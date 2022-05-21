Любимая река русских художников

В России бесчисленное множество больших и малых рек. И красота многих из них запечатлена на полотнах художников. Но ни одна река не привлекала к себе столько внимания русских живописцев, как Волга.

«Волга-матушка», как ее ласково называют, давно стала одним из главных символов России. Она служила и продолжает служить источником вдохновения для поэтов, писателей, кинематографистов и, конечно же, художников.

1. Исаак Левитан. Вечер на Волге, 1888 год.

2. Бурлаки на Волге, 1872-1873 гг. Илья Репин.

2. Бурлаки на Волге, 1872-1873 гг. Илья Репин.

4. Рыбаки на Волге, 1872 год. Алексей Саврасов.

5. На Волге, 1922 год. Борис Кустодиев.

6. На Волге 1887-1888 гг. Исаак Левитан.

7. Свежий ветер. Волга, 1895 год. Исаак Левитан.

8. На Волге. 1892 г. Николай Дубовский.

9. На Волге, 1889 год. Абрам Архипов.

10. После дождя. Плес, 1889. Исаак Левитан.

Источник: https://fullpicture.ru/kreativ/lyubimaya-reka-russkih-hudozhnikov.html