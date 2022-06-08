Песчаные бури Ближнего Востока
В последние месяцы необычно большое количество песчаных бурь охватило части Ирака, Ирана, Сирии, Кувейта и Саудовской Аравии.
Посмотрим, как выглядят песчаные бури.
Песчаные бури парализовали Ближний Восток. Ирак накрыла уже девятая с середины апреля песчаная буря. Приостановили работу почти все госучреждения. Более 1 тыс. человек госпитализированы. (Фото Qassem Al-Kaabi):
Пешеходный мост через реку Евфрат в городе Насирия. (Фото Asaad Niazi):
Песчаные бури обрушились на многие страны Ближнего Востока, включая Кувейт, Саудовскую Аравию, Сирию и Иран. Это вот Кувейт, 23 мая 2022. (Фото Yasser Al-Zayyat):
Река Шатт-эль-Араб во время песчаной бури в городе Басра на юге Ирака. (Фото Hussein Fale):
Уборка во время песчаной бури у храма Имама Али в Наджафе. (Фото Alaa Al-Marjani):
Колесо обозрения едва видно в Наджафе, 22 мая 2022. (Фото Karar Essa):
Вид с воздуха на массивную пыльную бурю, надвигающуюся на Кувейт, 23 мая 2022. (Фото Yasser Al-Zayyat):
Еще один вид пыльной бури, надвигающейся на Кувейт. (Фото Yasser Al-Zayyat):
В зависимости от цвета почвы в данном регионе, отдалённые предметы приобретают сероватый, желтоватый или красноватый оттенок. Возникает обычно при сухой поверхности почвы и скорости ветра 10 м/с и более. Фото Nabil al-Jurani):
Часто возникает в тёплое время года в пустынных и полупустынных регионах. Помимо «собственно» пыльной бури, в ряде случаев пыль из пустынь и полупустынь может длительное время удерживаться в атмосфере и достичь почти любой точки мира в виде пыльной мглы. Фото Thaier Al-Sudani):
Основной ареал пыльных бурь — пустыни и полупустыни умеренной и тропической климатических зон обоих полушарий Земли. Фото Alaa Al-Marjani):
Мост исчезает в пыли в Наджафе, 22 мая 2022. (Фото Karar Essa):
При увеличении силы потока ветра, проходящего над незакреплёнными частицами, последние начинают вибрировать, а затем «скакать». При повторяющихся ударах об землю эти частицы создают мелкую пыль, которая поднимается в виде суспензии. Частицы освобождаются в основном за счёт сухости почвы и усиления ветра. Фронты порывов ветра могут появляться из-за охлаждения воздуха в зоне грозы с дождём или сухого холодного фронта. (Фото Qassem Al-Kaabi):
Источник: https://loveopium.ru/priroda/peschanye-buri-blizhnego-vostoka.html
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