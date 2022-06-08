Как инуитка смогла выжить одна на острове среди белых медведей, или Подвиг жизни ради сына

В суровых арктических водах Восточно-Сибирского и Чукотского морей расположен небольшой остров, носящий имя Врангеля. Этот одинокий кусочек суши в окружении сибирских льдов населяют лишь белые медведи. Когда-то это место стало свидетелем одной из самых донкихотских и злополучных арктических экспедиций в истории человечества. В 1921 году здесь высадились 5 человек, а спустя два года выжил только один, чтобы рассказать эту полную трагизма историю. Этим героем была 25-летняя инуитка по имени Ада Блэкджек. Она смогла победить смерть ради сына, которому обещала вернуться.

Героями могут быть не только мужчины

Ада Делетук или Ада Блэкджек.

Очень часто, читая различные истории выживания, может сложиться ошибочное впечатление о том, что сильными бывают лишь мужчины. Все привыкли к рассказам о героизме сильного пола и об их победах над превозмогающими обстоятельствами. Причина явного мужского превосходства в подобных историях довольно проста. «Сильный» пол в отличие от «слабого» больше любит искать различные опасные приключения на свою пятую точку. Женщины же более дальновидны и предусмотрительны, они весьма расчётливы и стараются не попадать в подобные обстоятельства. Если почитать истории их выживания, то попадали они в такие неприятности по вине мужчин. Всегда. Так было и на этот раз. Фантастическая история выживания Ады Делетук или Ады Блэкджек служит тому подтверждением.

Героями могут быть не только представители сильного пола.

Спорная территория

Как это часто бывает дело началось со спора. Остров Врангеля изначально принадлежал Российской Империи, потом перешёл в наследство Советскому Союзу. Это издавна весьма беспокоило соседнюю Канаду. Очень уж им почему-то хотелось водрузить над островом свой флаг. В 1913 году с этой целью к его берегам пристало их исследовательское судно «Карлук». Всё бы хорошо, только вот покинуть остров команда уже не смогла. Не помогли даже российские ледоколы. В этом путешествии погибло от голода 15 человек. Остальные были спасены только через год. Находились они в состоянии крайнего физического и морального истощения. После этого канадцев на некоторое время попустило.

Манящий остров Врангеля.

Экспедиция в «гостеприимную» Арктику

В 1921 году было решено организовать ещё одну экспедицию на «гостеприимный» остров. Причём целью его было исследование и последующая организация на этом краю света… колонии! Это было детище Вилхьялмура Стефанссона, опытного исследователя Арктики из Манитобы. Он всегда выступал против представления северного полярного региона как негостеприимной пустоши и вместо этого продвигал его как «дружественную Арктику». Стефанссон мечтал сделать из острова авиабазу для арктических полётов Канады и Великобритании.

Вилхьялмур Стефанссон.

Для этой миссии были наняты четверо опытных профессиональных полярников. Среди них было три американца и два канадца. В конце августа того же года исследователи прибыли в Ном на Аляске. Там планировалось нанять для экспедиции проводника и чернорабочих. Из местных жителей предложением заинтересовалась лишь одна женщина-инуитка по имени Ада Блэкджек.

В девичестве Ада Делетук родилась в 1898 году в деревне Спрус-Крик. Когда она была ещё маленькой девочкой, мать отправила её в Ном. Там она воспитывалась методистскими миссионерами. Они обучили Аду грамоте, а также навыкам шитья меховой одежды и умению готовить еду для «белых людей». В 16 лет Ада вышла замуж за Джека Блэкджека. Она родила ему троих детей. Из них выжил только один мальчик. Супруг нещадно избивал женщину, морил голодом и она с ним развелась. Сын Беннет жил в приюте, Ада была не в состоянии его содержать. Кроме того, ребёнок страдал от хронического туберкулёза.

Нанять смогли лишь одну женщину-инуитку Аду Блэкджек.

