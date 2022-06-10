НОВОСТИ МИРА

Дети в жаркий день в йеменской Сане

Фото: EPA/Vostock-photo

Тренировка перед Гран-при Формулы-1 в Азербайджане

Фото: EPA/Vostock-photo

Панды в зоопарке китайского Чунцина

Фото: VCG/VCG via Getty Images

Цветущие маки недалеко от Цюриха

Фото: EPA/Vostock-photo

Лесной пожар в испанской Малаге

Фото: EPA/Vostock-photo

Музыкальный фестиваль звука Primavera в Порту

Фото: EPA/Vostock-photo

Продолжаются протесты из-за экономического кризиса в Шри-Ланке

Фото: EPA/Vostock-photo

Мигранты из Центральной Америки идут к границе с Соединенными Штатами

Фото: EPA/Vostock-photo

Учения на базе береговой охраны Майами-Бич во Флориде

Фото: Joe Raedle/Getty Images

Закат в американском Портленде

Фото: AP/ТАСС

Многотысячный караван мигрантов продолжает двигаться из Мексики в сторону США

Фото: АР/ТАСС

Вооруженные силы Турции провели учения Efes-2022

Фото: Mehmet Emin Menguarslan/Anadolu Agency via Getty Images

Пенсионеры Челси на ежегодном параде в честь Дня основателя в Лондоне

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

В Берлине проходит конференция цифровых технологий re:publica

Фото: EPA/Vostock-photo

Жители пекинского района Фэнтай радуются возможности выйти из своих домов, так как в течение семи дней подряд не поступало сообщений о новых случаях заражения COVID-19

Фото: Yuan Zifeng/VCG via Getty Images

Проливные дожди привели к наводнению на юге Мексики

Фото: EPA/Vostock-photo

В Санкт-Петербурге отмечают 350-летие со дня рождения Петра I

Фото: EPA/Vostock-photo

В горах на юге Испании бушуют лесные пожары

Фото: Zuma/ТАСС

Буддийская церемония вызова дождя в Камбодже

Фото: АР/ТАСС

XIV Международный конкурс артистов балета в Москве

Фото: АР/ТАСС

Закат в Санкт-Петербурге. На фото: прогулочные теплоходы на Неве.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Зеленая черепаха в океанариуме китайского Гуанчжоу

Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Выставка кельтских золотых монет в Бранденбургском государственном археологическом музее

Фото: DPA/ТАСС

В Непале сделали бесплатные операции по удалению катаракты для жителей отдаленного района Мананг

Фото: EPA/Vostock-photo

Итальянские школьники традиционно прыгают с пешеходного моста, чтобы отпраздновать последний день в школе

Фото: Riccardo Fabi/NurPhoto via Getty Images

Выставка "Петр Великий. Усы властелина" открылась в Третьяковской галерее в Москве

Фото: EPA/Vostock-photo

Козы на скалах вблизи Анкары, Турция

Фото: Mehmet Ali Ozcan/Anadolu Agency via Getty Images

Индонезийские рыбаки собирает улов в Банда-Ачех

Фото: EPA/Vostock-photo

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх посещает Вьетнам

Фото: EPA/Vostock-photo

Пятнистые тюлени на скалах мыса Северный в Приморском крае

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Репетиция артистов Национального балета Кубы

Фото: EPA/Vostock-photo

Спасенные из рук контрабандистов попугаи в частном заповеднике в Димапуре, Индия

Фото: Фото: Caisii Mao/NurPhoto via Getty Images

Пять человек погибли в результате пожара в доме в городе Флинт, штат Мичиган

Фото: АР/ТАСС

Во время бейсбольного матча "Нью-Йорк Метс" против "Сан-Диего Падрес"

Фото: АР/ТАСС

Клубничные плантации в Индонезии

Фото: Zuma/ТАСС

Затопленные автомобили после наводнения на озере Комо в Италии

Фото: EPA/Vostock-photo

Марш почетного караула в Праге

Фото: ЕРА/ТАСС

Караван из мигрантов отправился из Мексики к границе США

Фото: АР/ТАСС

Сиднейский оперный театр во время фестиваля света Vivid Sydney

Фото: Brendon Thorne/Getty Images

Новый летний павильон галереи Серпентайн представлен в лондонском Гайд-парке

Фото: ЕРА/ТАСС

На набережной Гонконга установили фигуру тираннозавра Рекса в натуральную величину

Фото: EPA/Vostock-photo

В Германии прошли ежегодные бои в грязи на праздник Пятидесятницы

Фото: DPA/ТАСС

Жаркая погода в Тель-Авиве

Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images

Башня из 180 человек перед собором в Кёльне

Фото: Henning Kaiser/picture alliance via Getty Images

Неделя дизайна стартовала в Милане

Фото: EPA/Vostock-photo

Акции протеста жителей Шанхая, находящихся на коронавирусном карантине

Фото: EPA/Vostock-photo

Ветеран Второй мировой войны Чарльз Шей, 97 лет, и ветеран войны в Персидском заливе Джулия Келли отдают дань уважения солдатам во время церемонии, посвященной 78-й годовщине высадки союзников в Нормандии

Фото: AP/ТАСС

Птенец папуанского пингвина в Эдинбургском зоопарке

Фото: Zuma/ТАСС

На Сеульском национальном кладбище прошла церемония по случаю Дня памяти, в которой принял участие президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Фото: AP/ТАСС

Коррида на арене Лас-Вентас в Мадриде

Фото: Zuma/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5848/60491