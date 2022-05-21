НОВОСТИ МИРА

Отдыхающие на берегу Женевского озера

Фото: EPA/Vostock-photo

Американская актриса Энн Хэтэуэй на фотосессии съемочной группы фильма "Время Армагеддона" в рамках 75-го Каннского кинофестиваля

Фото: EPA/Vostock-photo

Испанский тореадор на ярмарке Сан-Исидро в Мадриде

Фото: EPA/Vostock-photo

Гроза в Баварии

Фото: Armin Weigel/picture alliance via Getty Images

Бурундук пьет воду из глиняного горшка спасаясь от жары в Нью-Дели

Фото: AP/ТАСС

Активисты протестуют против насилия в Непале

Фото: EPA/Vostock-photo

Около 300 семей остались без крова после пожара в районе Тондо в Маниле

Фото: AP/ТАСС

Цветение мака в Венгрии

Фото: EPA/Vostock-photo

Обезьяна в парке дикой природы в китайском Циндао

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Болельщики ФК "Айнтрахт Франкфурт" празднует победу в Лиге Европы УЕФА

Фото: EPA/Vostock-photo

Ультраортодоксальные евреи посещают могилу раввина Шимона Бар Йохая на горе Мерон

Фото: EPA/Vostock-photo

Мыс Форментор на Майорке

Фото: Clara Margais/picture alliance via Getty Images

Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих в Коломбо

Фото: AP/ТАСС

Открытый чемпионат Таиланда по бадминтону проходит в Бангкоке

Фото: EPA/Vostock-photo

Цветение маков в Италии

Фото: АР/ТАСС

Церемония выпуска в Академии береговой охраны США в Нью-Лондоне

Фото: EPA/Vostock-photo

США сталкиваются с ростом числа мигрантов на южных границах

Фото: Mario Tama/Getty Images

Китайский панголин в Пражском зоопарке

Фото: АР/ТАСС

В Лондоне проходит репетиция парада по случаю официального дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II

Фото: EPA/Vostock-photo

Первая леди США Джилл Байден отправилась в Эквадор, с которого начинается ее шестидневное турне по Латинской Америке

Фото: AP/ТАСС

Тушение пожара возле обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе

Фото: Mario Tama/Getty Images

Общая аудиенция папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

Фото: EPA/Vostock-photo

Детеныш серого гуся в английском Глостере

Фото: Ben Birchall/PA Images via Getty Images

Проект Grafitti for Liberties, посвященный 200-летию независимости Бразилии. На фото: художник на площади Трех держав в городе Бразилиа.

Фото: EPA/Vostock-photo

В Таиланде проводится кампания по вакцинации против COVID-19 детей в возрасте от 5 до 8 лет

Фото: EPA/Vostock-photo

Выгул лошадей в швейцарском Тичино

Фото: EPA/Vostock-photo

В Париже состоялась презентация подвесного ресторана над ареной теннисного турнира "Ролан Гаррос"

Фото: EPA/Vostock-photo

Пакистан отмечает Международный день музеев

Фото: EPA/Vostock-photo

Дезинфекция на трикотажной фабрике в Пхеньяне из-за вспышки COVID-19 в Северной Корее

Фото: AP/ТАСС

На Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма "Жена Чайковского" режиссера Кирилла Серебренникова

Фото: John Phillips/Getty Images

Стая гладкошерстных выдр у залива в Сингапуре

Фото: Suhaimi Abdullah/NurPhoto via Getty Images

В Ханое проходят 31-е Игры Юго-Восточной Азии

Фото: AP/ТАСС

Пять барханных котят появились на свет в зоологическом центре "Сафари" израильского Рамат-Гана

Фото: Zuma/ТАСС

В Ираке второй день продолжается песчаная буря

Фото: AP/ТАСС

Мужчина отдыхает в парке Сент-Джеймс в Лондоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Гроза в венгерском городе Надьканижа

Фото: EPA/Vostock-photo

В США продолжаются слушания по делу Джонни Деппа против бывшей жены Эмбер Херд

Фото: EPA/Vostock-photo

Студенты-медики знакомят детей с профессией в Университетской клинике Магдебурга

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance via Getty Images

В Башне Славы Барселоны открывается смотровая площадка с углом обзора 360 градусов

Фото: David Zorra kino/Europa Press via Getty Images

Королева Великобритании Елизавета II посетила лондонский вокзал Паддингтон во время официального открытия линии, названной в ее честь

Фото: Andrew Matthews — WPA Pool/Getty Images

Буддисты Шри-Ланки празднуют день полнолуния в Коломбо

Фото: EPA/Vostock-photo

Власти Японии призывают людей избегать рыжих лисиц из-за инфекции эхинококкоза

Фото: EPA/Vostock-photo

Массовые тестирования на COVID-19 возле жилого района Пекина

Фото: AP/ТАСС

Люди скорбят около супермаркета американского города Буффало, где в результате стрельбы погибли десять человек

Фото: AP/ТАСС

На Бали празднуют День рождения Будды

Фото: EPA/Vostock-photo

Лагерь Аль-Амирия для беженцев в Ираке

Фото: EPA/Vostock-photo

Фигура тираннозавра Рекса установлена в Парке дикой природы Йоркшира

Фото: Danny Lawson/PA Images via Getty Images

Дождь в индийском штате Нагаленд

Фото: AP/ТАСС

Цветение рапса в датском Леллинге

Фото: EPA/Vostock-photo

В Лондоне прошел показ топ-лотов торгов "Пикассомания" аукционного дома Bonhams

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5826/60241