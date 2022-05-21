Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

РОССИЯ ГЛАЗАМИ ЧИТАТЕЛЕЙ «МОЕЙ ПЛАНЕТЫ»

Спортлото-2020. Светлогорск, Калининградская область

Снимки, демонстрирующие красоту нашей страны, станут экспонатами фотовыставки, которая пройдет в нескольких городах России. Полюбуйтесь на цветущий маральник и мощные байкальские льды, симпатичных морских котиков и полярную медведицу. Эти фотографии покажут, как убирают зерно на полях и добывают янтарь на Балтийском взморье, выхватят красоту одинокой избушки в Ленинградской области и туманного утра над Плещеевым озером.

«Надеюсь, эти снимки вдохновят всех, кто их увидит, на новые путешествия и открытия, а может, и на создание фотографий для будущих конкурсов "Моей Планеты"», — заявил главный редактор канала «Моя Планета» Николай Табашников.

Публикуем работы победителей.

Битва за урожай. Липецкая областьБитва за урожай. Липецкая область

Фото: Игорь Кляхин

Спортлото-2020. Светлогорск, Калининградская область

  • Спортлото-2020. Светлогорск, Калининградская область

    • Фото: Наталья Кошевова

  • Ловцы янтаря. Калининградская область. Добыча янтаря физическими лицами в Калининградской области запрещена, за исключением его ловли, когда штормовые волны, смывающие пляжи на побережье, поднимают залежи янтаря со дна и приносят его к берегу

    Ловцы янтаря. Калининградская область. Добыча янтаря физическими лицами в Калининградской области запрещена, за исключением его ловли, когда штормовые волны, смывающие пляжи на побережье, поднимают залежи янтаря со дна и приносят его к берегу

    • Фото: Геннадий Приходько

  • Лебединое озеро. Алтайский край. В Алтайском крае есть озеро Светлое (Лебединое), где можно полюбоваться этими грациозными птицами во время их зимовки. С ноября по апрель озеро и его окрестности наполняются звонкими криками этих прекрасных птиц

    Лебединое озеро. Алтайский край. В Алтайском крае есть озеро Светлое (Лебединое), где можно полюбоваться этими грациозными птицами во время их зимовки. С ноября по апрель озеро и его окрестности наполняются звонкими криками этих прекрасных птиц

    • Фото: Владимир Иванов

    На рассвете. Село Солонешное, Алтайский крайНа рассвете. Село Солонешное, Алтайский край

    • Фото: Анастасия Литовченко

  • Рассвет в горах. Село Кага, Республика Башкортостан

    Рассвет в горах. Село Кага, Республика Башкортостан

    • Фото: Евгений Романов

  • Курица и бутылка. Приморье

  • Курица и бутылка. Приморье

    Фото: Игорь Скляров

  • Лунь. Это первый и единственный боевой экраноплан, гибрид самолета и корабля. Сейчас он находится на берегу возле Дербента, Дагестан

  • Лунь. Это первый и единственный боевой экраноплан, гибрид самолета и корабля. Сейчас он находится на берегу возле Дербента, Дагестан

    Фото: Андрей Белавин

  • Гейзерное озеро. Село Акташ, Улаганский район, Республика Горный Алтай

  • Гейзерное озеро. Село Акташ, Улаганский район, Республика Горный Алтай

    Фото: Ксения Моськина

  • Бурятская Аризона. Путешествие по Баргузинской долине, май 2021 года

    Бурятская Аризона. Путешествие по Баргузинской долине, май 2021 года

    • Фото: Алиса Шишкина

  • Нежность. Саблинский заповедник Ленинградской области

  • Нежность. Саблинский заповедник Ленинградской области

    Фото: Владимир Грибков

  • Нежданный гость... В город Арсеньев иногда заглядывают удивительные туристы. Цаплям тоже по душе заснеженный город

    Нежданный гость… В город Арсеньев иногда заглядывают удивительные туристы. Цаплям тоже по душе заснеженный город

