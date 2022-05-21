5 рукотворных водопадов мира, поражающих размахом и неожиданным месторасположением

Человечество издревле на отлично усвоило урок, что не стоит ждать милости от природы, а самим создавать все, что требуется для блага и удовольствия. Вплоть до того, что стали появляться рукотворные водопады, которые впечатляют своим размахом и красотой не меньше, чем природные творения. Увлечение такого рода изменениями началось еще до нашей эры, с древних римлян и продолжается до сих пор, при этом в качестве высоких «трамплинов» используются не только природные ландшафты, небоскребы также превращаются в эффектные водопады.

1. Самый древний рукотворный водопад Cascata delle Marmore (Италия)

Cascata delle Marmore – самый древний рукотворный водопад, высота которого достигает 165 метров (Терни, Италия). | Фото: unviaggiopercapello.it.

Мраморный водопад (Cascata delle Marmore) по праву считается самым древним инженерным чудом человечества. Высота гигантского рукотворного объекта, расположенного в 7,5 км от города Терни, что в регионе Умбрия (Италия), составляет 165 метров и состоит он из трех каскадов. Самая высокая ступень достигает высоты 83 метра. Источником рукотворного чуда стала река Велино(Velino), которая еще во времена Древнего Рима наполняла озеро Piediluco водой, а ее бассейн совместно с озером были причиной заболачивания равнины Рьети.

Первая ступень рукотворного водопада Cascata delle Marmore имеет высоту 83 метра (Терни, Италия). | Фото: unviaggiopercapello.it.

Застой воды и болота стали угрозой распространения многих болезней, в том числе и малярии, поэтому в 271 году до нашей эры римский консулу Маний Курий Дентат принял решение рыть канал, который бы отводил лишнюю воду в сторону скалы Марморе. Падая с отвесной скалы, вода устремлялась в реку Нера (Nera), на своем пути затапливая город Терни, находящийся ниже по течению. Это обстоятельство стало причиной многовековых споров и неурядиц, но это уже совсем другая история. Зато такое рациональное решение помогло иссушить равнину и рассадник комаров, разносящих малярию, был уничтожен.

Последняя ступень водопада хоть и не такая высокая, зато пейзаж самый впечатляющий (Cascata delle Marmore, Италия). | Фото: corrieredellumbria.corr.it.

У подножия водопада для туристов устраивают не только фееричное водное шоу, но и организовывают концерты (Cascata delle Marmore, Италия). | Фото: corrieredellumbria.corr.it.

Примечательно: К сожалению, потомки не всегда своевременно проводили ирригационные работы, что привело к заиливанию, зарастанию и иссушению канала. Такое нерадивое отношение к историческому инженерному объекту снова привело к заболачиванию местности. Только в XVI веке папа Павел III распорядился очистить и расширить существующий канал, а также установить специальные системы, которые позволяли бы регулировать поток воды. На эти работы ушло более чем полвека и уже Клемент VIII удостоился того, чтобы канал назвали в его честь. Благодаря предусмотрительности Павла III по сей день подача воды в канал контролируется, что позволяет устраивать грандиозные шоу для туристов, жаждущих своими глазами увидеть красоту устремляющего вниз потока.

ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=L-FQc_fLP5Y

2. Новоафонский водопад в Абхазии

В 1882 году на р. Псырцха монахи Симоно-Кананитского монастыря построили арочную плотину со шлюзами (Новоафонский водопад, Абхазия).

Новоафонский водопад, который находится Абхази, хоть и не такой грандиозный, но притягивает туристов не меньше, чем какой-либо другой рукотворный водный объект мира. Это однокаскадный водопад высотой 8,5 м, с длиной потока чуть более 20 метров. Чтобы вода не затапливала прилегающую территорию, недалеко от плотины предусмотрены глубокие отверстия, куда она и устремляется.

Строительством искусственного водопада занимались местные монахи из Симоно-Кананитского монастыря. Они точно так же, как и древние римляне решили отвести воды реки Псырцха, разливающейся во время паводка или сильных дождей, превращая плодородные земли в болото. Чтобы хоть немного усмирить горную реку, они соорудили настоящий гидротехнический комплекс, включая плотину, которая и стала причиной появления красивейшего водопада.

Новоафонский водопад – самая популярная достопримечательность Абхазии. | Фото: waterfal.ru.

И произошло это в далеком 1882 году. Монахи умело использовали энергию воды, которая выполняла сразу несколько функций. Над потоком воды, в самой дамбе, были построены небольшие сооружения, выполнявшие роль холодильника, а вот на ней была возведена многофункциональная мельница, где не только мололи зерно, но и пекли хлеб. Вдоль берегов реки, чуть выше по течению, были вырыты каналы и установлены шлюзы для регулировки потока. По каналам вода поступала к промышленным объектам: лесопилке, кирпичному заводу и прачечной. Также была внедрена система арыков, позволяющая поливать сады и сельхозугодья.

Плотина и оставшиеся гидротехнические сооружения Новоафонского водопада являются исторической достопримечательностью (Новый Афон, Абхазия). | Фото: abkhaziya-travel.ru.

