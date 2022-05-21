Николлетто

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Чем известен первый женский монастырь в СССР: исцеление Ивана Грозного, визиты Екатерины Великой и советское забвение

Восьмой век стоит на левом берегу Волги в Ярославле белокаменная крепость — Свято-Введенский Толгский монастырь. Он пережил пожары и моры, польско-литовское нашествие, расцвет в царствование Романовых и разорение советских лет. До наших дней дошли письменные свидетельства множества чудес Толгской обители. А цесаревич Николай Александрович, гуляя по тамошней кедровой роще 16 века, изумленно говорил: «Я здесь ожил».

Первое чудо и слезы Ивана Грозного

Вечнозеленые угодья Толги.

Вечнозеленые угодья Толги.

Первый деревянный храм Свято-Введенского Толгского монастыря воздвигли в 1314-м на месте явления ростовскому владыке иконы Божией Матери. Тем летом епископ Трифон, направляясь с Белозерья в родную епархию, заночевал под Ярославлем. Проснувшись, он вышел из шатра на яркое свечение и увидел перед собой мост через реку. За мостом владыке явился лик Божьей Матери, перед которой он помолился и вернулся в свои покои. Наутро обнаружилась пропажа епископского посоха, который служители нашли в месте ночного чуда на противоположном берегу. Рядом, прямо посреди леса, стояла и икона Богоматери. Поняв, что все это не было сном, владыка тут же распорядился заложить там храм. Силами местных жителей, прослышавших о чуде, небольшое деревянное здание соорудили одним днем, и к вечеру перед обретенной иконой уже отслужили первый молебен. На месте церкви, освященной во имя Введения Богоматери, скоро появился Толгский мужской монастырь в честь протекающей рядом речки. В 1392 году за утренней службой замироточила обретенная икона, исцелив всех прикоснувшихся к ней болящих. С тех пор образ Божьей Матери считается чудотворным.
В 1553-м в Толгскую обитель пожаловал сам Иван Грозный, прослышавший о местных чудесах. Государь страдал серьезной болезнью ног и уже не мог самостоятельно передвигаться. К иконе Богоматери его принесли в кресле. Царь слезно молился долгие часы и уехал из Ярославля исцеленным. В честь выздоровления он повелел возвести в монастыре первый каменный храм, на что выделил из казны солидные средства.

Чудеса, испытания и покровители

Николай II с семьей в Толгской обители. /Фото: i.pinimg.com

Николай II с семьей в Толгской обители. /Фото: i.pinimg.com

Из монастыря не убывал народ с первого дня его существования. Череда небывалых чудес привлекала туда паломников со всей России. Покровительствовали монастырю и ярославские князья. На заре 15 века Толгскому монастырю пожаловали грамоту на деревню Кукольцыно, освободив крестьян от даней и повинностей. В годы смуты обитель поразили тяжкие бедствия, разорившие те места. А в 1609-м монастырь захватили поляки, вырезавшие до полусотни иноков. На их могиле долгое время стоял «раздвоенный» камень, сквозь расщелину которого богомольцы набирали в ладони целебную могильную землю. В дни смертельных бедствий, неоднократно посещавших Ярославль – голод, пожары, моровая язва — жители стекались за помощью к иконе Толгской Богоматери. И можно, конечно, долго спорить о причинно-следственных связях, но народное горе утихало.
В дореволюционную эпоху монастырь привлекал власть имущих самого высшего уровня. Здесь любили бывать Михаил Федорович Романов, Федор Алексеевич и царевна Софья Романовы, Екатерина Великая, Павел I, великая княгиня царствующего дома Елисавета Феодоровна, император Николай II с семьей.

Кедровая роща 16 века

Монахи в кедровой роще. /Фото: img-fotki.yandex.ru

Монахи в кедровой роще. /Фото: img-fotki.yandex.ru

На территории монастыря раскинулась роща сибирского кедра, первые деревья которой высажены еще в 16 веке. По преданию, покоритель Сибири Ермак привез в дар Ивану Грозному две кедровые шишки. Царь всея Руси передал семена Толгской обители. Место посадки выбрано не случайно. В 14 веке в пожаре пострадал Введенский собор вместе со всеми иконами. Уцелела одна-единственная — Толгской иконы Божией Матери, найденная неподалеку от храма. Там и основали рощу, установив на месте второго обретения образа часовню. При высадке кедров монахи выкопали для орошения деревьев пруды. Роща стала первым искусственным насаждением сибирского кедра в России. Когда в 1987-м монастырь вернулся в лоно РПЦ, в роще сохранились 27 кедров, возраст которых исчислялся веками. В настоящее время в кедровом парке 193 дерева, каждое из которых почитается, будто святыня.

