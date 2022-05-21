НОВОСТИ МИРА
Отдыхающие на берегу Женевского озера
Фото: EPA/Vostock-photo
Американская актриса Энн Хэтэуэй на фотосессии съемочной группы фильма "Время Армагеддона" в рамках 75-го Каннского кинофестиваля
Фото: EPA/Vostock-photo
Испанский тореадор на ярмарке Сан-Исидро в Мадриде
Фото: EPA/Vostock-photo
Гроза в Баварии
Фото: Armin Weigel/picture alliance via Getty Images
Бурундук пьет воду из глиняного горшка спасаясь от жары в Нью-Дели
Фото: AP/ТАСС
Активисты протестуют против насилия в Непале
Фото: EPA/Vostock-photo
Около 300 семей остались без крова после пожара в районе Тондо в Маниле
Фото: AP/ТАСС
Цветение мака в Венгрии
Фото: EPA/Vostock-photo
Обезьяна в парке дикой природы в китайском Циндао
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images
Болельщики ФК "Айнтрахт Франкфурт" празднует победу в Лиге Европы УЕФА
Фото: EPA/Vostock-photo
Ультраортодоксальные евреи посещают могилу раввина Шимона Бар Йохая на горе Мерон
Фото: EPA/Vostock-photo
Мыс Форментор на Майорке
Фото: Clara Margais/picture alliance via Getty Images
Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих в Коломбо
Фото: AP/ТАСС
Открытый чемпионат Таиланда по бадминтону проходит в Бангкоке
Фото: EPA/Vostock-photo
Цветение маков в Италии
Фото: АР/ТАСС
Церемония выпуска в Академии береговой охраны США в Нью-Лондоне
Фото: EPA/Vostock-photo
США сталкиваются с ростом числа мигрантов на южных границах
Фото: Mario Tama/Getty Images
Китайский панголин в Пражском зоопарке
Фото: АР/ТАСС
В Лондоне проходит репетиция парада по случаю официального дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II
Фото: EPA/Vostock-photo
Первая леди США Джилл Байден отправилась в Эквадор, с которого начинается ее шестидневное турне по Латинской Америке
Фото: AP/ТАСС
Тушение пожара возле обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе
Фото: Mario Tama/Getty Images
Общая аудиенция папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане
Фото: EPA/Vostock-photo
Детеныш серого гуся в английском Глостере
Фото: Ben Birchall/PA Images via Getty Images
Проект Grafitti for Liberties, посвященный 200-летию независимости Бразилии. На фото: художник на площади Трех держав в городе Бразилиа.
Фото: EPA/Vostock-photo
В Таиланде проводится кампания по вакцинации против COVID-19 детей в возрасте от 5 до 8 лет
Фото: EPA/Vostock-photo
Выгул лошадей в швейцарском Тичино
Фото: EPA/Vostock-photo
В Париже состоялась презентация подвесного ресторана над ареной теннисного турнира "Ролан Гаррос"
Фото: EPA/Vostock-photo
Пакистан отмечает Международный день музеев
Фото: EPA/Vostock-photo
Дезинфекция на трикотажной фабрике в Пхеньяне из-за вспышки COVID-19 в Северной Корее
Фото: AP/ТАСС
На Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма "Жена Чайковского" режиссера Кирилла Серебренникова
Фото: John Phillips/Getty Images
Стая гладкошерстных выдр у залива в Сингапуре
Фото: Suhaimi Abdullah/NurPhoto via Getty Images
В Ханое проходят 31-е Игры Юго-Восточной Азии
Фото: AP/ТАСС
Пять барханных котят появились на свет в зоологическом центре "Сафари" израильского Рамат-Гана
Фото: Zuma/ТАСС
В Ираке второй день продолжается песчаная буря
Фото: AP/ТАСС
Мужчина отдыхает в парке Сент-Джеймс в Лондоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Гроза в венгерском городе Надьканижа
Фото: EPA/Vostock-photo
В США продолжаются слушания по делу Джонни Деппа против бывшей жены Эмбер Херд
Фото: EPA/Vostock-photo
Студенты-медики знакомят детей с профессией в Университетской клинике Магдебурга
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance via Getty Images
В Башне Славы Барселоны открывается смотровая площадка с углом обзора 360 градусов
Фото: David Zorra kino/Europa Press via Getty Images
Королева Великобритании Елизавета II посетила лондонский вокзал Паддингтон во время официального открытия линии, названной в ее честь
Фото: Andrew Matthews — WPA Pool/Getty Images
Буддисты Шри-Ланки празднуют день полнолуния в Коломбо
Фото: EPA/Vostock-photo
Власти Японии призывают людей избегать рыжих лисиц из-за инфекции эхинококкоза
Фото: EPA/Vostock-photo
Массовые тестирования на COVID-19 возле жилого района Пекина
Фото: AP/ТАСС
Люди скорбят около супермаркета американского города Буффало, где в результате стрельбы погибли десять человек
Фото: AP/ТАСС
На Бали празднуют День рождения Будды
Фото: EPA/Vostock-photo
Лагерь Аль-Амирия для беженцев в Ираке
Фото: EPA/Vostock-photo
Фигура тираннозавра Рекса установлена в Парке дикой природы Йоркшира
Фото: Danny Lawson/PA Images via Getty Images
Дождь в индийском штате Нагаленд
Фото: AP/ТАСС
Цветение рапса в датском Леллинге
Фото: EPA/Vostock-photo
В Лондоне прошел показ топ-лотов торгов "Пикассомания" аукционного дома Bonhams
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5826/60241
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