ТОП-8 северных собак, которые покорят любое сердце

Выносливые, обладают тонким нюхом, невероятно пушистые, часто забавные — такую характеристику можно услышать о собаках северных пород. Они нам полюбились, появились в зонах с умеренным и субтропическим климатом, но все равно для многих остаются загадками. Статья эти пробелы немного заполнит и познакомит с редкими породами.

Аляскинский маламут

Это одна из древнейших пород — считается, что выведена она более 3000 лет для перевозки людей и грузов, охраны жилища. Маламут отличается своеобразным характером — это чрезвычайно умное, энергичное, по-хорошему задиристое животное. Собака добрая, преданная хозяину, но покладистой ее не назовешь — если маламут хотя бы почувствует, что интеллектуально или эмоционально сильнее человека, то сразу же попытается над ним доминировать. Поэтому такая порода подходит лишь опытным собаководам.

Кстати, для создания собачьего искусственного интеллекта американские ученые использовали именно аляскинского маламута. Что лишний раз доказывает, насколько он умен.

Аляскинский хаски

Еще один северный пёс, родиной которого считают Аляску. Собака относится к ездовым породам, в настоящее время широко используется в гонках на собачьих упряжках.

Как и маламут, аляскинский хаски очень умен, терпеть не может одиночества, способен считывать эмоции человека и крайне предан ему. В дрессировке собака этой породы проще маламута, поэтому ее чаще заводят в качестве преданного друга.

Интересно, но именно эту породу считают родоначальником других, более популярных в России собак — сибирского хаски.

Сибирский хаски

Изначально породу выводили для перевозки тяжелых грузов на дальние расстояния. В настоящее время чаще используется как собака-компаньон. Сторож и охранник из хаски никакой, зато друг великолепный. Собака умна, предана хозяину, хорошо обучается. Ей нужно постоянно двигаться, играть, быть частью «стаи», поэтому для людей спокойных или чрезмерно занятых она не подойдет. Дети же будут от нее в восторге.

У сибирского хаски есть интересная особенность — он склонен к побегам. Известны случаи, когда собака мордой или лапами выбивала окна и уходила на поиск своих родичей. Не случайно так часто встречаются объявления с заголовком «пропала хаски».

Карельская медвежья собака

В городских квартирах ее редко встретишь — это прирожденный охотник, гроза крупных животных и бесстрашный покоритель северных лесов. У собак этой породы хорошо развит нюх, они прекрасно ориентируются на местности. По отношению к другим животным карельская медвежья собака зла, не боится даже медведя, станет лютым врагом любого другого домашнего животного.

Что интересно, к людям у этой лайки отношение противоположное. Чаще всего она не будет агрессивна даже по отношению к постороннему человеку, может его лишь облаять. По этой причине в качестве сторожа ее не используют.

Детей карельская медвежья собака очень любит. По отзывам владельцев — малыш может делать с добродушным псом что угодно. И лишь когда ребенок перегнет палку — карельская медвежья с рычанием попытается уйти.

Якутская лайка

Если вы хотя бы раз увидите вживую эту собаку, то влюбитесь гарантированно — настолько она выглядит мило и очаровательно. Глядя на ее добродушную мордашку нельзя заподозрить, что перед вам неутомимый и злостный охотник. А ведь именно с этой целью ее и выводили якутские охотники — догнать зверя, помочь его убить, а затем дотащить на санях к жилищу.

С людьми якутская лайка и правда доброжелательна. Она безмерно любит своего хозяина, благосклонна к маленьким детям и относительно покладиста. Правда спокойному человеку собака не подойдет — обладая недюжинными умственными способностями и тягой к труду, она требует того же от хозяина. Если же ее лишить возможности много бегать, кого-то ловить и что-то тащить, то несчастный пес впадет в апатию.

Карело-финская лайка

Эту красивую собаку часто можно обнаружить в городской квартире или в парке. Но по сути, это охотник, причем очень хитрый, сообразительный и неутомимый. Карело-финскую лайку и выводили с такой целью, чтобы она могла одинаково успешно ловить белок и загонять быстрых косуль.

Для семейных людей такая собака не очень подходит. В ней заложено стремление лидировать, потому она может конкурировать за внимание и уважение с другими членами «стаи». Собака очень активна, с ней придется много играть и гулять.

Что интересно, при всей нетерпимости к другим зверям и охотничьим инстинктам, карелка крайне благоразумна. На крупного зверя — того же медведя или волка, — она не пойдет.

Норботтен-шпиц

Собака редкой породы, выведенная человеком для промысловых целей. Известно, что эти собаки использовались уже в XIV веке до н.э. для охоты на птиц и пушного зверя. К началу XX века порода практически исчезла, в настоящее время ведутся работы по ее восстановлению.

Семейной паре такая собака подойдет идеально — она не любит выделять лидера, с одинаковой силой привязывается ко всем членам «стаи». А еще нарботтен-шпицы очень тонко чувствуют настроение человека и, если тот расстроен и хочет побыть в одиночестве, докучать ему не станут.

Кстати, норботтен шпица часто называют самой маленькой охотничьей собакой — высота самца в холке редко превышает 47 см.

Шведский лаппхунд

Шведский лаппхунд издревле использовался саамами в качестве пастушьей собаки. В настоящее время его приучили охотиться за крупным зверем, быть хорошим другом, служить в полиции. Хотя многие покупают собаку просто для красоты, настолько у него яркая внешность.

К хозяевам лаппхаунд привыкает быстро, привязывается крепко, очень дорожит дружбой. Ребенка точно не обидит, поэтому его можно заводить молодым семьям. Одна беда — активная и компанейская собака в одиночестве скучает и в знак протеста может устроить лютый погром в квартире. Да и доминировать лапландский шпиц весьма любит, в этом его нужно ограничивать.

Кстати, одно из названий этой породы — лаппи. Оно лучше всего отражает нрав и милый вид собаки.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/petshopru/top8-severnyh-sobak-kotorye-pokoriat-liuboe-serdce-6294746319128427c1572355?&