Лагеря, исправительные колонии и общежития

Действующая модель гидроузла для проектировавшейся Волгостроем ярославской плотины во Введенском соборе. /Фото: avatars.mds.yandex.net

Действующая модель гидроузла для проектировавшейся Волгостроем ярославской плотины во Введенском соборе. /Фото: avatars.mds.yandex.net

В 1913-м в Толгской обители открылась пчеловодческая школа-приют для сирот. На лето 1920-го в Толгу привезли группу ярославских учеников, которых в голодное время решила поддержать в сельской местности советская власть. В дальнейшем такая практика проводилась каждое лето – до самого 1932-го. Несмотря на то, что монастырь упразднили еще в 1917-м, службы здесь прекратились только к 1928-му. Окончательно обитель закрыли на следующий год.
Все это время преданные прихожане пытались противостоять новой власти, чиня препятствия для ликвидации монастыря. В начале 30-х в Ярославле решили строить на Волге гидроэлектростанцию. Плотину планировалось возводить как раз на месте Толги. Власти выбрали опустошенные помещения монастыря для размещения управляющих будущим строительством. Прибывающие сюда специалисты привозили с собой семьи, заселяясь в монашеские кельи. В стенах Введенского собора с бесценными фресками устроили действующую модель гидроузла. Но вскоре выяснилось, что ярославский грунт непригоден для подобных инициатив, и проект перенесли в Рыбинск. Толгский монастырь превратили в жилье обычных горожан.
Какое-то время часть монастырских зданий занимала детская воспитательная колония. В 1947-м комплекс взяли на госохрану, как культурно-исторический памятник, но положение обители от этого не изменилось. Реставраторы пришли сюда лишь к 1970-м, но горожане продолжали проживать в святых стенах до 1986 года. 7 декабря 1987-го полуразрушенный Толгский монастырь вернулся в ведение Русской Православной Церкви. В тот день была учреждена первая в СССР женская обитель.

Святыни и славные могилы

Славные могилы на территории монастыря.

Славные могилы на территории монастыря.

Восстановление святыни полностью легло на плечи монахинь. Они разгружали грузовики кирпича, замешивали цемент, восстанавливали разрушенные участки стен, водили тракторы и обрабатывали скотный двор да огороды. Старания воздались сторицей. Сегодня Толгский женский монастырь — один из ведущих православных центров и известный далеко за пределами России памятник истории и культуры. Паломники и просто туристы стекаются в обитель, желая побывать в намоленных древних стенах. Ансамбль храмов бережно хранит частицы Ризы Господней, мощей святителей Николая и Спиридона, Матроны Московской, раннехристианских мучеников, братии Киево-Печерской лавры и целого небесного войска русских святых.
Воцерковленные люди знают, что когда в храме пребывает хотя бы частица мощей одного святого, то он оберегает обитель и молится за приходящих богомольцев. Православные из других стран шутят в адрес толгских монахинь: «Матушки, вам даже никуда не надо ехать – у вас в Ярославле и Иерусалим, и Рим, и Греция». Отдельный интерес монастырь представляет для историков и искусствоведов. На кладбище при обители находятся родовые усыпальницы князей Голицыных и Урусовых. Под Спасским храмом обрел вечный покой генерал Николай Тучков — прототип Андрея Болконского из толстовского «Война и мир». На его могиле до революционных дней стоял отлитый из чистого серебра венок. Здесь же покоится 1-й ярославский генерал-губернатор Алексей Мельгунов, прославившийся в эпоху Екатерины II.
Стоит отметить, что одной из печальных реалий современности является низкий уровень доверия к официальной медицине. Ещё в начале ХХ века Викентий Вересаев в своих «Записках врача» сокрушался по поводу того, что о врачах распускаются самые нелепые слухи, им предъявляются невыполнимые требования и нелепые обвинения.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/200522/53318/

21.05.2022 - Posted by | Немного истории...

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