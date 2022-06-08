Почему Брежнев так любил награды, что его китель якобы весил 6 кг

Брежневские времена истории СССР – именно этот период с такой теплотой вспоминает большинство людей, заставших Союз в сознательном возрасте. Это было хорошее, спокойное и стабильное время, тот самый «застой», тишина перед грядущей бурей. Однако, сегодня речь пойдет о странном увлечении Леонида Ильича Брежнева.

Времена «Брежневского застоя» именно это время многие люди, ностальгирующие по СССР, вспоминают с такой душевной теплотой. Для миллионов граждан Союза это действительно было благодатное, спокойное и стабильное время. Увы, это было затишье перед бурей. Что в советском обществе, но в стенах политбюро уже шли необратимые процессы разложения советского строя. Как бы то ни было, Брежнева по большей части вспоминают с теплотой и доброй иронией. Одной из вещей, которую традиционно подмечают в отношении Леонида Ильича, является его страсть к наградам.

Не нужно думать, что Ильич постоянно ходил со своими наградами. |Фото: osssr.ru.

Чего греха таить, на многих публичных мероприятиях со всеми наградами. Куда интереснее то, что генсек был четырежды награжден Золотой звездой – званием Героя Советского Союза. Сегодня уже сложно сказать, было ли это что-то возрастное или личностное. Любовь к наградам у Брежнева была. И он не стеснялся их показывать, что по всей видимости напрямую происходит из его характера и темперамента. Дело в том, что с молодых лет Леонид Ильич зарекомендовал себя как человек, «рубящий правду-матку». Ну, или во всяком случае складывалось такое впечатление.

У заслуженных людей часто много наград. Вот лишь часть на кителе маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского. |Фото: kpopov.ru.

Тем не менее, про Брежнева с годами было придумано не только много анекдотов, но и мифов самого разного свойства. Вот уже и китель у него весил якобы 6 кг, и все советские награды кроме материнских он якобы собрал, и награждали Брежнева якобы каждый раз на его день рождения. Подавляющее большинство подобных баек не выдерживает даже первой проверки легкодоступными фактами. Скорее всего, занимая пост генерального секретаря Брежнев был убежден, что в публичном пространстве свои заслуги стоит демонстрировать, даже самые незначительные. С другой стороны, не нужно думать, что Леонида Ильича Брежнева награждали не за что.

Л. И. Брежнев в военные годы. / Фото: id.pinterest.com.

Во-первых, Брежнев воевал. Да, непосредственно военных наград у него немного. Однако на фронте Леонид Ильич показал себя как руководитель с лучшей стороны. Начав в звании полкового комиссара (специальное звание РККА в 1935-1942 годах), он закончил службу в звании генерала. Во-вторых, Брежнев принимал горячее участие в послевоенном восстановлении. В частности он руководил процессом восстановления украинской промышленности в Запорожье и Днепропетровске. В-третьих, Брежнев имел богатую политическую и административно-управленческую карьеру. В общем жизнь у Леонида Ильича была крайне насыщенная. И сколько бы над ним не подшучивали (пускай местами и абсолютно заслуженно), большинство своих наград этот человек все-таки заслужил честно управленческим трудом.

Вот Сталин вообще наград не носил, кроме Золотой звезды. Хотя рисуют его нередко со всеми наградами на кителе. |Фото: wikimedia.org.

Вообще политики и военные то и дело получают какие-либо награды, грамоты и почетные звания. Подобная практика является в том числе частью «дипломатического церемониала», демонстрацией доброй воли и особого отношения. Подсчитать награды и звания Брежнева непросто. Но в общей сложности у него наберется 56 советских наград (включая звания почетного гражданина какого-то города) и 86 иностранных наград, итого – 145 наград и званий. Для сравнения у Владимира Владимировича Путина их 79 и это не считая почти десятка почетных премий, 4 топонимов и 4 отозванных награды в связи с началом войны на Украине. Для сравнения у Джо Байдена их не принципиально меньше, чем у Путина – 54 награды.

А вот мундир Жукова. |Фото: ya.ru.

При этом если отбросить всякую «шелуху», то действительно престижных наград у Брежнева не намного больше, чем у других видных генсеков СССР. 4 «Золотые звезды», у Сталина и Хрущева было по 1-ой. Медаль «Серп и молот» — 1 у Брежнева, 3 у Хрущева, 1 у Сталина. 8 орденов «Ленина», 3 у Сталина и 7 у Хрущева. 1 орден «Победа», у Сталина было таких 2, у Хрущева – 0. 2 ордена «Красного знамени», у Хрущева – 0, у Сталина – 2. Орден «Отечественной войны» I степени – 1 у Брежнева, 1 у Хрущева, 0 у Сталина. Итого наиболее почетных орденов и медалей: Сталин – 11, Хрущев – 13, Брежнев – 17. Таким образом говорить о том, что Леонида Ильича вот прям на дни рождения награждали – нельзя.

Источник: https://novate.ru/blogs/060622/63177/