Летняя Москва….. \ Лето и Москва-Сити.

Фотографии и текст Марины Лысцевой

Фотопрогулка по летней Москве.

С пешеходного моста на «электрической» станции открываются виды на Москву в районе Пресни и Беговой. Аэроэкспресс, на котором мы приехали, уходит по прямой ветке в депо.

Достроены новые «стекляшки» на Грузинском валу:

Водонапорная башня в депо имени Ильича: прекрасно сохранившаяся готическая архитектура начала 20 века:

На площади перед платформами скульптурная композиция «Прощание славянки»:

Между зданием вокзала и входом в метро (кольцевая линия) строят пассажирский павильон площадью 550 кв. метров, который явно выбивается по высоте из общей застройки:

Площадь у Белорусского вокзала полупустая — парковка стоимостью 380 р./час не очень привлекает автомобилистов:

На пересечении Ленинградки и ТТК заканчивают отделку очередного «зуба-высотки» — апарт-комплекс Alcon Tower:

Переходим 1-ю Тверскую-Ямскую по наземному переходу (ждать 2 минуты) в сторону бизнес-центра около Никольской старообрядческой церкви, которая прекрасно вписалась в современную архитектуру:

Храм московской епархии РПЦ чудом сохранился, когда в 30-е годы прошлого века повсеместно сносили церкви. Строительство начали в 1914 году, освятили в 1921.

Вид на сити с Лесной улицы:

По Тверской решили не идти — чего мы там не видели? Следуем параллельными «огородами» через улицу Александра Невского мимо скульптурной группы, посвящённой писателю Фадееву и «Молодой гвардии»:

По пути встречается любопытное выделяющееся и нависающее над улицей здание Национального Общества Нейрорадиологов, построенное в конце 90-х, когда лепили постройки «кто во что горазд» в стиле «как захватить побольше площади»:

Впрочем, допускаю, что лет через 20 оно будет смотреться довольно мило:

Переходим Садовую-Триумфальную (кольцо) в районе «Дома музыки»:

И попадаем в Садово-Триумфальный сквер. Всё цветёт и пахнет…

Трое старых «ламповых зубов» около Маяковки внутри Садового кольца:

Не знаю, как вам, а я считаю, что «Оружейный» — самая некрасивая московская высотка:

Про памятник без комментариев^

На Малой Дмитровке пример дикой лужковской застройки — в этом доме XIX века жил поэт Алексей Плещеев. В 1991 году дом был внесен в список памятников культуры, а в 1997 году власти разрешили приватизировать здание: мэр отдал эту землю Школе телевизионного мастерства Познера. Возле строящегося здания проходили акции протеста, но в итоге старинный дом «реконструировали», оставив лишь стены центрального фасада, который оказался «замурован» в новой постройке:

В то же время на площади Курского вокзала висел билборд с портретом Познера: «Я люблю Москву, которой почти больше нет: тихую, старую, со скрипом снега под ногами». Неизвестные приклеили к рекламе подпись: «пи$деть — не мешки ворочать, Володенька. Дом №20 по Малой Дмитровке».

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Путинках 1649 г. постройки является одной из последних крупных шатровых храмов в истории русской архитектуры.

На Пушкинской стабильность — автозаки с тёплыми туалетами ждут гостей.

Макдачная без опознавательных знаков стала просто куском стекла. А могли бы хоть туалет оставить…

Есть чем гордиться…

Скамейки на Тверской являют собой бетонный блок, обшитый деревом — такие стали ставить около подземных переходов после того, как на «Славянском бульваре» автобус влетел в переход, передавив кучу народа.

Красивое панно в переходе показывает старую Москву.

Вся пресса теперь в интернете.

Дяденька кормит голубей булкой в Новопушкинском сквере:

Возле пафосного ресторана «Турандот»:

Бизнес-центр «Вознесенский» в Большом Гнездниковском:

Сквер Муслима Магомаева:

Англиканский собор Святого Андрея в Вознесенском переулке — единственная англиканская церковь в Москве, построенная в стиле викторианской готики во второй половине XIX в. Богослужения проходят только на английском языке:

Собор был освящен в 1885 году в честь святого апостола Андрея, святого покровителя Шотландии. В том же году в церкви Святого Андрея был установлен английский духовный орган, который был уничтожен в советское время.

