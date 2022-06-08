6 удивительно живописных мест России
Обычно за подобными впечатлениями мы едем за границу, но… Фактрум предлагает взглянуть на эти фото: многие чудеса есть и в нашей стране!
1. Лотосовые поля
Лотос — символ буддизма — неизменно ассоциируется у нас с Азией, но он прекрасно прижился в нашей полосе и даже вытесняет местные камыш и рогоз. Лотосовые поля есть на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», а также близ Азовского моря в Темрюкском районе в Ахтанизовском лимане.
2. Цветные горы
На территории Богдинско-Баскунчакского заповедника (Астраханская область) высится гора Большое Богдо — место поклонения буддийских паломников. ольшое Богдо растет на 1 мм в год и поет — причудливое выветривание песчаных пород создает пористую поверхность, звучащую при воздействии ветра.
3. Меловые горы
Самые знаменитые меловые скалы в мире находятся в английском графстве Суссекс, а самые высокие в Европе находятся в природном парке «Донской» в Волгоградской области — их высота достигает 70–100 м. Забравшись на вершину такой горы, можно с удовольствием насладиться открывающимся видом на изгибы реки Дон.
4. Озеро Сердце
Озеро Сердце расположено у южного подножия пика Черского на вершине горного массива Хамар-Дабан на высоте около 1720 м над уровнем моря. Мимо озера пролегает туристическая тропа протяженностью 25 км, берущая свое начало на берегу Байкала в городе Слюдянка.
5. Останцы: горы-грибы
Столбы выветривания, или, по-научному, останцы, есть в разных частях света. Пожалуй, самые известные горы, похожие на грибы, располагаются в центральной Турции, в Каппадокии. Но и России есть чем похвастать: в Кисловодском парке в Широкой Балке стоят Красные Каменные Грибы.
6. Каньон
Недалеко от Сочи, на реке Псахо вблизи села Голицино, есть два очень красивых места: Сухой и Мокрый каньоны, о которых знают немногие. А ведь своими видами они не уступают известным зарубежным маршрутам, пролегающим по руслам горных рек!
Источник: https://www.factroom.ru/rossiya/6-udivitelno-zhivopisnyh-mest-rossii
Комментариев нет.
-
Архивы
- Июнь 2022 (21)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
- Декабрь 2021 (136)
- Ноябрь 2021 (91)
- Октябрь 2021 (92)
- Сентябрь 2021 (52)
- Август 2021 (41)
- Июль 2021 (27)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий