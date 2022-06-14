Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Селфи с Папой Римским: один день понтифика в Ватикане.

Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino

Папа Римский Франциск по традиции в эту среду, как много раз в прошлые среды, вышел к людям на площади Святого Петра в Ватикане. Незадолго до того, в итальянских и мировых СМИ появилось множество публикаций о возможной скорой отставке 85-летнего понтифика, который в последнее время испытывает сильную боль в ногах, что весьма осложняет исполнение им повседневных обязанностей главы римско-католической церкви.

5 июня его вывозили на инвалидном кресле.

8 июня понтифик передвигался с трудом, но уже не в кресле . Франциск нашел в себе силы для того, чтобы благословить нескольких детей, и даже позволил наглому молодому мужчине сфотографироваться с ним.

Папский дворецкий Сандро Мариотти (слева) везет Папу Франциска в инвалидном кресле, 5 июня 2022 года

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/8jun2022/pope_selfie.html

14.06.2022 - Posted by | Дайджест

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