Интересный факт от Novate.ru: В начале XX века, используя готовый гидротехнический объект, в Новом Афоне была установлена одна из первых гидроэлектростанций Российской империи. Спустя 15 лет бесперебойной работы она была остановлена большевиками, а механизмы, узлы и провода полностью демонтированы (поговаривают попросту расхищены). С тех пор она не действует. На данный момент остатки гидротехнического сооружения выступают в роли исторической достопримечательности.

https://www.youtube.com/watch?v=HbMuIy0o4CU

3. Водопад-инсталляция на Большом канале в Версальском дворце (Париж, Франция)

Эффектная инсталляции от непревзойденного мастера, создателя радуг и водопадов Олафура Элиассона (Olafur Eliasson – Waterfall, Париж). | Фото: mydesignagenda.com.

Посетители Версальского дворца могут наблюдать фантастическое шоу, как прямо с неба, над Большим каналом дворцово-паркового комплекса мощным потоком льется вода. Эффектную арт-иллюзию в 2016 г. создал датский художник Олафур Элиассон (Olafur Eliasson). Она является частью арт-композиции популярного нынче творца, на которого работает многочисленный штат дизайнеров, художников и инженеров, помогающих воплощать в жизнь сюрреалистичные проекты Эллиасона.

Если смотреть на водопад с парадных ступеней Версальского дворца, можно насладиться всей красотой инсталляции (Olafur Eliasson – Waterfall, Париж). | Фото: mydesignagenda.com.

Вид сбоку и сзади раскроют тайну потока воды, льющегося с небес (Olafur Eliasson – Waterfall, Версаль).

Но поскольку сегодня речь идет о рукотворных водопадах, то приоткроем тайну «небесного потока», который выглядит нереальным зрелищем только с парадных ступеней роскошного Версаля. Чтобы создать столь эффектный оптический обман, была установлена решетчатая опора с вмонтированными трубами и мощная насосная система. Вода поступает на самую вершину конструкции и ниспадает мощным потоком вниз, пряча за собой инженерное сооружение.

https://www.youtube.com/watch?v=laNdYPV-WwY

4. Водопад под крышей сингапурского аэропорта Jewel Changi Airport

Под куполом аэропорта можно насладиться красотой экзотических растений и прохладой от рукотворного водопада (Rain Vortex, Jewel Changi Airport). | Фото: architime.ru.

В вечернее время устраивают световое шоу, где потоки воды играют главенствующую роль (Rain Vortex, Jewel Changi Airport). | Фото: airport-technology.com.

В 2019 году в Сингапуре состоялось значимое событие мирового уровня – открытие аэропорта Jewel Changi Airport, который является не только крупнейшим транспортным узлом. Хаб по праву можно назвать городом в городе поскольку под его футуристической крышей расположены не только залы ожидания, здесь пассажиры во время транзитных пересадок могут посетить кинотеатр, парк развлечений, кафе и рестораны, а также отдохнуть в фешенебельном отеле. Но главной изюминкой воздушной гавани является гигантский ботанический сад, в центре которого с 40-метровой высоты ревущим потоком льется вода. Кстати сказать, искусственный водопад Rain Vortex, на данный момент, является самым высоким крытым водопадом в мире.

Правильный расчет и гигантская площадь крыши позволяет собрать максимальное количество осадков для создания водопада (Rain Vortex, Сингапур).

Примечательно: Rain Vortex является необычным водопадом, поскольку для циркуляции воды не используется водопровод, и какие-либо другие инженерные системы. Огромная крыша в виде гигантского спасательного круга сделана так, чтобы потоки ливневых дождей с ускорением устремлялись к воронке в центре, откуда и падали вниз, создавая невероятное зрелище. Поскольку пропускная способность отверстия составляет 38 тысяч литров в минуту, то в период ливней (в Сингапуре они частые гости) водопад получается довольно мощным. Стоит отметить, что дождевую воду используют очень рационально. Изначально она попадает в специальные резервуары откуда ее откачивают для орошения ботанического сада или для технических нужд/смыва туалетов.

https://www.youtube.com/watch?v=Ino-rcs3X2A

5. Искусственный водопад, стекающий по фасаду небоскреба Liebian International Building (Гуйян, Китай)

Вполне обычный небоскреб благодаря искусственному водопаду стал главной достопримечательностью Гуйяна (Китай).

Китай в очередной раз доказал, что он впереди планеты всей. Несмотря на то, что в стране с живописной природой и горным ландшафтом имеется масса прекрасных водопадов, созданных матушкой-природой, промышленная группа Ludi Industry Group решила сделать свой в клад в развитие туристической индустрии города Гуйян. Отдавая дань уважения природной красоте провинции Гуйчжоу, они интегрировали искусственный водопад в новый небоскреб, высота которого достигает 121 м.

Водопад, стекающий с высоты 108 метров по стеклянному фасаду Liebian International Building, побил мировой рекорд (Гуйян, Китай).

Поток воды, поднятый мощными насосами, падает на землю с высоты 108 метров, что делает само здание очень примечательным архитектурным объектом. Стоит отметить, что несмотря на то, что для наполнения водопада используются очищенные дождевые и сточные воды, эффектное шоу можно увидеть довольно редко. Это связано с тем, что подъем на такую высоту огромного количества воды – очень дорогое удовольствие.

Источник: https://novate.ru/blogs/200522/63028/