6 удивительно живописных мест России

Обычно за подобными впечатлениями мы едем за границу, но… Фактрум предлагает взглянуть на эти фото: многие чудеса есть и в нашей стране!

1. Лотосовые поля

Лотос — символ буддизма — неизменно ассоциируется у нас с Азией, но он прекрасно прижился в нашей полосе и даже вытесняет местные камыш и рогоз. Лотосовые поля есть на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», а также близ Азовского моря в Темрюкском районе в Ахтанизовском лимане.

2. Цветные горы

На территории Богдинско-Баскунчакского заповедника (Астраханская область) высится гора Большое Богдо — место поклонения буддийских паломников. ольшое Богдо растет на 1 мм в год и поет — причудливое выветривание песчаных пород создает пористую поверхность, звучащую при воздействии ветра.

3. Меловые горы

Самые знаменитые меловые скалы в мире находятся в английском графстве Суссекс, а самые высокие в Европе находятся в природном парке «Донской» в Волгоградской области — их высота достигает 70–100 м. Забравшись на вершину такой горы, можно с удовольствием насладиться открывающимся видом на изгибы реки Дон.

4. Озеро Сердце

Озеро Сердце расположено у южного подножия пика Черского на вершине горного массива Хамар-Дабан на высоте около 1720 м над уровнем моря. Мимо озера пролегает туристическая тропа протяженностью 25 км, берущая свое начало на берегу Байкала в городе Слюдянка.

5. Останцы: горы-грибы

Столбы выветривания, или, по-научному, останцы, есть в разных частях света. Пожалуй, самые известные горы, похожие на грибы, располагаются в центральной Турции, в Каппадокии. Но и России есть чем похвастать: в Кисловодском парке в Широкой Балке стоят Красные Каменные Грибы.

6. Каньон

Недалеко от Сочи, на реке Псахо вблизи села Голицино, есть два очень красивых места: Сухой и Мокрый каньоны, о которых знают немногие. А ведь своими видами они не уступают известным зарубежным маршрутам, пролегающим по руслам горных рек!

Источник: https://www.factroom.ru/rossiya/6-udivitelno-zhivopisnyh-mest-rossii