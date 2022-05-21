Какие зарплаты были в 1960-х, и Что на них люди могли себе позволить

Многие вспоминают жизнь в СССР с ностальгией. Возможно, время стирает воспоминание о трудностях. Но конечно же, в советское время было много хорошего, и люди старшего поколения ценят это. Тем не менее, были и сложности, которые невозможно списывать со счетов. Например, в шестидесятые годы страну просто «трясло» от проводимых денежных реформ, а многие люди жили достаточно тяжело. Читайте в материале, какие зарплаты были у советских граждан и что они могли на них купить.

1961 год — деноминация или девальвация?

Деноминация 1961 года по сути была девальвацией. /Фото: cdnimg.rg.ru

В 1961 году в СССР прошла валютная реформа, которая получила громкое название деноминация. Так ли это было? Сегодня исследователи утверждают, что на самом деле стоило говорить о девальвации. Люди шутили, что произошел обмен «портянок» Сталина на «фантики» Хрущева.

В то время увеличивался экспорт советской нефти, но трудности в экономике оставались. Напряженной была и политическая ситуация: гонка вооружений шла вовсю. Государство объявило, что валютная реформа должна сделать денежные купюры полноценными и более удобными для обращения.

Менялись купюры выпуска 1947 года на новые. Обмен начался в январе 1961 года и продлился целых 3 месяца, для чего были созданы обменные пункты. Соотношение нового и старого было 1:10. Советские граждане узнали о предстоящей операции заранее, они были проинформированы. Наступил настоящий покупательский ажиотаж — скупали товары народного потребления, но большей популярностью пользовалось золото. В ювелирных магазинах стояли очереди. Люди покупали предметы роскоши, такие как ткани, меха, дорогие аксессуары и так далее.

Результатом реформы стало установление курса рубля по отношению к доллару. Американский «рубль» стоил девяносто копеек. С золотыми запасами все было достаточно странно: рубль обеспечивался 0,987412 граммами вместо ожидаемых 2,22168 грамм. Результатом стал рост цен на импортные товары и возникновение дефицита.

В 1961 году были выпущены банкноты, имеющие номинал один, три, пять, десять, двадцать пять, пятьдесят и сто рублей. Что касается «металла», то монетки сделали номиналом одна, две, три, пять, десять, пятнадцать, двадцать, пятьдесят копеек. Завершал ряд железный рубль. На купюрах стали изображать барельеф профиля Ленина вместо портрета.

Последствия реформы

После реформы многие товары стали недоступны из-за дороговизны.

Что же изменилось после реформы. Удалось снизить затраты по изготовлению купюр. Так как самые необходимые товары стоили в основной массе очень дешево, чаще всего люди рассчитывались монетами. В то же время обещанный уровень привязки рубля к золотым запасам не был соблюден. Тотального снижения цен не произошло. Постепенно цены на многие товары полетели вверх при неизменных зарплатах. А ювелирная продукция стала недоступна большинству населения.

Рабочая сила стоила дешево. До 1985 года в СССР было построено около девяти тысяч промышленных предприятий, 54 000 000 квартир, развивались военные и космические программы.

Импортные товары стали огромным дефицитом, а цены на отечественную продукцию на рынке резко выросли и стали выше магазинных. Набирала рост спекуляция. К примеру, можно было купить картофель на рынке и отдать за килограмм 33 копейки. А можно было пойти в магазин и купить этот овощ за десять копеек. Но вот только картофель из магазина был чаще всего гнилым и невкусным. Заведующие магазинами и продавцы стали нужными людьми. Многие их них умудрялись сколотить состояние на спекуляциях на рынке. Об этом снимали фильмы, писали фельетоны, но дело не сдвигалось с мертвой точки.

Средняя зарплата 65 рублей в месяц

Зарплата рабочих была очень маленькой. /Фото: yandex-images.clstorage.net

Итак, цены скакнули, а зарплаты, увы, нет. Люди жили достаточно тяжело. Простые рабочие получали очень мало. По статистике 17,07 % населения имело заработную плату, не превышающую тридцать рублей, 22,15% — от тридцати до сорока рублей. Оклад в шестьдесят пять рублей считался хорошим.

Были, конечно, категории граждан, которые не бедствовали. Например, банковский бухгалтер получал сто двадцать рублей, учитель в школе —132 рубля, водитель троллейбуса — 140 рублей, судья —210 рублей, а доцент с ученой степенью — целых 320 рублей. С одной стороны, такая ситуация поощряла людей получать высшее образование, с другой — обесценивала рабочие профессии. Если учесть, что многие заведующие магазинов отдавали всю качественную продукцию рыночным спекулянтам, а на магазинных полках оставалось то, что покупатели не особо хотели брать, то людям с маленькими зарплатами жилось не сладко.

Что купить: Запорожец, водку или джинсы

«Запорожец» можно было купить, но стоил он очень дорого.

Чтобы представить, как жили в шестидесятые годы, можно привести несколько интересных фактов. Например, в общественном транспорте можно было проехать за пять копеек. Если не хотелось ждать автобус и ехать в толпе опаздывающих граждан, была возможность приобрести автомобиль. Речь о знаменитом «Запорожце», который для многих стал настоящим спасением. Вот только цена у этой машинки сомнительного качества была просто атомная — 1800 рублей. Мало кто мог себе такое позволить. Получая зарплату в шестьдесят пять рублей, рабочий копил деньги, чтобы купить велосипед или швейную машинку. Ведь они стоили шестьдесят рублей.

В то же время после 1961 года имея в кармане один рубль, человек мог зайти в столовую и как следует поесть. И не только. Что же можно было купить на эту сумму: 20 билетиков на автобус, пять литров молока, тридцать три стакана лимонада, десять стаканчиков вкусного мороженого, двадцать билетов в кино (конечно же, не на вечерний сеанс). За «трешку» люди покупали пачку импортных сигарет, роман в книжном магазине или ужин в ресторане на одного.

Взяв с собой пять рублей, советский человек шел в магазин и покупал бутылку водки. Или приобретал на рынке килограмм мяса. За детскую настольную игру высокого качества приходилось отдать 10 рулей. Столько же стоила палка колбасы. Если в распоряжении было 100 рублей, этого было достаточно для поездки на юг, причем на самолете. Зато за сверхпопулярные импортные джинсы надо было «отвалить» аж сто пятьдесят рублей.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/150522/53294/