    • Фото: Тамара Морозова

  • На юг. Мурманская область

  • На юг. Мурманская область

    Фото: Андрей Сачков

  • Черный ворон, что ж ты вьешься. Изборск, Псковская область

  • Черный ворон, что ж ты вьешься. Изборск, Псковская область

    Фото: Евгений Гусев

  • Избушка. Ленинградская область

    Избушка. Ленинградская область

    • Фото: Петр Косых

  • Диванные критики. Петропавловск-Камчатский

  • Диванные критики. Петропавловск-Камчатский

    Фото: Станислав Старовойтов

  • Уходящие льды Байкала. Иркутская область

  • Уходящие льды Байкала. Иркутская область

    Фото: Дмитрий Купрацевич

  • Склоны цветущего маральника. Алтай

  • Склоны цветущего маральника. Алтай

    Фото: Светлана Казина

  • Безмолвие. Плещеево озеро, Переславль-Залесский, Ярославская область

  • Безмолвие. Плещеево озеро, Переславль-Залесский, Ярославская область

    Фото: Евгений Голубев

  • Мертвый лес вулкана Толбачик. Камчатка

    Мертвый лес вулкана Толбачик. Камчатка

    • Фото: Павел Карасев

  • Арктическая медитация. Баренцево море, Архангельская область

  • Арктическая медитация. Баренцево море, Архангельская область

    Фото: Андрей Паршин

  • Шантарские острова, Охотское море. Это суровое место. Но в каждой суровой душе всегда есть место прекрасному...

  • Шантарские острова, Охотское море. Это суровое место. Но в каждой суровой душе всегда есть место прекрасному…

    Фото: Евгений Сазонов

  • Поселок Боголюбово, Владимирская область. Церковь Покрова на Нерли

  • Поселок Боголюбово, Владимирская область. Церковь Покрова на Нерли

    Фото: Владимир Федин

  • Район Кенозеро, Архангельская область. Церковь Параскевы на Кенорецком Погосте

    Район Кенозеро, Архангельская область. Церковь Параскевы на Кенорецком Погосте

    • Фото: Сергей Дабаев

  • Село Чох, Дагестан. Жительница села, разыскивая пропавшую корову, смотрит в бинокль из окна своего дома

    Село Чох, Дагестан. Жительница села, разыскивая пропавшую корову, смотрит в бинокль из окна своего дома

    • Фото: Алексей Терентьев

  • Нижний Баскунчак, Астраханская область. На озере Баскунчак добывается до 80% всей российской соли

  • Нижний Баскунчак, Астраханская область. На озере Баскунчак добывается до 80% всей российской соли

    • Фото: Дмитрий Филиппов

  • Мыс Немецкий, полуостров Средний, Мурманская область. Это самая северная точка России. Пост наблюдения и связи, вид изнутри

  • Мыс Немецкий, полуостров Средний, Мурманская область. Это самая северная точка России. Пост наблюдения и связи, вид изнутри

    Фото: Наталья Артемова

  • Колобовка, Волгоградская область, раннее октябрьское утро

  • Колобовка, Волгоградская область, раннее октябрьское утро

    Фото: Иван Лукьянов

  • Республика Алтай. Эта часовня, возведенная в честь тех, кто не вернулся из своего последнего путешествия в горы: альпинистов, туристов, спасателей. Ее построили несколько лет назад на высоте более 2000 м над уровнем моря напротив высочайшей точки Алтая — горы Белухи. В 2020 году часовня сгорела, но энтузиасты планируют ее восстановить

  • Республика Алтай. Эта часовня, возведенная в честь тех, кто не вернулся из своего последнего путешествия в горы: альпинистов, туристов, спасателей. Ее построили несколько лет назад на высоте более 2000 м над уровнем моря напротив высочайшей точки Алтая — горы Белухи. В 2020 году часовня сгорела, но энтузиасты планируют ее восстановить

    Фото: Иван Лукасевич

  • Горный Алтай. Кайчи — алтайские народные сказители. Их выступление состоит из пения, в том числе горлового, имитации голосов животных и игры на множестве музыкальных инструментов. На фото Айдар Унатов — один из самых известных алтайских кайчи

