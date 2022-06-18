"Весёлая собутыльница". Какой была на самом деле няня Пушкина Арина Родионовна

Няня Пушкина… Арина Родионовна… Простая крепостная женщина, оказавшая на поэта огромное влияние, вдохновительница великих сказок Пушкина, человек, которому посвящено не одно гениальное стихотворение Александра Сергеевича.

Арина Родионовна, рассказывавшая Пушкину сказки, в конце концов, и сама стала своего рода сказочным персонажем. Милой старушкой-сказительницей из Лукоморья. Но какова няня Пушкина была в реальной жизни и как сложилась ее судьба?

Иринья, она же Арина

Родилась Арина Родионовна в селе Суйда Копорского уезда Санкт-Петербургской губернии 21 апреля 1758 года. Отец — крепостной крестьянин Родион Яковлев, мать — крепостная крестьянка Лукерья Кириллова. Окрестили девочку в церкви Воскресения Христова в селе Суйда, о чем сохранилась запись в Метрической книге.

Родители дали дочери имя Ирина или Иринья, но со временем перешли на разговорную форму — Арина.

В ревизской сказке Арина числилась в качестве крепостной подпоручика лейб-гвардии Семеновского полка графа Федора Апраксина. Однако, уже через год после ее рождения, в 1759 году, граф продал село Суйда со всеми его жителями знаменитому "арапу Петра Великого" — Абраму Петровичу Ганнибалу, прадеду Пушкина.

Девочка провела обычное для крестьянских детей того времени детство — помогала родителям в деревенских трудах, собирала в лесу грибы и ягоды, прислуживала господам Ганнибалам.

Выросла Арина девушкой симпатичной и, как тогда говорили, дородной. Родители не могли нарадоваться на дочь, но и повод, чтобы огорчаться, был: засиделась Арина в девках-то.

Лишь в 1781 году, в возрасте 23 лет, Арина вышла замуж за крестьянина Федора Матвеева, который был старше ее на два года.

Муж был из села Кобрино, принадлежавшего Осипу Абрамовичу Ганнибалу — деду А.С. Пушкина. Арине разрешили переехать в Кобрино, к мужу.

Прирожденная няня

К сожалению, семейная жизнь Арины не заладилась. Муж Федор был изрядным поклонником зеленого змия, по хозяйству помогал мало, к детям, которых у Арины и Федора родилось четверо, относился равнодушно.

Семью спасли трудолюбие, покладистость и добродушный нрав Арины. Эти добродетели крепостной женщины заметила бабушка Пушкина, Мария Алексеевна Ганнибал, и пригласила Арину в господский дом воспитывать барского сына Алексея.

Уже через год Мария Алексеевна подарила новой няне отдельную избу в Кобрино. Добрая крестьянка стала для семейства Ганнибалов человеком совершенно незаменимым.

Мы привыкли считать Арину Родионовну няней исключительно Пушкина, но до того, как юный поэт стал воспитанником "голубки дряхлой своей", женщина успела взрастить его маму, Надежду Осиповну, затем — его сестру Ольгу.

"Мамушка" Пушкина

Пушкин был "передан" няне, фактически, с самого его рождения. Арине Родионовне на тот момент исполнился 41 год, то есть, женщина была уже в летах, поэтому кормилицей Пушкина была другая крестьянка, гораздо более молодая. Кстати, в роли кормилицы для Пушкиных Арине Родионовне также довелось побывать, но не для Александра Сергеевича, а для его старшей сестры Ольги.

Не секрет, что родная мать поэта, Надежда Осиповна, была довольно холодна к Саше, отдавая предпочтение другим детям. Настоящее материнское тепло и заботу будущий поэт нашел под крылышком у няни — Арины Родионовны.

Вероятное изображение Арины Родионовны. Неизвестный художник.

