работа была проделана просто колоссальная за столь короткий срок. Это иначе как чудом не назовёшь.

Внутреннее убранство Шартрского собора.

Загадочный лабиринт

Внутри собора зашифрована масса самых различных тайн. Например, на полу есть мозаика сложного лабиринта. В центре помещена роза. Этот символ считают символом женского начала и духовного просветления. В изображении всех изгибов этого лабиринта зашифровано послание. Это целая сложная система разнообразных символов, которые олицетворяют путь жизненный путь Иисуса Христа. Также каждый верующий, который проходит этот лабиринт как бы приближается к Богу. Паломники ползли этот долгий путь в молитве на коленях. Язычество отразилось здесь в том, что поневоле возникают аналогии с лабиринтом Минотавра, символизируя извечную борьбу добра со злом.

Мистический лабиринт Шартрского собора.

Церковь исполняла роль путеводной нити, которая ведёт верующего к победному концу по лабиринту его грешной души. Ведь земная жизнь — это лишь начало. В христианстве смерть — это совсем не конец, а начало новой жизни. Вечной жизни в общении с Творцом. Весьма интересно, что расстояние от центра лабиринта до входной двери почти в точности совпадает с высотой окна-розы над этой же дверью. Здесь тоже есть своя символика. Когда настанет конец света, всё рухнет. Окно-роза упадёт прямо на лабиринт. Земное смешается с небесным, а мир выйдет за ограничивающие его материальные и временные рамки.

Языческое святилище и его богиня

Некогда на месте Шартрского собора было языческое святилище. Храм был построен здесь не в качестве борьбы с языческим религиями, а потому что здесь очень духовное место. Божественная энергия и сила ощущаются тут просто физически. Об этом месте и о его главной скульптуре существует тоже своя легенда. Местные друиды увидели видение, где им явилась невинная дева с младенцем. Они вырезали статую из дерева и поклонялись ей. Когда в 3 веке сюда пришло христианство, Чёрная дева была найдена. Её сочли Девой Марией и на этом месте в её честь возвели храм.

Знаменитая Чёрная Мадонна после реставрации стала белой.

Потом она была утеряна. В начале 13 века, когда заканчивалось строительство собора, статую обнаружил некий юноша по имени Герард. Он был каменщиком-подмастерьем. В заброшенном доме он наткнулся на странную статуэтку. Это была фигура беременной женщины с величественным лицом. Выражение его было слегка надменно. У основания скульптуры были вырезаны непонятные символы в форме змеи и крест. Молодой человек сразу понял, что нашёл знаменитую Чёрную деву.

Юноша очень хотел быть скульптором. Вдохновившись Чёрной девой он решил вырезать её копию. Над статуей он корпел почти год, но она не получалась. Вместо Пречистой девы выходила какая-то уродливая ведьма. В отчаянии Герард изрубил статую на куски и решил отнести в алтарный зал настоящую Чёрную деву. Ему было жаль расставаться со столь ценной вещью, но он сделал это. Юноша поставил скульптуру среди работ других мастеров и побрёл прочь. Не успел он далеко отойти, как его обогнали всадники. Это были тамплиеры. Они громко говорили о том, что в алтарном зале произошёл несчастный случай. Огромные каменные плиты сорвались с креплений и разрушили все скульптуры, алтарь и похоронили работавших там людей.

Со строительством собора связывают несколько легенд.

Герард вернулся и был удивлён тем, что Чёрная дева осталась цела. Тогда он решил, что эта статуя — это совсем не христианская Мадонна, а языческая богиня. Молодой человек решил изгнать из неё бесов. Этим он немедля и занялся. После проведения всех необходимых ритуалов, Герард решил сжечь скульптуру. Он вышел из дома, чтобы подготовить всё необходимое, но не успел. Его насмерть затоптала взбесившаяся лошадь… Такие истории рассказывают о знаменитой статуе.

Уникальные витражи

В Шартрском соборе абсолютно уникальный ансамбль витражей. Они создавались долгие десятилетия. Это очень тонкая, кропотливая работа. Стоимость таких украшений просто заоблачная. Каждая картинка представляет собой главу Евангелия. Для тех, кто не умел читать, достаточно было по порядку разглядывать картинки. Так можно было узнать обо всех событиях Нового Завета.

Витражи Шартрского собора.

Архитектура собора представляет собой столь же уникальное слияние восточных знаний и западной культуры. Историки считают, что все передовые расчёты были принесены первыми рыцарями-тамплиерами с Востока. Легенда гласит, что девять французских рыцарей отправились на поиски сокровищ Соломона в Иерусалим. Под руинами великого храма они нашли тот самый заветный ларец — Ковчег Завета. Также они привезли древние таинственные документы, где были описаны секреты Божественного закона чисел. Эти записи включали и знаменитое «золотое число». С помощью этой меры (1:1, 618) возводились практически все здания эпохи Ренессанса. Это считалось идеальной пропорцией.

Пожар 1836 года в Шартрском соборе работы Франсуа-Александра Перно (1837).

Восставший из пепла

Последний ужасающий пожар в 12 веке сильно повредил собор. От него остался тогда лишь западный фасад. Здание отстроили лучше прежнего. Говорят, что простолюдины даже не брали денег за свою работу. Они добровольно бесплатно трудились день и ночь, чтобы побыстрее закончить строительство. После этого происшествия статуя Чёрной девы исчезла бесследно. Кто-то говорит, что сгорела, кто-то считает, что украли. Главное, что после этого здание не трогали никакие несчастья.

В соборе также находится гематрия (gematria) — древнееврейское шифрованное письмо, которым пользовались для записи ритуальных религиозных фраз. В гематрии каждой букве соответствовало своё число, чтобы слова могли быть уравнены с композицией и фразы эквивалентной ценности могли быть произнесены с той целью, чтобы они имели такое же значение. Подобные зашифрованные символы расположены во многих уголках собора наряду со ссылками на содержимое Ковчега завета Господня.

Собор украшает огромное количество великолепной работы скульптур.

Собор украшает невероятное множество великолепных скульптур, которые изображают Библейских героев. Там есть и Мария Магдалина, и царица Савская, и многие-многие другие. Это фантастическое здание притягивает взор, оно завораживает. Нет, наверное, никого, кто посетил бы это место и остался равнодушным. Здесь обитает некая сила, она ощущается, витает в здешнем воздухе. На каждого входящего снисходит непередаваемая благодать. Торжественная гармония храма гипнотизирует даже убеждённых атеистов. Поток туристов не иссякает никогда.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/140622/53530/