Центральная тяговая подстанция Т-3 Московского метрополитена (построена в 1934-35 г. по проекту архитектора Фридмана) питает центральные участки Сокольнической, Замоскворецкой, Арбатско-Покровской и участок Филёвской линии.

В конце 1930-х москвичи «троллили» барельеф на тему строительства метрополитена: якобы тут спрятан любовный треугольник, «поражавший умы москвичей» в конце 1920-х: Лиля Брик, Владимир Маяковский, Осип Брик.

Приближаемся к Манежке, наблюдаем громаду «Four seasons», он же «Москва». Кстати, в нём есть парковка, на которой почти всегда имеются свободные места за 250 р./час.

В подземном переходе под Манежкой появились художники. Интересно, сколько они «занесли кому надо», чтобы тут расположиться?

Скульптурная композиция «Времена года» пользуется спросом в жару:

Раз в несколько минут струи на несколько секунд останавливаются и обливают проходящих внизу.

В Александровском саду опять можно лежать на травке (какое-то время назад запрещали).

Один из любимых ракурсов на КП:

Заборчики, куда ж без них…

На площади перед отелем проходит фестиваль «Рыбная неделя в Москве». Среди экспонатов в витринах можно посмотреть на разные типы рыболовецких судов и рыбов, вокруг выставлены макеты разнообразных маяков, в общем, есть что посмотреть.

На сцене и около неё гостей развлекают клоуны и другие весёлые люди. Интересно наблюдать за эмоциями на лицах, листайте галерею.

1 шт 300 р, сет из 6 устриц с напитком (белое вино) 1800 р:

Вдоль ГУМа выставили столики кафе, мест почти нет:

Никольская:

Все фотографируются на фоне кремля, а они с росгвардейцами:

У стен Кремля:

Васильевский спуск:

Место гибели Немцова:

Водоотводный канал, ГЭС и дом на набережной:

Церковь Воскресения Христова в Кадашах:

Элегантные интерьеры:

Церковь святителя Григория Неокесарийского на Большой Полянке:

Источник: https://loveopium.ru/rossiya/letnyaya-moskva.html

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Лето и Москва-Сити.

Эволюционная спираль, молекула ДНК или лента Мёбиуса — всё это — небоскрёб «Эволюция» в Москва-сити.

Фотографии и текст Марины Лысцевой

Здание такой необычной формы в 2005 году предложил архитектор «Горпроекта» Филипп Никандров, который ранее возглавлял архитектурное бюро RMJM, где родилась идея «спирали», как бы олицетворяющей танец жениха и невесты.

«Танец» в итоге переродился в спираль, напоминающую молекулу ДНК: две ленты противоположных фасадов закручиваются и плавно объединяются в металлической конструкции над кровлей.

Каждый из 50 этажей небоскрёба поворачивается на 3 градуса вокруг своей оси относительно предыдущего. Разворот получился 156 градусов.

Вся конструкция выполнена из монолитного железобетона.

Фасад выглядит как единая оболочка из стекла, выгнутого по спирали —кривизна фасада башни обеспечивается при помощи абсолютно плоских стеклопакетов из зеркального стекла технологией «холодного гнутья».

Эта технология позволяет достичь визуально непрерывной и целой поверхности — именно так, как задумали архитекторы.

На то время это был самый большой по площади холодногнутый фасад в мире.

Непрерывная лента такого стекла создает оптическую иллюзию, отражая панораму Москвы перевернутой на 90 градусов.

На фасадах башни горизонт отражается перпендикулярно, а плывущие облака усиливают динамический эффект.

Незадолго до окончания строительства проект приобретен «Транснефтью» и стал её корпоративной штаб-квартирой.

Завершающая композицию «корона» башни увенчана двумя асимметричными арками пролетом 41 метр, визуально объединяющими единой белоснежной «лентой» два противоположных фасада в «восьмерке» математического символа бесконечности.

Впоследствии «Эволюция» получила множество международных и национальных наград и дипломов.

Весь комплекс «Эволюция» занимает территорию в 2,55 га, два из которых— благоустроенная общегородская площадь с террасами. Трехуровневый стилобат отдан под торговую галерею, из которой ведут выходы в башню, в метро и к пешеходному мосту «Багратион».

Источник: https://loveopium.ru/rossiya/leto-i-moskva-siti-foto.html