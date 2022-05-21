РОССИЯ ГЛАЗАМИ ЧИТАТЕЛЕЙ «МОЕЙ ПЛАНЕТЫ»
Снимки, демонстрирующие красоту нашей страны, станут экспонатами фотовыставки, которая пройдет в нескольких городах России. Полюбуйтесь на цветущий маральник и мощные байкальские льды, симпатичных морских котиков и полярную медведицу. Эти фотографии покажут, как убирают зерно на полях и добывают янтарь на Балтийском взморье, выхватят красоту одинокой избушки в Ленинградской области и туманного утра над Плещеевым озером.
«Надеюсь, эти снимки вдохновят всех, кто их увидит, на новые путешествия и открытия, а может, и на создание фотографий для будущих конкурсов "Моей Планеты"», — заявил главный редактор канала «Моя Планета» Николай Табашников.
Публикуем работы победителей.
Битва за урожай. Липецкая область
Фото: Игорь Кляхин
Фото: Наталья Кошевова
Ловцы янтаря. Калининградская область. Добыча янтаря физическими лицами в Калининградской области запрещена, за исключением его ловли, когда штормовые волны, смывающие пляжи на побережье, поднимают залежи янтаря со дна и приносят его к берегу
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Фото: Геннадий Приходько
Лебединое озеро. Алтайский край. В Алтайском крае есть озеро Светлое (Лебединое), где можно полюбоваться этими грациозными птицами во время их зимовки. С ноября по апрель озеро и его окрестности наполняются звонкими криками этих прекрасных птиц
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Фото: Владимир Иванов
На рассвете. Село Солонешное, Алтайский край
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Фото: Анастасия Литовченко
Рассвет в горах. Село Кага, Республика Башкортостан
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Фото: Евгений Романов
Курица и бутылка. Приморье
Фото: Игорь Скляров
Лунь. Это первый и единственный боевой экраноплан, гибрид самолета и корабля. Сейчас он находится на берегу возле Дербента, Дагестан
Фото: Андрей Белавин
Гейзерное озеро. Село Акташ, Улаганский район, Республика Горный Алтай
Фото: Ксения Моськина
Бурятская Аризона. Путешествие по Баргузинской долине, май 2021 года
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Фото: Алиса Шишкина
Нежность. Саблинский заповедник Ленинградской области
Фото: Владимир Грибков
Нежданный гость… В город Арсеньев иногда заглядывают удивительные туристы. Цаплям тоже по душе заснеженный город
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Фото: Тамара Морозова
На юг. Мурманская область
Фото: Андрей Сачков
Черный ворон, что ж ты вьешься. Изборск, Псковская область
Фото: Евгений Гусев
Избушка. Ленинградская область
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Фото: Петр Косых
Диванные критики. Петропавловск-Камчатский
Фото: Станислав Старовойтов
Уходящие льды Байкала. Иркутская область
Фото: Дмитрий Купрацевич
Склоны цветущего маральника. Алтай
Фото: Светлана Казина
Безмолвие. Плещеево озеро, Переславль-Залесский, Ярославская область
Фото: Евгений Голубев
Мертвый лес вулкана Толбачик. Камчатка
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Фото: Павел Карасев
Арктическая медитация. Баренцево море, Архангельская область
Фото: Андрей Паршин
Шантарские острова, Охотское море. Это суровое место. Но в каждой суровой душе всегда есть место прекрасному…
Фото: Евгений Сазонов
Поселок Боголюбово, Владимирская область. Церковь Покрова на Нерли
Фото: Владимир Федин
Район Кенозеро, Архангельская область. Церковь Параскевы на Кенорецком Погосте
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Фото: Сергей Дабаев
Село Чох, Дагестан. Жительница села, разыскивая пропавшую корову, смотрит в бинокль из окна своего дома
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Фото: Алексей Терентьев
Нижний Баскунчак, Астраханская область. На озере Баскунчак добывается до 80% всей российской соли
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Фото: Дмитрий Филиппов
Мыс Немецкий, полуостров Средний, Мурманская область. Это самая северная точка России. Пост наблюдения и связи, вид изнутри
Фото: Наталья Артемова
Колобовка, Волгоградская область, раннее октябрьское утро
Фото: Иван Лукьянов
Республика Алтай. Эта часовня, возведенная в честь тех, кто не вернулся из своего последнего путешествия в горы: альпинистов, туристов, спасателей. Ее построили несколько лет назад на высоте более 2000 м над уровнем моря напротив высочайшей точки Алтая — горы Белухи. В 2020 году часовня сгорела, но энтузиасты планируют ее восстановить
Фото: Иван Лукасевич
Горный Алтай. Кайчи — алтайские народные сказители. Их выступление состоит из пения, в том числе горлового, имитации голосов животных и игры на множестве музыкальных инструментов. На фото Айдар Унатов — один из самых известных алтайских кайчи
Фото: Марк Подрабинек
Стерлитамак. Буквально на расстоянии вытянутой руки от города за небольшой речкой растут большие поля русского рябчика
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Фото: Эдуард Галеев
Это не Лондон — это Красноярск
Фото: Марина Огнева
Чеховский район, Московская область. Железная дорога, проложенная через лес
Фото: Алексей Коротков
Полуостров Крым. Современные реалии требуют современных методов. Хорошо, когда в любую погоду есть крыша над головой
Фото: Виктория Мясникова
Поселок Эльтон, Волгоградская область. Поиск интересных локаций для съемок чаще всего заканчивается неожиданными, но удивительными снимками. Завораживающая пыльная буря на фотографии — яркий тому пример
Фото: Юрий Столыпин
Ханты-Мансийск. Фото ночного моста через Иртыш
Фото: Копылов Андрей,
Бетта, Краснодарский край. Это было замечательное утро, солнце пробивалось сквозь ветви деревьев, а легкая дымка прорисовывала каждый лучик
Фото: Александр Аседач
Санкт-Петербург. Все меняется, в том числе и облик городов. На смену старинной архитектуре приходят новые дома из современных материалов. Этот миг уходящего, ускользающего. Неизбежная трансформация и передается на данном снимке
Фото: Елена Култышева
Москва-река, г. Звенигород, Московская область. Апрельский закат. Река вышла из берегов и немного залила пойму так, что с определенного ракурса можно было увидеть невероятные по красоте отражения деревьев
Фото: Анна Тыщенко
Остров Русский, г. Владивосток. Иногда по утрам из окошка дома в местном поселке Парис можно увидеть гостей в лучах рассветного солнца
Фото: Анастасия Теличко
Истра, Московская область. Новоиерусалимский монастырь расположен в прекрасном месте на возвышенности. Долина р. Истры часто утопает в туманах и монастырь будто зависает над облаками
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Фото: Кыров Александр,
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