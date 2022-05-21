Чем известен первый женский монастырь в СССР: исцеление Ивана Грозного, визиты Екатерины Великой и советское забвение

Восьмой век стоит на левом берегу Волги в Ярославле белокаменная крепость — Свято-Введенский Толгский монастырь. Он пережил пожары и моры, польско-литовское нашествие, расцвет в царствование Романовых и разорение советских лет. До наших дней дошли письменные свидетельства множества чудес Толгской обители. А цесаревич Николай Александрович, гуляя по тамошней кедровой роще 16 века, изумленно говорил: «Я здесь ожил».

Первое чудо и слезы Ивана Грозного

Вечнозеленые угодья Толги.

Первый деревянный храм Свято-Введенского Толгского монастыря воздвигли в 1314-м на месте явления ростовскому владыке иконы Божией Матери. Тем летом епископ Трифон, направляясь с Белозерья в родную епархию, заночевал под Ярославлем. Проснувшись, он вышел из шатра на яркое свечение и увидел перед собой мост через реку. За мостом владыке явился лик Божьей Матери, перед которой он помолился и вернулся в свои покои. Наутро обнаружилась пропажа епископского посоха, который служители нашли в месте ночного чуда на противоположном берегу. Рядом, прямо посреди леса, стояла и икона Богоматери. Поняв, что все это не было сном, владыка тут же распорядился заложить там храм. Силами местных жителей, прослышавших о чуде, небольшое деревянное здание соорудили одним днем, и к вечеру перед обретенной иконой уже отслужили первый молебен. На месте церкви, освященной во имя Введения Богоматери, скоро появился Толгский мужской монастырь в честь протекающей рядом речки. В 1392 году за утренней службой замироточила обретенная икона, исцелив всех прикоснувшихся к ней болящих. С тех пор образ Божьей Матери считается чудотворным.

В 1553-м в Толгскую обитель пожаловал сам Иван Грозный, прослышавший о местных чудесах. Государь страдал серьезной болезнью ног и уже не мог самостоятельно передвигаться. К иконе Богоматери его принесли в кресле. Царь слезно молился долгие часы и уехал из Ярославля исцеленным. В честь выздоровления он повелел возвести в монастыре первый каменный храм, на что выделил из казны солидные средства.

Чудеса, испытания и покровители

Николай II с семьей в Толгской обители. /Фото: i.pinimg.com

Из монастыря не убывал народ с первого дня его существования. Череда небывалых чудес привлекала туда паломников со всей России. Покровительствовали монастырю и ярославские князья. На заре 15 века Толгскому монастырю пожаловали грамоту на деревню Кукольцыно, освободив крестьян от даней и повинностей. В годы смуты обитель поразили тяжкие бедствия, разорившие те места. А в 1609-м монастырь захватили поляки, вырезавшие до полусотни иноков. На их могиле долгое время стоял «раздвоенный» камень, сквозь расщелину которого богомольцы набирали в ладони целебную могильную землю. В дни смертельных бедствий, неоднократно посещавших Ярославль – голод, пожары, моровая язва — жители стекались за помощью к иконе Толгской Богоматери. И можно, конечно, долго спорить о причинно-следственных связях, но народное горе утихало.

В дореволюционную эпоху монастырь привлекал власть имущих самого высшего уровня. Здесь любили бывать Михаил Федорович Романов, Федор Алексеевич и царевна Софья Романовы, Екатерина Великая, Павел I, великая княгиня царствующего дома Елисавета Феодоровна, император Николай II с семьей.

Кедровая роща 16 века

Монахи в кедровой роще. /Фото: img-fotki.yandex.ru

На территории монастыря раскинулась роща сибирского кедра, первые деревья которой высажены еще в 16 веке. По преданию, покоритель Сибири Ермак привез в дар Ивану Грозному две кедровые шишки. Царь всея Руси передал семена Толгской обители. Место посадки выбрано не случайно. В 14 веке в пожаре пострадал Введенский собор вместе со всеми иконами. Уцелела одна-единственная — Толгской иконы Божией Матери, найденная неподалеку от храма. Там и основали рощу, установив на месте второго обретения образа часовню. При высадке кедров монахи выкопали для орошения деревьев пруды. Роща стала первым искусственным насаждением сибирского кедра в России. Когда в 1987-м монастырь вернулся в лоно РПЦ, в роще сохранились 27 кедров, возраст которых исчислялся веками. В настоящее время в кедровом парке 193 дерева, каждое из которых почитается, будто святыня.

