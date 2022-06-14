8 примеров инновационного и потрясающего дизайна

Споры о том, хорошо это или плохо, ведутся бесконечно. От ужасных «решений» в общественных местах до настолько плохих идей, что трудно поверить, что кто-то их придумал, мы рассмотрели множество последних за эти годы. Так как насчет того, чтобы немного сбалансировать весы?

Нет ничего более приятного, чем наткнуться на дизайн, который настолько визуально приятен, что это почти исцеляет.

Некоторые из этих идей можно наблюдать в реальной жизни, другие существуют только в виде эскиза на бумаге. Тем не менее, они доказывают, что иногда быть дизайнером очень похоже на работу терапевтом.

1. Держатели чайных пакетиков Jiang Taigong.

2. Упаковка молока от Depot_wpf.

3. Скульптура Нелло и Патраша, разработанная Батистом Вермеленом.

4. Скульптуры, созданные Ли Сансу Артсансу.

5. Тафтинговый ковер ручной работы, дизайн Ванессы Баррагао Vanessabarragao_work.

6. Горшок для букетов от Niangui Cai⁠.

7. Вилла Saraceni Scala Dei Turchi, спроектированная Creamatelier и Charlottetaylr.

8. Вдохновленные традиционным стилем династии Мин, они сделаны из фарфора.

Источник: https://fullpicture.ru/kreativ/8-primerov-innovatsionnogo-i-potryasayushhego-dizajna.html