Просто опустите хлеб в кипяток перед выпечкой: лайфхак для хрустящего багета
Что может быть вкуснее, чем свежеиспеченный домашних хлеб?! Приготовить дома хрустящий багет не составит особого труда, если использовать один интересный лайфхак. Просто опустив хлеб перед выпечкой в воду буквально на 30 секунд, вам удастся добиться потрясающего результата. Перед таким хлебом просто невозможно устоять!
Для приготовления понадобится:
- 400 мл теплого молока;
- 1 ч л соли;
- 2 ч л сахара;
- 8 гр сухих дрожжей;
- 40 мл оливкового масла;
- 600 гр пшеничной муки;
- оливковое масло для смазывания емкости.
В теплое молоко добавьте соль, сахар, сухие дрожжи и оливковое масло и хорошо перемешайте. Добавьте муку и замесите плотное упругое тесто, которое не прилипает к рукам.
Поместите тесто в смазанную оливковым маслом емкость, накройте пищевой пленкой и оставьте на 1 час в теплом месте. За это время тесто увеличится в размере в несколько раз.
Разделите тесто на 10 равных частей. Из каждой части сформуйте шарик, накройте полотенцем и оставьте на столе на 10 минут.
Из каждого шарика сформуйте мини-багет. Оставьте заготовки на столе под полотенцем еще на 20 минут.
Опустите каждый багет в кастрюлю с кипящей водой на 30-40 секунд.
Острым ножом сделайте на багете надрезы, после чего смажьте каждый молоком.
Выпекайте хлеб в предварительно разогретом до 180 градусов духовом шкафу 40-45 минут.
Самое сложное в этом рецепте — удержаться и не съесть все горячие багеты самому!
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