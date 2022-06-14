Испанская синагога в Венеции.
AP Photo/Chris Warde-Jones
Испанская синагога в Венеции считается самой большой в этом итальянском городе и одной из самых старых. Она была основана примерно в 1580 году и была перестроена в 1635 году.
В настоящее время в Испанской синагоге (одной из двух действующих синагог в венецианском гетто) идут реставрационные работы.
Евреи появились в Венеции в начале XII века и селились в основном на острове Джудекка. В 1516 году, по требованию Папы об изгнании евреев из Венеции, Совет Десяти принял компромиссное решение поселить их всех на острове в районе Каннареджо, известном как Ghetto Nuovo – "новая плавильня" или "новая литейная". В дальнейшем название Гетто стало использоваться и в других городах для обозначения еврейских кварталов.
Венецианское Гетто окружено каналами и связано с остальной Венецией тремя мостами, которые вечером закрывались воротами. Евреям, за исключением врачей, было запрещено покидать Гетто ночью, охрану ворот и окружающих каналов несла христианская стража. Со временем евреям было разрешено покидать Гетто в специальных головных уборах и со знаками отличия жёлтого цвета. Запрет на профессии для евреев не распространялся на мануфактуру, ростовщичество и медицину. Также евреям запрещалось иметь недвижимость. Поскольку евреям не разрешалось заниматься изобразительными искусствами, синагоги в Гетто проектировались христианскими архитекторами.
Увеличивающаяся численность евреев в Гетто привела к постройке высоких зданий до восьми этажей, т. н. венецианских небоскребов. В 1541 году к району добавилось Старое Гетто (Ghetto Vecchio), а в 1633 году Новейшее Гетто (Ghetto Novissimo). К этому времени еврейское население Венеции превышало 5000 человек и состояло из двух общин: ашкеназской и сефардской. Впоследствии в гетто существовали пять синагог для различных еврейских общин.
В 1797 году Наполеон ликвидировал ворота Гетто, но после прихода австрийцев они были восстановлены. В 1866 году ворота были окончательно демонтированы.
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/12jun2022/venice_synagogue_120.html
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