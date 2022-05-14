96-летняя Елизавета II в прекрасном настроении посетила Королевское конное шоу

Ее Величество не скупилась на улыбки и аплодисменты, наблюдая за выездами на парадный ринг

Королева Елизавета II и принц ЭдуардСпустя всего три дня с тех пор, как королева Великобритании отказалась от участия в открытии парламента по состоянию здоровья, появился повод выйти в свет, игнорировать который у Ее Величества не получилось. Елизавета II — страстная любительница лошадей, и потому она наотрез отказалась пропускать Виндзорское конное шоу, в котором, к слову, участвовала ее любимица — кобыла Балморал Лея.

Королева Елизавета II на Виндзорском конном шоуЕе Величество пребывала в прекрасном расположении духа и выглядела отлично в элегантном кардигане поверх зеленого пуловера, серой юбке в складку, не забыв повязать на голову шелковый платок Hermès и надеть солнцезащитные очки.

Королева Елизавета II и принц ЭдуардЗа последние 79 лет королева ни разу не игнорировала конный праздник и в этом году тоже решила не нарушать традицию, несмотря на сложности с передвижением. На открытии шоу в ложе почетных гостей ее заменила 33-летняя принцесса Беатрис, но на второй день Елизавета II прибыла на шоу в своем Range Rover и прошла на трибуну в сопровождении сына, принца Эдуарда, под восторженные приветствия толпы.

Источник: https://umagazine.ru/stars/news/96-letnyaya-elizaveta-ii-v-prekrasnom-nastroenii-posetila-korolevskoe-konnoe-shou/