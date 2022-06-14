«Наркомовские 100 грамм»: как менялось потребление водки на фронте в годы Второй мировой войны

Пьяные красные большевистские орды бездумно шли в атаку ради своего усатого вождя! Примерно так некоторые граждане представляют себе раздачу водки в Красной армии. А еще подобным образом пыталась изобразить пропаганда Йозефа Геббельса, выпустив в 1941 году агитационную листовку для советского тыла в виде бутылки водки. Но все ли так однозначно в упоминаниях об употреблении спиртного на фронте?

«Восторженные поэты назвали эти предательские сто граммов «боевыми». Большего кощунства трудно измыслить. Ведь водка объективно снижала боеспособность Красной Армии», — генерал армии Николай Григорьевич Лященко, 1910-2000 годы жизни.

Эти слова Николая Григорьевича в журнале «Трезвость и культура» в статье «Выпьем за родину» в №8 на странице 33 приводил советский и российский литературовед, фронтовик Георгий Петрович Бердников. И относиться к этой цитате следует с большой осторожностью. Так как получена она была в 1989 году. И прежде чем давать оценочную характеристику справедливости или несправедливости Николая Григорьевича, важно учесть два обстоятельства. Во-первых, на дворе уже полным ходом шла Перестройка, и некогда общую Родину захлестнула волна «покровосрывательных» статей и произведений о ленинско-сталинском периоде истории страны.

Во-вторых, в конце 1980-х годов в СССР были серьезные проблемы с алкоголизмом. Поэтому на восприятие алкоголя на фронте в годы войны накладывал отпечаток тогдашней неприятной действительности. Само собой, ни первое и ни второе однозначно не означает, что водка не снижает боевых качеств солдата, как об этом говорил Лященко и писал Бердников.

1. Так что там с «Наркомовскими»?

Агитационная листовка геббелевской пропаганды в виде бутылки водки. |Фото: warhead.su.

Так как же на самом деле обстояли дела с «наркомовскими»? Практика выдачи водки в сухопутных войсках в СССР появилась в годы Советско-финской войны, после того, как советское наступление захлебнулось, а армия несла тяжелые санитарные потери из-за неподготовленности к зимней войне. Инспекция народного комиссара обороны Климента Ефремовича Ворошилова выявила в войсках серьезнейшие нарушения, после чего было принято усилить солдатские пайки, в том числе за счет водки для пехоты, коньяка для летчиков, сала и жира. Безусловно, водка крайне негативным образом влияет на человека на холоде. Однако, советское военное руководство решило, что оказавшуюся в сложном положении, едва ли не деморализованную от неудач, плохой погоды и понесенных потерь армию было бы неплохо «подогреть».

Инициатором был Ворошилов. |Фото: mikul-a.livejournal.com.

Сколько давали водки в Советско-финскую? Для бойца пехоты – 100 грамм в сутки. Для танкистов норма могла быть удвоена. Летчики получали 100 грамм коньяка в сутки. С 10 января по 1 марта 1940 года советскими войсками было выпито 10 тонн водки и 8.8 тонн коньяка. А теперь сделаем некоторые интересные подсчеты. На 30 ноября 1939 года СССР располагал на советско-финском фронте группировкой в 425 тысяч человек. На начало марта 1940 года группировка советских войск составляла 760 тысяч человек. Очевидно, что количество задействованных бойцов росло, не просто чтобы компенсировать потери, а чтобы увеличить натиск. Так как между мартом и январем всего 2 месяца, то предположим, что в январе 1940 года группа советских войск была около 750 тысяч. Теперь возьмем 18.8 тонн спиртного (18 800 000 грамм водки и конька) и поделим на примерные 750 тысяч военнослужащих. Получится, что с января по март 1940 года на советско-финском фронте в день потреблялось по 25.066 грамм спиртного на человека.

Солдаты немецкой армии не брезговали. ¦Фото: russian7.ru.

Само собой: в 750 тысяч военнослужащих входят, например, бойцы тыловых частей и командирский состав, которым спиртное не полагалось. Также в этих примерных и весьма грубых подсчетах не учитывается тот факт, что танкисты получали двойную норму. Однако, даже такие расчёты должны быть наглядной иллюстрацией того, что миф о «пьяной армии» — это именно миф и пропагандистское клише.

Алкогольное опьянение — вещь сугубо индивидуальная. Однако, в среднем у молодого здорового мужчины первые признаки опьянения проявляются после употребления 200 грамм 40-градусной водки. Так что от 100 грамм здоровому, активно физически работающему мужику разве что анекдоты больше рассказывать захочется. Правда, относиться к водке легкомысленно на фронте все же не стоит. Даже 100 грамм приводят к рассеиванию и притуплению внимания человека. Поэтому опытные фронтовики раздачу спиртного презирали. Благо, пить или не пить «наркомовские» в Красной армии было делом сугубо добровольным.