Все умения и способности женщины были бесценны для такой арктической экспедиции. За работу Стефанссон пообещал ей космические для неё 50 долларов. Ада планировала их потратить на лечение единственного сына. Она очень боялась ехать и нервничала. Её пугали все возможные опасности экспедиции, плюс она до смерти боялась белых медведей. Ада даже решила посетить шамана, чтобы узнать, что её ждёт в этом путешествии. Тот сказал, что впереди смерть и опасность, а ей следует остерегаться ножей и огня.

Пришло время отправляться и Аде показалось совершенно немыслимым ехать одной с четырьмя мужчинами. Те тоже считали неприличным путешествовать с одинокой дамой. Исследователи рассчитывали нанять несколько инуитов во время своей остановки в Сибири. Это и успокоило всех. Итак, 9 сентября они отправились в путь: 20-летний канадец Аллан Кроуфорд, американцы Лорн Найт и Фред Маурер, 28 лет, Милтон Галле, 19 лет, Ада Блэкджек и котёнок Вик, подаренный мужчинам командой корабля, доставившего их в Ном. Они прибыли к месту назначения семь дней спустя. Никого в помощь по дороге нанять так и не удалось. Инуиты не желали отправляться в столь опасный путь. Когда Ада поняла, что осталась одна с «белыми» мужчинами, она расплакалась от отчаяния. Исследователи тем временем водрузили на острове британский флаг.

Аллан Кроуфорд, Мильтон Галле, Фред Маурер, Лорн Найт и Ада Блэкджек перед отправлением в экспедицию.

Сначала команде везло. Погода была на удивление довольно мягкой для этого края. Все занимались делом. Только Ада всё больше замыкалась в себе. При виде ножей она впадала в состояние неконтролируемого ужаса. Она ведь помнила предупреждение шамана. Её присутствием мужчины были недовольны и слишком явно это демонстрировали. В результате инуитка решила, что они хотят её убить.

Девушка впала в такое состояние глубокой депрессии, что решила покончить с собой. Однажды она покинула лагерь и ушла в снега с бутылкой дезинфицирующего средства, которое собиралась выпить. Потом ушла по лисьим следам прочь. Ада считала, что лисицы — это добрые духи, которые хотят ей помочь. Готовить и шить она прекратила практически полностью. Исследователи сначала пытались её уговаривать. Потом стали угрожать, шантажировать, а в конце и откровенно издеваться. Аде не давали есть, неоднократно привязывали на улице к флагштоку, на лютом морозе. Прошло какое-то время и женщина, кажется, успокоилась. Настало некое затишье. Она стала готовить еду и перестала шарахаться от ножей.

Над Адой издевались коллеги по экспедиции.

По мере того как приближалась зима, настроение Ады, казалось, улучшалось. Она с головой окунулась в работу. Люди интуитивно объединились, чтобы дружно пережить тяжкие времена. Все пятеро с огромным нетерпением и надеждой ждали лета, когда должен был прибыть корабль с продовольствием и другими нужными вещами. Лето пришло, достигло своего пика и… прошло. Помощи не было. Непреодолимый ледяной барьер сковал остров. Ни один корабль не смог добраться до лагеря исследователей. Наступила опять суровая арктическая зима. Последние надежды таяли с последними крохами продовольствия.

Корабль «Тедди Беар», который в 1922 году предпринял тщетную попытку добраться до острова Врангеля и команды Кроуфорда.

Обещанное Стефанссоном обилие дичи в виде тюленей, лис и медведей, перебралось подальше от негостеприимных мест. Люди стали голодать. Со слабостью неизменно пришли болезни. Первым заболел Найт. Молодой человек таял просто на глазах как свечка. Кроуфорд, Маурер и Галле двинулись по льдам в сторону Сибири, намереваясь по прибытии организовать спасательную операцию. Больше их никто никогда не видел.

Стефансссон слегка преувеличил обилие дичи в этих местах.

