ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Я думаю, что многие бывали в Нижнем Новгороде. У многих есть свой Нижний Новгород. Поэтому здесь будет описание моей, чисто субъективной, весенней поездки в этот старинный русский город. И это будет скорее фоторепортаж. Потому что про него столько написано, столько информации в интернете, что не имеет смысла повторяться. Итак, мои несколько картинок про этот город.

Я много раз бывал тут. Приезжал на машине и на поезде. Но первый раз попал в него с воздуха. Прилетел на самолете. И самолет так здорово заходил на посадку, что прокатил прямо над городом. Удалось увидеть весь город. И Кремль, и стадион, и мосты. И Волгу и Оку. В принципе можно было и не выходить из самолета, а улетать домой. Я сразу все увидел.

Четко видно как Ока впадает в Волгу. Ока более грязная, но это потому что она позже вскрылась ото льда. Волга уже успела очиститься ото льда и грязи. Поэтому она и голубая. А Ока серая, грязная.

Остановился я в отеле в центре города, на проспекте Максима Горького. Погода мне благоприятствовала. И поэтому прогулки по городу получились великолепные.

Первым делом посетил горьковскую канатную дорогу. Она связывает Нижний с городом Бор, расположенный на другом берегу реки. Для местных жителей это обычный городской транспорт для поездок на работу. Ну а для туристов это великолепный аттракцион, да и дешевый. Всего сто рублей стоит билет в один конец. В Крыму подняться на Ай-Петри стоит дороже. А между тем у нижегородской дороги есть один пролет длиною более восьмисот метров. Он длиннейший в Европе.

Дошел до начала набережной, до Кремля и памятника Чкалову. В городе установлено много памятников, элементов городской скульптуры. Врачам, фотографу, полицейскому и т.д.

Их реально много. Всех и не перечислишь. Но, по моему мнению, самая интересная скульптура — это "Городская модница". И в этот раз я ее не нашел. Говорят, что ее убрали. Мне она очень понравилась, когда ее увидал в первый раз, уже много лет назад.

Это картинка из моего архива.

На набережной стоит памятник русскому летчику Нестерову П.Н., который первый в мире совершил "мертвую петлю" на аэроплане "Ньюпор".

Дошел до знаменитого памятника Чкалову. Полюбовался и не менее знаменитой лестницей, которая идет от него к Волге.

Зашел в Кремль. А дело было в Пасху. Колокола звонили по всему городу. Никогда не слышал такого мощного и долгого звона. Прошел вдоль выставки военной техники, которую делали в городе Горьком, так тогда назывался Нижний Новгород. Там был и конечно танк Т-34, и знаменитая полуторка, которую делали на ГАЗе, самолет ЛА-5.

И даже рубка подводной лодки, которую делали на заводе "Красное Сормово". Далее вышел на высокий берег и полюбовался видом Стрелки. Место слияний двух рек Волги и Оки.

На другой день дошел до Рождественской церкви. Жемчужины Нижнего Новгорода,, я так считаю. В Петербурге есть храм Спаса на крови, в Москве собор Василия Блаженного, а в Нижнем Рождественская, она же Строгановская церковь. Одного ряда русская красота.

Далее через Канавинский мост перешел на другой берег Оки и дошел до собора Александра Невского. По пути увидел еще один нижегородский памятник — милицейская Волге стоит на постаменте. Тоже продукция нижегородского ГАЗа. Вот о чем жалею, что не смог попасть в автомобильный музей ГАЗа, закрыт он.

Перед собором Александра Невского стоит памятник ему. Впечатляющее место.

С набережной открывается шикарный вид на противоположный высокий бе

В это время открывалась навигация на реках. И несколько различных теплоходов прошло. И прогулочный теплоход, и грузовые суда, и даже современное судно на подводных крыльях "Валдай-45".

Далее, мимо восстановленных Шуховских башен дошел до футбольного стадиона, на котором проводились игры футбольного чемпионата мира 2018 года.

А за ним находится еще один удивительный нижегородский памятник — "Прорыв". Скульптура "Прорыв" или "Нижегородский тролль" так называют его горожане. Подарок венгерского правительства. По-моему так редкостная страхолюдина. заставили у себя всю Европу подобными произведениями , место кончилось , так теперь они везут всякую гадость к нам. а мы и радуемся — искусство! Тоже мне искусство! Пусть в Летний сад сходят или в Архангельское посмотрят на настоящее искусство. а это чудище не наше искусство. Одно радует, что стоит он на окраине города. И не каждый нижегородец знает про него.

Оттуда уже я добрался до своего временного дома. Заодно прокатился на местном метро. Поезда ходят редко. Поставил еще одну отметку для себя — Нижегородское метро. Теперь надо прокатится в Самаре и получится, что я прокатился на всех метрополитенах, построенных в Советском Союзе.

Побывал я на экскурсии в доме — миллионе. Нижегородский купец Рукавишников построил этот дом за миллион рублей. Что по нынешним временам равняется нескольким миллиардам. Сейчас там музей купеческой жизни волжан. Интересное место.

Еще мне понравился трамвай. Красивые вагончики бегают по городу.

В последний день было много времени до самолета, и я просто прогулялся по уже знакомым местам Нижнего Новгорода. И напоследок несколько картинок про город Нижний Новгород. Кремль стоит на высоком берегу. И интересно смотреть на него снизу.

И конечно памятник Петру Первому. Он сейчас как раньше Ленин, в каждом городе есть ему памятник.

Памятник Жулю Верну. Высоко он стоит на волжском берегу.

Копия московского памятника Минину и Пожарскому.

Много красивых и интересных мест в Нижнем Новгороде. Всего не охватить за три дня.

Был я в этом городе несколько раз. И все время нахожу там что-то новое, интересное. Красивый город. В дальнейшем если выпадет шанс побывать здесь, с удовольствием вернусь в красивый город над Волгой.

Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/neskolko_dnej_v_nizhnem_novgorode