Лагеря, исправительные колонии и общежития

Действующая модель гидроузла для проектировавшейся Волгостроем ярославской плотины во Введенском соборе. /Фото: avatars.mds.yandex.net

В 1913-м в Толгской обители открылась пчеловодческая школа-приют для сирот. На лето 1920-го в Толгу привезли группу ярославских учеников, которых в голодное время решила поддержать в сельской местности советская власть. В дальнейшем такая практика проводилась каждое лето – до самого 1932-го. Несмотря на то, что монастырь упразднили еще в 1917-м, службы здесь прекратились только к 1928-му. Окончательно обитель закрыли на следующий год.

Все это время преданные прихожане пытались противостоять новой власти, чиня препятствия для ликвидации монастыря. В начале 30-х в Ярославле решили строить на Волге гидроэлектростанцию. Плотину планировалось возводить как раз на месте Толги. Власти выбрали опустошенные помещения монастыря для размещения управляющих будущим строительством. Прибывающие сюда специалисты привозили с собой семьи, заселяясь в монашеские кельи. В стенах Введенского собора с бесценными фресками устроили действующую модель гидроузла. Но вскоре выяснилось, что ярославский грунт непригоден для подобных инициатив, и проект перенесли в Рыбинск. Толгский монастырь превратили в жилье обычных горожан.

Какое-то время часть монастырских зданий занимала детская воспитательная колония. В 1947-м комплекс взяли на госохрану, как культурно-исторический памятник, но положение обители от этого не изменилось. Реставраторы пришли сюда лишь к 1970-м, но горожане продолжали проживать в святых стенах до 1986 года. 7 декабря 1987-го полуразрушенный Толгский монастырь вернулся в ведение Русской Православной Церкви. В тот день была учреждена первая в СССР женская обитель.

Святыни и славные могилы

Славные могилы на территории монастыря.

Восстановление святыни полностью легло на плечи монахинь. Они разгружали грузовики кирпича, замешивали цемент, восстанавливали разрушенные участки стен, водили тракторы и обрабатывали скотный двор да огороды. Старания воздались сторицей. Сегодня Толгский женский монастырь — один из ведущих православных центров и известный далеко за пределами России памятник истории и культуры. Паломники и просто туристы стекаются в обитель, желая побывать в намоленных древних стенах. Ансамбль храмов бережно хранит частицы Ризы Господней, мощей святителей Николая и Спиридона, Матроны Московской, раннехристианских мучеников, братии Киево-Печерской лавры и целого небесного войска русских святых.

Воцерковленные люди знают, что когда в храме пребывает хотя бы частица мощей одного святого, то он оберегает обитель и молится за приходящих богомольцев. Православные из других стран шутят в адрес толгских монахинь: «Матушки, вам даже никуда не надо ехать – у вас в Ярославле и Иерусалим, и Рим, и Греция». Отдельный интерес монастырь представляет для историков и искусствоведов. На кладбище при обители находятся родовые усыпальницы князей Голицыных и Урусовых. Под Спасским храмом обрел вечный покой генерал Николай Тучков — прототип Андрея Болконского из толстовского «Война и мир». На его могиле до революционных дней стоял отлитый из чистого серебра венок. Здесь же покоится 1-й ярославский генерал-губернатор Алексей Мельгунов, прославившийся в эпоху Екатерины II.

Стоит отметить, что одной из печальных реалий современности является низкий уровень доверия к официальной медицине. Ещё в начале ХХ века Викентий Вересаев в своих «Записках врача» сокрушался по поводу того, что о врачах распускаются самые нелепые слухи, им предъявляются невыполнимые требования и нелепые обвинения.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/200522/53318/