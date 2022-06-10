НОВОСТИ МИРА
Дети в жаркий день в йеменской Сане
Фото: EPA/Vostock-photo
Тренировка перед Гран-при Формулы-1 в Азербайджане
Фото: EPA/Vostock-photo
Панды в зоопарке китайского Чунцина
Фото: VCG/VCG via Getty Images
Цветущие маки недалеко от Цюриха
Фото: EPA/Vostock-photo
Лесной пожар в испанской Малаге
Фото: EPA/Vostock-photo
Музыкальный фестиваль звука Primavera в Порту
Фото: EPA/Vostock-photo
Продолжаются протесты из-за экономического кризиса в Шри-Ланке
Фото: EPA/Vostock-photo
Мигранты из Центральной Америки идут к границе с Соединенными Штатами
Фото: EPA/Vostock-photo
Учения на базе береговой охраны Майами-Бич во Флориде
Фото: Joe Raedle/Getty Images
Закат в американском Портленде
Фото: AP/ТАСС
Многотысячный караван мигрантов продолжает двигаться из Мексики в сторону США
Фото: АР/ТАСС
Вооруженные силы Турции провели учения Efes-2022
Фото: Mehmet Emin Menguarslan/Anadolu Agency via Getty Images
Пенсионеры Челси на ежегодном параде в честь Дня основателя в Лондоне
Фото: Dan Kitwood/Getty Images
В Берлине проходит конференция цифровых технологий re:publica
Фото: EPA/Vostock-photo
Жители пекинского района Фэнтай радуются возможности выйти из своих домов, так как в течение семи дней подряд не поступало сообщений о новых случаях заражения COVID-19
Фото: Yuan Zifeng/VCG via Getty Images
Проливные дожди привели к наводнению на юге Мексики
Фото: EPA/Vostock-photo
В Санкт-Петербурге отмечают 350-летие со дня рождения Петра I
Фото: EPA/Vostock-photo
В горах на юге Испании бушуют лесные пожары
Фото: Zuma/ТАСС
Буддийская церемония вызова дождя в Камбодже
Фото: АР/ТАСС
XIV Международный конкурс артистов балета в Москве
Фото: АР/ТАСС
Закат в Санкт-Петербурге. На фото: прогулочные теплоходы на Неве.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Зеленая черепаха в океанариуме китайского Гуанчжоу
Фото: Anadolu Agency via Getty Images
Выставка кельтских золотых монет в Бранденбургском государственном археологическом музее
Фото: DPA/ТАСС
В Непале сделали бесплатные операции по удалению катаракты для жителей отдаленного района Мананг
Фото: EPA/Vostock-photo
Итальянские школьники традиционно прыгают с пешеходного моста, чтобы отпраздновать последний день в школе
Фото: Riccardo Fabi/NurPhoto via Getty Images
Выставка "Петр Великий. Усы властелина" открылась в Третьяковской галерее в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo
Козы на скалах вблизи Анкары, Турция
Фото: Mehmet Ali Ozcan/Anadolu Agency via Getty Images
Индонезийские рыбаки собирает улов в Банда-Ачех
Фото: EPA/Vostock-photo
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх посещает Вьетнам
Фото: EPA/Vostock-photo
Пятнистые тюлени на скалах мыса Северный в Приморском крае
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Репетиция артистов Национального балета Кубы
Фото: EPA/Vostock-photo
Спасенные из рук контрабандистов попугаи в частном заповеднике в Димапуре, Индия
Фото: Фото: Caisii Mao/NurPhoto via Getty Images
Пять человек погибли в результате пожара в доме в городе Флинт, штат Мичиган
Фото: АР/ТАСС
Во время бейсбольного матча "Нью-Йорк Метс" против "Сан-Диего Падрес"
Фото: АР/ТАСС
Клубничные плантации в Индонезии
Фото: Zuma/ТАСС
Затопленные автомобили после наводнения на озере Комо в Италии
Фото: EPA/Vostock-photo
Марш почетного караула в Праге
Фото: ЕРА/ТАСС
Караван из мигрантов отправился из Мексики к границе США
Фото: АР/ТАСС
Сиднейский оперный театр во время фестиваля света Vivid Sydney
Фото: Brendon Thorne/Getty Images
Новый летний павильон галереи Серпентайн представлен в лондонском Гайд-парке
Фото: ЕРА/ТАСС
На набережной Гонконга установили фигуру тираннозавра Рекса в натуральную величину
Фото: EPA/Vostock-photo
В Германии прошли ежегодные бои в грязи на праздник Пятидесятницы
Фото: DPA/ТАСС
Жаркая погода в Тель-Авиве
Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images
Башня из 180 человек перед собором в Кёльне
Фото: Henning Kaiser/picture alliance via Getty Images
Неделя дизайна стартовала в Милане
Фото: EPA/Vostock-photo
Акции протеста жителей Шанхая, находящихся на коронавирусном карантине
Фото: EPA/Vostock-photo
Ветеран Второй мировой войны Чарльз Шей, 97 лет, и ветеран войны в Персидском заливе Джулия Келли отдают дань уважения солдатам во время церемонии, посвященной 78-й годовщине высадки союзников в Нормандии
Фото: AP/ТАСС
Птенец папуанского пингвина в Эдинбургском зоопарке
Фото: Zuma/ТАСС
На Сеульском национальном кладбище прошла церемония по случаю Дня памяти, в которой принял участие президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Фото: AP/ТАСС
Коррида на арене Лас-Вентас в Мадриде
Фото: Zuma/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5848/60491
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