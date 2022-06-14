Как художники рисовали Сибирь
Этот суровый край всегда привлекал художников своими огромными размерами, дикой и красивой природой и разнообразием климата.
Русские массово пришли в Сибирь во второй половине XVI века. После преодоления Уральских гор царские войска и казачьи отряды стали медленно, но верно продвигаться на восток.
По пути они основывали небольшие крепости, впоследствии превратившиеся в крупные города (такие, как Иркутск и Якутск). С тех пор прошло более четырех столетий, но и сегодня обширный регион остается малоосвоенным и малонаселенным.
В эпоху Российской империи Сибирь служила местом ссылки политических противников верховной власти, участников бунтов и мятежей, а также всякого рода революционеров и анархистов. До начала 1960-х годов это практиковалось и в Советском Союзе.
Сегодня Сибирь – сокровищница России. Здесь имеются огромные запасы различных полезных ископаемых, в том числе свинца, платины, торфа, угля, меди, газа, серебра и, конечно же, «черного золота».1. Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем, 1895 год. Василий Суриков.
2. Тайга у Байкала, 1900 г. Константин Коровин.
3. Русское освоение новых земель, 1904 год. Клавдий Лебедев.
4. Путешествие Аввакума по Сибири, 1898 год. Сергей Милорадович.
5. Озеро Каракол, 1916 год. Григорий Чорос-Гуркин.
6. Сибирь, 1894 год. Аполлинарий Васнецов.
7. Река Иртыш, 1928 год. Викентий Трофимов.
8. Вид Никольского монастыря на Байкале, 1806 год. Андрей Мартынов.
Источник: https://fullpicture.ru/kreativ/kak-hudozhniki-risovali-sibir.html
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