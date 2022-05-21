Победители Международного конкурса фуд-фотографии 2022
Победители конкурса на лучшие снимки еды выбирались среди нескольких тысяч заявок из более чем 60 стран мира.
«За столом». (Фото Marguerite Oelofse):
Приготовление традиционных китайских пельменей в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая. (Фото CHEN YING):
Шоу с огнем в ресторане. (Фото JOHN CAREY):
Миниатюрный мир, созданный из продуктов питания. (Фото YULIY VASILEV):
На Лофотенском архипелаге, Норвегия, стеллажи для вяленой рыбы стали частью ландшафта. (Фото KASIA CIESIELSKA-FABER):
Маленькая девочка вместе со своей старшей сестрой набирает воду в трущобах Чад-Уддан в Дакке, Бангладеш. (Фото M ASAD):
Зимняя обрезка собрана на виноградниках Кортон-Хилл в Бургундии. (Фото JON WYAND):
Это изображение является частью фотосерии, проведеной для ресторана Etiko Bistrot (Турин, Италия). (Фото PAOLO GRINZA AND SILVIA VAULÀ):
Рыбацкая лодка и зеленые рыбацкие сети во Вьетнаме. (Фото THIEN NGUYEN NGOC):
Новая жизнь. (Фото Thushara Kambil):
Лабиринты из лапши. (Фото Chang Jiangbin):
Традиционная еда дома, Китай. (Фото Weining Lin):
«Еда после работы». (Фото Faisal Azim):
Победитель в номинации «Принеси домой урожай». (Фото Daisy May Nixon):
Яблоко. (Фото Paul Steven):
Источник: https://loveopium.ru/fotografiya-2/pobediteli-mezhdunarodnogo-konkursa-fud-fotografii-2022.html
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