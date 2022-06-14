5 неравных браков в истории царской династии Романовых: Петр I и Марта Крузе, Екатерина II и Григорий Потемкин и др

Неравные браки всегда приковывают к себе взгляды и сопровождаются обсуждениями. Особый интерес вызывают такие союзы среди королевских особ. И хотя в наши дни представители монарших семейств все более часто заключают браки с людьми из простого народа, раньше такие союзы вызывали бурю негодования в обществе. В мировой истории, как и в России, есть много примеров, когда царские особы вступал в брак по любви, несмотря на мезальянс. Далее в обзоре 5 неравных союзов в истории царской династии Романовых.

Петр I и Марта Крузе

В 1711 году Петр I объявил о желании жениться на Екатерине: «…считать её законною его женой и русскою царицей. Так как сейчас ввиду безотлагательной необходимости ехать в армию он обвенчаться с нею не может, то увозит её с собою, чтобы совершить это при случае…»

В годы Великой Северной войны войска российской армии захватили в Ливонии шведскую крепость Мариенбург. Тогда оказалась в плену русского фельдмаршала Шереметева юная жена шведского драгуна Иоганна Крузе — Марта. Вскоре девушка стала любовницей Шереметева, а спустя некоторое время он передал ее ближайшему другу и сподвижнику Петра I, Александру Меншикову. Но в 1703 году произошло событие, которое перевернуло жизнь барышни, кочевавшей от одного военноначальника к другому.

Как-то раз Петр I решил навестить своего товарища в Петербурге, где и увидел очаровательную девушку по имени Марта. Незадолго до своего визита император как раз расстался со своей фавориткой Анной Монс, и его душа требовала любви. Опечаленного императора Марта покорила своим обаянием, задором и молодостью. Вскоре девушка стала фавориткой царя, а спустя год подарила первенца императору. Со временем Марта Крузе приняла православие, а также сменила свое имя на Екатерину. Так она стала второй женой императора Петра I, а после его кончины — императрицей Екатериной I.

Елизавета Петровна и Алексей Разумовский

Алексей Разумовский обладал талантом в государственном управлении, чем избавил Елизавету Петровну от множества проблем и помог ей вернуть Россию к петровским преобразованиям

Алексей Разумовский — сын обычного днепровского казака, однако он смог стать графом и генерал-фельдмаршалом Русской императорской армии, хотя ни разу не был задействован в боевых действиях. Получить все эти чины Разумовскому помогла одна счастливая случайность. В 1731 году в деревню, где жил Алексей, приехал полковник Вишневский, чтобы найти певчих самородков для Придворного хора. Полковнику пришелся по душе голос молодого Алексея, поющего на церковном клиросе.

Так Разумовский попал в Петербург, где на него обратила внимание цесаревна Елизавета Петровна, младшая дочь Петра I и Екатерины I. Молодой, добрый и красивый юноша сразу приглянулся Елизавете. После переворота, благодаря которому Елизавета Петровна заполучила Российский трон, жизнь Алексея Григорьевича вмиг изменилась. На него посыпались чины, звания, титулы, земли, деревни, дворцы, деньги и прочее. Елизавета Петровна и Алексей Разумовский, спустя около полутора лет после восхождения на престол, тайно обвенчались. И хотя официальных доказательств этому нет, но мало у кого остались сомнения по этому поводу.

Императрица поистине любила Разумовского, она не скрывала своих трепетных чувств к нему. Она заботливо укутывала его шарфом в сильные морозы, выделила ему апартаменты, расположенные рядом с ее комнатами, влюбленные всегда сидели рядом за столом, а также вместе появлялись на прогулках, приемах и так далее. Помимо этого у Алексея Григорьевича была неограниченная власть при дворе. Елизавета Петровна всегда прислушивалась к его мнению, но он не вмешивался в постоянные придворные интриги.

У Елизаветы Петровны не было детей. Хотя ходили слухи, что все же императрица родила от Алексея Григорьевича ребенка, но документального подтверждения этому нет. Во время правления Екатерины II объявилась самозванка, которая запомнилась в отечественной истории как княжна Тараканова, выдававшая себя за дочь Елизаветы Петровны и Разумовского, чтобы претендовать на российский престол.

Екатерина II и Григорий Потемкин

«.. В нём было редкое качество, отличавшее его от всех других людей: у него была смелость в сердце, смелость в уме, смелость в душе. Благодаря этому мы всегда понимали друг друга и не обращали внимания на толки тех, кто меньше нас смыслил…» — писала Екатерина II после смерти Потемкина

Григорий Потемкин — сын среднепоместного смоленского дворянина. В 5-летнем возрасте он переехал в Москву к своему крестному отцу, экс-президенту Камер-коллегии, где повзрослев он поступил в университет. Затем он попал в конногвардейский полк. Роман у Григория и Екатерины завязался в 1774 году, когда императрице было 45 лет, а ее новому фавориту — 35. И хотя до Потемкина у Екатерины был большой список фаворитов, Григорий сумел заполучить почетное место в ее жизни и сердце. Именно с ним Екатерина II тайно обвенчались и только его называла своим супругом.