  • Горный Алтай. Кайчи — алтайские народные сказители. Их выступление состоит из пения, в том числе горлового, имитации голосов животных и игры на множестве музыкальных инструментов. На фото Айдар Унатов — один из самых известных алтайских кайчи

    Фото: Марк Подрабинек

  • Стерлитамак. Буквально на расстоянии вытянутой руки от города за небольшой речкой растут большие поля русского рябчика

    Стерлитамак. Буквально на расстоянии вытянутой руки от города за небольшой речкой растут большие поля русского рябчика

    • Фото: Эдуард Галеев

  • Это не Лондон — это Красноярск

  • Это не Лондон — это Красноярск

    Фото: Марина Огнева

  • Чеховский район, Московская область. Железная дорога, проложенная через лес

  • Чеховский район, Московская область. Железная дорога, проложенная через лес

    Фото: Алексей Коротков

  • Полуостров Крым. Современные реалии требуют современных методов. Хорошо, когда в любую погоду есть крыша над головой

  • Полуостров Крым. Современные реалии требуют современных методов. Хорошо, когда в любую погоду есть крыша над головой

    Фото: Виктория Мясникова

  • Поселок Эльтон, Волгоградская область. Поиск интересных локаций для съемок чаще всего заканчивается неожиданными, но удивительными снимками. Завораживающая пыльная буря на фотографии — яркий тому пример

  • Поселок Эльтон, Волгоградская область. Поиск интересных локаций для съемок чаще всего заканчивается неожиданными, но удивительными снимками. Завораживающая пыльная буря на фотографии — яркий тому пример

    Фото: Юрий Столыпин

  • Ханты-Мансийск. Фото ночного моста через Иртыш

  • Ханты-Мансийск. Фото ночного моста через Иртыш

    Фото: Копылов Андрей,

  • Бетта, Краснодарский край. Это было замечательное утро, солнце пробивалось сквозь ветви деревьев, а легкая дымка прорисовывала каждый лучик

  • Бетта, Краснодарский край. Это было замечательное утро, солнце пробивалось сквозь ветви деревьев, а легкая дымка прорисовывала каждый лучик

    Фото: Александр Аседач

  • Санкт-Петербург. Все меняется, в том числе и облик городов. На смену старинной архитектуре приходят новые дома из современных материалов. Этот миг уходящего, ускользающего. Неизбежная трансформация и передается на данном снимке

  • Санкт-Петербург. Все меняется, в том числе и облик городов. На смену старинной архитектуре приходят новые дома из современных материалов. Этот миг уходящего, ускользающего. Неизбежная трансформация и передается на данном снимке

    Фото: Елена Култышева

  • Москва-река, г. Звенигород, Московская область. Апрельский закат. Река вышла из берегов и немного залила пойму так, что с определенного ракурса можно было увидеть невероятные по красоте отражения деревьев

  • Москва-река, г. Звенигород, Московская область. Апрельский закат. Река вышла из берегов и немного залила пойму так, что с определенного ракурса можно было увидеть невероятные по красоте отражения деревьев

    Фото: Анна Тыщенко

  • Остров Русский, г. Владивосток. Иногда по утрам из окошка дома в местном поселке Парис можно увидеть гостей в лучах рассветного солнца

    • Остров Русский, г. Владивосток. Иногда по утрам из окошка дома в местном поселке Парис можно увидеть гостей в лучах рассветного солнца

    Фото: Анастасия Теличко

    Истра, Московская область. Новоиерусалимский монастырь расположен в прекрасном месте на возвышенности. Долина р. Истры часто утопает в туманах и монастырь будто зависает над облаками

    Истра, Московская область. Новоиерусалимский монастырь расположен в прекрасном месте на возвышенности. Долина р. Истры часто утопает в туманах и монастырь будто зависает над облаками

    • Фото: Кыров Александр,

    Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/konkurs

    21.05.2022 - Posted by | Креатив...

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