Победители Международного конкурса фуд-фотографии 2022

Победители конкурса на лучшие снимки еды выбирались среди нескольких тысяч заявок из более чем 60 стран мира.

«За столом». (Фото Marguerite Oelofse):

Приготовление традиционных китайских пельменей в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая. (Фото CHEN YING):

Шоу с огнем в ресторане. (Фото JOHN CAREY):

Миниатюрный мир, созданный из продуктов питания. (Фото YULIY VASILEV):

На Лофотенском архипелаге, Норвегия, стеллажи для вяленой рыбы стали частью ландшафта. (Фото KASIA CIESIELSKA-FABER):

Маленькая девочка вместе со своей старшей сестрой набирает воду в трущобах Чад-Уддан в Дакке, Бангладеш. (Фото M ASAD):

Зимняя обрезка собрана на виноградниках Кортон-Хилл в Бургундии. (Фото JON WYAND):

Это изображение является частью фотосерии, проведеной для ресторана Etiko Bistrot (Турин, Италия). (Фото PAOLO GRINZA AND SILVIA VAULÀ):

Рыбацкая лодка и зеленые рыбацкие сети во Вьетнаме. (Фото THIEN NGUYEN NGOC):

Новая жизнь. (Фото Thushara Kambil):

Лабиринты из лапши. (Фото Chang Jiangbin):

Традиционная еда дома, Китай. (Фото Weining Lin):

«Еда после работы». (Фото Faisal Azim):

Победитель в номинации «Принеси домой урожай». (Фото Daisy May Nixon):

Яблоко. (Фото Paul Steven):

Источник: https://loveopium.ru/fotografiya-2/pobediteli-mezhdunarodnogo-konkursa-fud-fotografii-2022.html