Ада осталась с умирающим Найтом. Неопытной женщине пришлось взять на себя заботы не только о себе самой, но и о больном мужчине. Некоторое время ей это прекрасно удавалось. Ада научилась охотиться. Она ловила лисиц в капканы, стреляла птиц, отпугивала медведей, которых боялась больше всего в жизни. Найту Ада отдавала большую часть мяса, чтобы он мог побороть цингу. Лучше ему не становилось. Молодой человек слабел с каждым днём. Он ругал Аду, обвинял в том, что она слишком мало делает для его спасения. Тем временем цинга свалила с ног и её.

Ада Блэкджек осталась одна

Женщина боролась изо всех сил, но через три месяца Найт всё же умер. У Ады даже не хватало сил, чтобы вытащить его тело из спального мешка. Она лишь соорудила вокруг его тела баррикаду из деревянных ящиков, чтобы до него не добрались дикие звери. Сама она перебралась в палатку, чтобы спастись от запаха разлагающегося трупа. Она осталась одна, если не считать кота Вика. Женщина боялась только одного, что никогда больше не увидит своего сына Беннета. После смерти Найта женщине удалось убить первого тюленя. Мясом она себя обеспечила на некоторое время. Патронов почти не осталось и она стала собирать яйца.

Очередное лето было на исходе и женщина прекрасно понимала, что ещё одну зиму ей не пережить здесь. Она стала строить себе лодку из досок и шкур. Весь труд пошёл прахом, когда судёнышко унёс ветер. Потом она построила ещё один плот. Она ждала и не теряла надежды на спасение. Она у себя была одна. Где-то далеко её ждал больной сын. Аде нужно было выжить.

Кроуфорд (слева), Галле с котом Виком (справа).

Однажды в конце лета её разбудил непонятный шум. Она не могла понять, что это. Ада, схватив бинокль, выбежала на улицу. Остров окутывал густой туман. Женщина вглядывалась в него с небывалой надеждой. Вдруг туман рассеялся всего лишь на миг, и она увидела корабль. Вне себя от счастья она бросилась с криками ему навстречу. К берегу направлялась лодка. Обессиленная женщина рухнула в воду прямо перед ней. Ада ожидала увидеть там Кроуфорда, Маурера и Галле. Человек, который вышел из лодки, был ей незнаком. Это был товарищ Стефанссона, Гарольд Нойс. Он ожидал, что все полярники здесь. Ада рассказала ему всё, что произошло за эти долгие месяцы. Нойс был поражён. Опытные мужчины сгинули. Выжила лишь швея-инуитка, которую неохотно взяли в экспедицию, которую унижали, ругали и выставляли связанной на мороз. Она научилась охотиться и жить в Арктике. Она была единственной, кто смог победить саму смерть.

Женщина, которая победила Арктику.

Тощая, слабая женщина рухнула в объятия к Нойсу и наконец смогла позволить себе расплакаться. Она была жива и собиралась домой к сыну. Аду вместе с грузом песцовых и медвежьих шкур, и котом Виком посадили на корабль.

Про историю выживания Ады Блэкджек вовсю писали газеты.

На ледяном острове в полном одиночестве женщина провела почти полгода. Она охотилась, читала Библию и кормила кота. До экспедиции она не умела охотиться, а ружья и в руках не держала. Покойный Найт преподал ей перед смертью ряд полезных уроков. Возвращение Ады вызвало бурный общественный резонанс. Женщина забрала из приюта сына и отправилась с ним в Сиэттл. Там она надеялась вылечить его от туберкулёза. Позже героиня родила ещё одного сына по имени Билли и вернулась на Аляску.

Ада Блэкджек с сыном, ради которого она и пустилась в эту экспедицию.

Там она и умерла в глубокой старости. Билли установил над её могилой памятник с надписью «Героиня острова Врангеля». Прошло столетие, а подвиг инуитки продолжает удивлять и вдохновлять. До сих пор все недоумевают: как простая неопытная женщина смогла выжить в ледяном аду одна? История Ады Блэкджек стала основой для написания нескольких книг. Недавно о ней сняли документальный фильм.

Дженнифер Нивен — автор книги «Ада Блэкджек: подлинная история выжившей в Арктике». Фото писательницы сделано на мысе Уэринг, восточной оконечности о. Врангеля.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/040122/52187/