Няня заботилась о мальчике, подкармливала его разными вкусностями, рассказывала сказки. Саша называл Арину Родионовну "мамушка" — и это не просто слово. В какой-то степени, няня заменила ему родную мать.

В 1811 году 12-летний Саша отправился в Лицей, а Арина Родионовна переключилась на воспитание младшего брата Пушкина — Льва. Установившаяся между няней и мальчиком связь постепенно начала слабеть, но полностью она не рвалась никогда.

Выпьем, добрая подружка

В 1825 году Пушкин по доносу графа Воронцова был отправлен в ссылку в Михайловское. Воронцов обвинил поэта в безбожии, но, на самом деле, причиной для неприязни графа к Александру Сергеевичу были знаки внимания, которые поэт оказывал жене Воронцова.

В глухой деревне от хандры и горьких раздумий Пушкина спасало только общение с няней: Арина Родионовна была единственным близким человеком, разделившим ссылку с поэтом. В зимние вечера, когда за окнами завывала буря, няня рассказывала Пушкину сказки, те самые, из детства. Сегодня эти сказки, пропущенные через гениальный ум поэта, знают все.

Гостившие в Михайловском немногочисленные друзья Пушкина подметили, что Арина Родионовна была не только сказочницей для своего великого воспитанника, но и "веселой собутыльницей".

Выпьем, добрая подружка

Бедной юности моей,

Выпьем с горя; где же кружка?

Сердцу будет веселей.

Да, Александр Сергеевич и Арина Родионовна не отказывали себе в удовольствии выпить кружку-другую винца, а то и чего покрепче. Няня, по свидетельству современников, не была фанатично верующей трезвенницей, каковой ее некоторые пытаются представить. Нет, Арина Родионовна была веселой, умной, доброй старушкой, которая никогда не была против поддержать хмельную кампанию за столом. Разумеется, в меру.

Н.Н. Ге. "Пушкин в селе Михайловское".

В стихотворении Николая Языкова "К няне Пушкина" Арина Родионовна собирает "затейливый обед" для Николая Михайловича и Александра Сергеевича. Вполне возможно, что поэты пригласили и няню отведать с ними различных яств и напитков.

Как сладостно твое святое хлебосольство

Нам баловало вкус и жажды своевольство!

С каким радушием — красою древних лет —

Ты набирала нам затейливый обед!

Сама и водку нам и брашна подавала,

И соты, и плоды, и вина уставляла

На милой тесноте старинного стола!

Потерянная могила

В последний раз Пушкин видел няню 14 сентября 1827 года. Ссылка поэта в Михайловском закончилась, и его полностью захватили основательно расшатанные литературные и издательские дела. Кроме того, поэт наслаждался обществом и долгожданной свободой.

В мае 1827 года поэт прибывает в Михайловское, где начинает работу над романом "Арап Петра Великого". Однако, няню он в селе уже не застает: ее забрала в Петербург Ольга Пушкина (Павлищева).

В Петербурге 70-летняя женщина захворала и после непродолжительной болезни скончалась 31 июля 1828 года.

Увы, отвлеченный различными делами, Александр Сергеевич так и не смог побывать на похоронах няни. Арину Родионовну похоронили на Смоленском кладбище Петербурга, о чем была сделана запись в ведомости погребенных.

Через два года Пушкин спохватился, примчался в Петербург, начал неистово искать место погребения своей няни. Но усилия поэта были тщетны: он не нашел могилу Арины Родионовны…

В 1977 году власти Ленинграда разместили на входе на Смоленское кладбище табличку "На этом кладбище похоронена Арина Родионовна, няня Пушкина".

Так сложилась судьба женщины, воспитавшей России ее величайшего и самого главного поэта; поэта, который сопровождает нас с раннего детства и до последнего вздоха…

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5e7f52e668b51338284319d5/veselaia-sobutylnica-kakoi-byla-na-samom-dele-niania-pushkina-arina-rodionovna-6298757368d4a92093e8768b?&