РОССИЯ ГЛАЗАМИ ЧИТАТЕЛЕЙ «МОЕЙ ПЛАНЕТЫ»

Снимки, демонстрирующие красоту нашей страны, станут экспонатами фотовыставки, которая пройдет в нескольких городах России. Полюбуйтесь на цветущий маральник и мощные байкальские льды, симпатичных морских котиков и полярную медведицу. Эти фотографии покажут, как убирают зерно на полях и добывают янтарь на Балтийском взморье, выхватят красоту одинокой избушки в Ленинградской области и туманного утра над Плещеевым озером.

«Надеюсь, эти снимки вдохновят всех, кто их увидит, на новые путешествия и открытия, а может, и на создание фотографий для будущих конкурсов "Моей Планеты"», — заявил главный редактор канала «Моя Планета» Николай Табашников.

Публикуем работы победителей.

Битва за урожай. Липецкая область

Фото: Игорь Кляхин

Спортлото-2020. Светлогорск, Калининградская область

Фото: Наталья Кошевова

Ловцы янтаря. Калининградская область. Добыча янтаря физическими лицами в Калининградской области запрещена, за исключением его ловли, когда штормовые волны, смывающие пляжи на побережье, поднимают залежи янтаря со дна и приносят его к берегу

Фото: Геннадий Приходько

Лебединое озеро. Алтайский край. В Алтайском крае есть озеро Светлое (Лебединое), где можно полюбоваться этими грациозными птицами во время их зимовки. С ноября по апрель озеро и его окрестности наполняются звонкими криками этих прекрасных птиц

Фото: Владимир Иванов

На рассвете. Село Солонешное, Алтайский край

Фото: Анастасия Литовченко

Рассвет в горах. Село Кага, Республика Башкортостан

Фото: Евгений Романов

Курица и бутылка. Приморье Фото: Игорь Скляров

Лунь. Это первый и единственный боевой экраноплан, гибрид самолета и корабля. Сейчас он находится на берегу возле Дербента, Дагестан Фото: Андрей Белавин

Гейзерное озеро. Село Акташ, Улаганский район, Республика Горный Алтай Фото: Ксения Моськина

Бурятская Аризона. Путешествие по Баргузинской долине, май 2021 года

Фото: Алиса Шишкина

Нежность. Саблинский заповедник Ленинградской области Фото: Владимир Грибков

Нежданный гость… В город Арсеньев иногда заглядывают удивительные туристы. Цаплям тоже по душе заснеженный город

Фото: Тамара Морозова

На юг. Мурманская область Фото: Андрей Сачков

Черный ворон, что ж ты вьешься. Изборск, Псковская область Фото: Евгений Гусев

Избушка. Ленинградская область

Фото: Петр Косых

Диванные критики. Петропавловск-Камчатский Фото: Станислав Старовойтов

Уходящие льды Байкала. Иркутская область Фото: Дмитрий Купрацевич

Склоны цветущего маральника. Алтай Фото: Светлана Казина

Безмолвие. Плещеево озеро, Переславль-Залесский, Ярославская область Фото: Евгений Голубев

Мертвый лес вулкана Толбачик. Камчатка

Фото: Павел Карасев

Арктическая медитация. Баренцево море, Архангельская область Фото: Андрей Паршин

Шантарские острова, Охотское море. Это суровое место. Но в каждой суровой душе всегда есть место прекрасному… Фото: Евгений Сазонов

Поселок Боголюбово, Владимирская область. Церковь Покрова на Нерли Фото: Владимир Федин

Район Кенозеро, Архангельская область. Церковь Параскевы на Кенорецком Погосте

Фото: Сергей Дабаев

Село Чох, Дагестан. Жительница села, разыскивая пропавшую корову, смотрит в бинокль из окна своего дома

Фото: Алексей Терентьев

Нижний Баскунчак, Астраханская область. На озере Баскунчак добывается до 80% всей российской соли

Фото: Дмитрий Филиппов

Мыс Немецкий, полуостров Средний, Мурманская область. Это самая северная точка России. Пост наблюдения и связи, вид изнутри Фото: Наталья Артемова

Колобовка, Волгоградская область, раннее октябрьское утро Фото: Иван Лукьянов

Республика Алтай. Эта часовня, возведенная в честь тех, кто не вернулся из своего последнего путешествия в горы: альпинистов, туристов, спасателей. Ее построили несколько лет назад на высоте более 2000 м над уровнем моря напротив высочайшей точки Алтая — горы Белухи. В 2020 году часовня сгорела, но энтузиасты планируют ее восстановить Фото: Иван Лукасевич

Горный Алтай. Кайчи — алтайские народные сказители. Их выступление состоит из пения, в том числе горлового, имитации голосов животных и игры на множестве музыкальных инструментов. На фото Айдар Унатов — один из самых известных алтайских кайчи Фото: Марк Подрабинек

Стерлитамак. Буквально на расстоянии вытянутой руки от города за небольшой речкой растут большие поля русского рябчика

Фото: Эдуард Галеев

Это не Лондон — это Красноярск Фото: Марина Огнева

Чеховский район, Московская область. Железная дорога, проложенная через лес Фото: Алексей Коротков

Полуостров Крым. Современные реалии требуют современных методов. Хорошо, когда в любую погоду есть крыша над головой Фото: Виктория Мясникова

Поселок Эльтон, Волгоградская область. Поиск интересных локаций для съемок чаще всего заканчивается неожиданными, но удивительными снимками. Завораживающая пыльная буря на фотографии — яркий тому пример Фото: Юрий Столыпин

Ханты-Мансийск. Фото ночного моста через Иртыш Фото: Копылов Андрей,

Бетта, Краснодарский край. Это было замечательное утро, солнце пробивалось сквозь ветви деревьев, а легкая дымка прорисовывала каждый лучик Фото: Александр Аседач

Санкт-Петербург. Все меняется, в том числе и облик городов. На смену старинной архитектуре приходят новые дома из современных материалов. Этот миг уходящего, ускользающего. Неизбежная трансформация и передается на данном снимке Фото: Елена Култышева

Москва-река, г. Звенигород, Московская область. Апрельский закат. Река вышла из берегов и немного залила пойму так, что с определенного ракурса можно было увидеть невероятные по красоте отражения деревьев Фото: Анна Тыщенко

Остров Русский, г. Владивосток. Иногда по утрам из окошка дома в местном поселке Парис можно увидеть гостей в лучах рассветного солнца

Фото: Анастасия Теличко

Истра, Московская область. Новоиерусалимский монастырь расположен в прекрасном месте на возвышенности. Долина р. Истры часто утопает в туманах и монастырь будто зависает над облаками

Фото: Кыров Александр,

Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/konkurs