Советско-финляндская война лучшая иллюстрация на тему о том, почему воевать зимой — плохая идея. |Фото: fishki.net.

Возобновлена раздача спиртного в армии была 25 августа 1941 года, ГКО приказ № 0320 «О выдаче военнослужащим передовой линии действующей армии водки по 100 граммов в день». Полагалась водка только ударным частям, формированиям, выполнявшим боевые задачи, а также инженерно-техническому составу аэродромов действующей авиации. Любопытно, что в СССР не производилось достаточного количества водки. Поэтому и пришлось для этих целей разбавлять до 40 градусов медицинский спирт.

В 1942 году выдача водки на передовой претерпела дифференциацию: 200 грамм полагалось воинским формированиям, достигавшим успеха в борьбе с врагом, 100 грамм бойцам формирований, ведущих наступательные операции. Все остальные могли рассчитывать на 100 грамм спиртного только в дни крупнейших государственных праздников. Причем один праздник из списка разрешенных для употребления вычеркнул лично Сталин.

Употребление наркомоских было делом добровольным. |Фото: fitzroymag.com.

Вторая дифференциация раздачи спиртного случилась в том же 1942 году при подготовке наступления под Сталинградом. О 200 граммах речи больше не шло. Всем передовым частям полагалось по 100 грамм на человека. На 50 грамм могли рассчитывать служащие тыла, дивизионные резервы, строительные батальоны, работающие под огнем, а также раненные в госпиталях с разрешения врачей. На особом положении был Закавказский фронт. Там вместо 100 грамм водки с 1942 года разрешалось выдавать 200 грамм портвейна или 300 грамм сухого вина.

На протяжении войны нормы выдачи несколько раз менялись. |Фото: sim-portal.ru.

Ежедневная массовая раздача спиртного в Красной армии была прекращена в соответствии с ГКО № 3272 «О порядке выдачи водки войскам действующей армии» от 30 апреля 1943 года. Теперь 100 грамм позволялось только военнослужащим тех частей и формирований, что участвовали в ударных операциях. При этом выдачу спиртного должен был разрешить военный совет фронта, проанализировав ситуацию на местах. Все остальные могли получать 100 грамм спиртного на крупные государственные праздники. Полная же отмена раздачи водки в войсках была приостановлена только после Победы.

2. Еще несколько слов о «стимуляторах»…

Употребление спиртного в армии — это не что-то исключительно русское или советское. |Фото: mport.ua.

В заключение остается отметить, что использование разнообразных «стимуляторов» в войсках не является практикой исключительно советской. Конкретно в русской армии «хлебное вино» еженедельно выдавали с начала XVII века. Норма выдачи также неоднократно менялась, и только после поражения в Русско-японской войне данная практика была прекращена. Практиковались раздачи вина или шнапса и в других армиях Нового времени.

В XX веке помимо спиртного в армии использовались в том числе наркотики. Например, в 1930-е годы немецкая «Temmler Werke» синтезировала первитин (Pervitin), после чего данная разновидность метамфетамина (психостимулятор с крайне высоким риском зависимости) применялась в вермахте и СС. Например, во время вторжения во Францию 3.5 млн задействованных немецких солдат получили около 35 млн доз того самого первитина. Воображать себе вермахт сворой наркоманов не стоит, но ударные части и особенно танкисты активно «подбадривались».

Есть и другие способы подбодрить (в кавычка) военнослужащих удачных частей. |Фото: livejournal.com.

В дальнейшем опыт применения первитина переняли в СССР и США. Правда, в Советском Союзе хватило мозгов, чтобы эту дрянь в армию не пускать. Поэтому метамфетамины некоторое время использовались только в медицинских целях, главным образом в психиатрии для лечения нарколепсии и депрессии. Уже в 1954 году первитин в СССР был признан наркотиком, а в 1975 году его окончательно исключили из фармокологии и прекратили выпуск.

В США все оказалось не столь радужно. Там первитин достаточно активно использовался для «подбадривания» военнослужащих во время Корейской и Вьетнамской войны. В первую очередь амфетамины использовались в авиации США, так как считало, что они повышают работоспособность мозга. В конечном итоге от стимуляторов также отказались из-за крайней негативных последствий и формирования зависимости.

Наглядные последствия употребления метамфетамина. |Фото: banana.by.

Война является наихудшим проявлением человеческого общества. Она ломает людей и выжимает из них все соки. Нет ничего удивительного в том, что человечество на протяжении всей своей истории искало способы «открытия второго дыхания» в условиях, когда тело и психика перестают справляться с суровой действительностью.

Источник: https://novate.ru/blogs/070622/63088/