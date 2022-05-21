Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Победители Международного конкурса фуд-фотографии 2022

Победители Международного конкурса фуд-фотографии 2022

Победители конкурса на лучшие снимки еды выбирались среди нескольких тысяч заявок из более чем 60 стран мира.

«За столом». (Фото Marguerite Oelofse):

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Приготовление традиционных китайских пельменей в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая. (Фото CHEN YING):

Приготовление традиционных китайских пельменей в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая

Шоу с огнем в ресторане. (Фото JOHN CAREY):

Шоу с огнем в ресторане

Миниатюрный мир, созданный из продуктов питания. (Фото YULIY VASILEV):

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На Лофотенском архипелаге, Норвегия, стеллажи для вяленой рыбы стали частью ландшафта. (Фото KASIA CIESIELSKA-FABER):

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Маленькая девочка вместе со своей старшей сестрой набирает воду в трущобах Чад-Уддан в Дакке, Бангладеш. (Фото M ASAD):

Where dreams fly away

Зимняя обрезка собрана на виноградниках Кортон-Хилл в Бургундии. (Фото JON WYAND):

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Это изображение является частью фотосерии, проведеной для ресторана Etiko Bistrot (Турин, Италия). (Фото PAOLO GRINZA AND SILVIA VAULÀ):

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Рыбацкая лодка и зеленые рыбацкие сети во Вьетнаме. (Фото THIEN NGUYEN NGOC):

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Новая жизнь. (Фото Thushara Kambil):

Новая жизнь

Лабиринты из лапши. (Фото Chang Jiangbin):

Лабиринты из лапши

Традиционная еда дома, Китай. (Фото Weining Lin):

13

«Еда после работы». (Фото Faisal Azim):

Faisal Azim

Победитель в номинации «Принеси домой урожай». (Фото Daisy May Nixon):

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Яблоко. (Фото Paul Steven):

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Источник: https://loveopium.ru/fotografiya-2/pobediteli-mezhdunarodnogo-konkursa-fud-fotografii-2022.html

21.05.2022 - Posted by | Креатив...

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