Со временем в доме Григория появилась маленькая девочка Елизавета Григорьевна, которую многие считали дочерью императрицы. Фамилия у девочки была Темкина, так как ранее у таких детей было принято отнимать первый слог от отцовской фамилии. После появления малышки на свет в отношениях между супругами начались сложные времена. Кто-то считал, что Григорию не давала покоя роль тайного мужа, на почве чего возникали ссоры. А кто-то полагал, что Потемкин много времени уделял захватам и обустройствам новых терриротрий империи, а сердце императрицы, которое жаждало любви, не могло смириться с постоянными отъездами супруга.

И в конце 1776 года у Екатерины появляется, хоть и ненадолго, новый фаворит – Петр Завадовский, первый министр народного просвещения. Но даже после завершения романтических отношений с императрицей Потемкин до скончания его века остался вторым человеком в государстве. Даже спустя годы после его кончины новый мужчина Екатерины II, Платон Зубов, вечно сетовал, что императрица до конца своих дней ставила Потемкина в пример, и всегда шла ему навстречу. По мнению Зубова, она всегда уважала и боялась Григория как требовательного супруга.

Александр II и Екатерина Долгорукова

В истории любви Александра II и Екатерины Долгоруковой было много искреннего, трогательного и страстного, своим примером император доказал, что некоторые короли могут жениться по любви, пусть и в конце жизни

Впервые 41-летний император Александр II увидел 11-летнюю дочь князя Михаила Долгорукова в 1859 году. Вторая же встреча случилась спустя шесть лет в Смольном. И хотя император не был обделен женским вниманием, его сильно увлекла повзрослевшая и похорошевшая Екатерина. Их тайный роман длился практически 14 лет, за годы которого Екатерина родила императору четверых детей. Их первенец Георгий родился в 1872 году, а спустя год — дочь Ольга. А вот второй сын Борис, родившийся в 1876 году, умер еще в раннем возрасте. Затем спустя два года у них появилась дочь Екатерина.

На тот момент Мария Александровна, законная супруга императора, с которой он прожил почти 40 лет, заболела чахоткой и почти не вставала с кровати. Император решил не дожидаться кончины супруги, а просто привел возлюбленную во дворцовые покои. В конце весны 1880 года Мария Александровна скончалась от болезни, и спустя чуть больше 40 дней после ее ухода в мир иной Александр II повел под венец Екатерину. Вскоре он наделил новоиспеченную супругу титулом Светлейшей Княгини Юрьевской и узаконил всех их общих детей, которые также начали носить новую фамилию.

Алексей Александрович и Александра Жуковская

«..Стало мне опять тяжело одному… И хочу я Тебя видеть, с Тобой забыть весь мир, Тебя одну хочу я, и отняли Тебя у меня, и проклинал я всех людей и всех, всех на свете» — писал Алексей Александрович своей возлюбленной

Четвёртый сын императора Александра II и императрицы Марии Александровны, Великий князь Алексей Александрович, как и отец, поддался запретным чувствам. Предметом обожания 19-летнего князя стала 27-летняя дочь поэта Василия Жуковского, фрейлина Александра. Девушка не обладала особой красотой, однако ее врожденный вкус, острый ум, манеры и умение держать себя в обществе выделяли ее среди других представительниц женского пола.

Влюбленные решили тайно обвенчаться осенью 1868 года, но император и Синод не одобрили этот неравный брак, поэтому добились его расторжения и разлучили влюбленных. Страдающего Алексея решили отправить на пару лет в кругосветное плавание. А Александру, которая тогда уже была в положении, выслали в австрийский город Зальцбург, где в конце осени 1871 года она родила сына. Наследника она назвала в честь его отца – Алексеем.

Долгое время разлученные влюбленные писали друг другу письма, но несмотря на сильные чувства, эта пара так и не смогла остаться вместе из-за противостояния родственников. Великий князь после расставания с возлюбленной и расторжения их брака так больше и не женился, хотя у него было много мимолетных интрижек. Практически всю свою жизнь он посвятил путешествиям на военных кораблях.

Многие считают, что последним российским императором был Николай II, но это не так: он отрекся в пользу своего младшего брата Михаила, который, в свою очередь, также отрекся. Это был уже его второй отказ возглавить Россию по причине романтических отношений с Натальей Шереметьевской-Бросовой, которая впоследствии стала его супругой.

Читайте далее, Императорская чета на одну ночь: Михаил Александрович Романов и Наталья Сергеевна Брасова.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/130622/53523/

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Иоанна Антоновича прозвали забытым императором и самым несчастным среди всех русских правителей. Иван VI был провозглашен российским императором в возрасте двух лет, правда «правил» он всего лишь год, после чего его ждала печальная участь заточения в крепости, где его убили в двадцать три года. Во время заточения ему было запрещено всякое общение как со своей семьей, так и с другими людьми. Почему императрица Елизавета Петровна уготовила такую ужасную судьбу правнуку императора Ивана V? Из-за чего было запрещено даже упоминание его имени и все, что с ним связано? Далее в обзоре о трагической жизни и убийстве императора

Читайте: https://kulturologia.ru/blogs/120622/53498/