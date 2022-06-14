Просто опустите хлеб в кипяток перед выпечкой: лайфхак для хрустящего багета

Что может быть вкуснее, чем свежеиспеченный домашних хлеб?! Приготовить дома хрустящий багет не составит особого труда, если использовать один интересный лайфхак. Просто опустив хлеб перед выпечкой в воду буквально на 30 секунд, вам удастся добиться потрясающего результата. Перед таким хлебом просто невозможно устоять!

Для приготовления понадобится:

400 мл теплого молока;

1 ч л соли;

2 ч л сахара;

8 гр сухих дрожжей;

40 мл оливкового масла;

600 гр пшеничной муки;

оливковое масло для смазывания емкости.

В теплое молоко добавьте соль, сахар, сухие дрожжи и оливковое масло и хорошо перемешайте. Добавьте муку и замесите плотное упругое тесто, которое не прилипает к рукам.

Поместите тесто в смазанную оливковым маслом емкость, накройте пищевой пленкой и оставьте на 1 час в теплом месте. За это время тесто увеличится в размере в несколько раз.

Разделите тесто на 10 равных частей. Из каждой части сформуйте шарик, накройте полотенцем и оставьте на столе на 10 минут.

Из каждого шарика сформуйте мини-багет. Оставьте заготовки на столе под полотенцем еще на 20 минут.

Опустите каждый багет в кастрюлю с кипящей водой на 30-40 секунд.

Острым ножом сделайте на багете надрезы, после чего смажьте каждый молоком.

Выпекайте хлеб в предварительно разогретом до 180 градусов духовом шкафу 40-45 минут.

Самое сложное в этом рецепте — удержаться и не съесть все горячие багеты самому!

Источник: https://cpykami.ru/opustite-hleb-v-kipyatok/