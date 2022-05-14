Таинственные объекты в разных уголках планеты, которые хранят исторические тайны

В мире существуют сотни таинственных мест и объектов, тайну которых ученые пытаются разгадать не один десяток лет. Каменные круги, плиты, божества, храмы – все эти вековые исторические ценности являются уникальными и дают нам возможность вернуться в прошлое – к истокам развития человеческой цивилизации.

Карнакские камни. Франция

Карнакские камни – коллекция, состоящая из более чем 3 тысяч стоящих камней, вокруг французского города Карнак в Бретани. Камни были установлены между 4500 и 3300 г. до н.э. Существует множество теорий о цели установки этих камней. Некоторые утверждают, что камни имеют отношение к астрономии и представляют собой обсерваторию. Другие ученые утверждают, что камни использовались в качестве примитивных сейсмических приборов, для определения землетрясений.

Незаконченный обелиск. Асуан Египет

В древних карьерах, близ Асуана, располагается гигантский кусок камня, который был предназначен для создания обелиска. Обелиск не был завершен, вероятно, из-за трещин, которые образовались в каменных карьерах (некоторые считают, что работа по созданию обелиска была прервана насильственно). Огромные размеры этого обелиска впечатляют. Высота обелиска – 42 метра, вес – 1200 тонн. Для более яркого представления высоты обелиска – представьте себе 10-этажное здание. Для транспортировки такого объекта подойдет далеко не каждый кран. Как обелиск собирались транспортировать египтяне – загадка.

Антекера. Испания

Три наиболее важных дольмена (или проход курганов) в Испании – Куэва-де-Менга, Куэва-де-Вьера и Толос Эль-Ромерал – являются одними из крупнейших в мире. Крупнейшие камни, используемые в их конструкции, весят 180 тонн, и были перевезены с места, которое находится, по крайней мере, за милю отсюда. Уникальная конструкция была основана около 3700 г. до н.э. Многие стенки имеют антропоморфные иллюстрации.

Джгантия. Мальта

Джгантия представляет собой комплекс из двух мегалитических храмов на мальтийском острове Гозо. Каменные храмы были построены около 3600 года до н.э., что делает их второй старейшей религиозной структурой из когда-либо найденных, сразу после Гебекли Тепе. Следует иметь ввиду, что в это время еще не было никаких металлических инструментов и еще не было изобретено колесо. Считается, что Гжантия – это место культа плодородия, так как там были обнаружены фигурки и статуэтки, связанные с плодородием.

Каменные сферы. Коста-Рика

Коллекция, состоящая из более чем 200 каменных сфер, размером от нескольких сантиметров, до более 2 метров, была найдена в Коста-Рике. Сферы, как полагают, были вырезаны между 1500 и 500 г. до н.э. Более точная датировка – невозможна. Существует множество легенд, связанных с каменной коллекцией. Так, одна из них гласит, что они являются реликтами Атлантиды. Другая легенда говорит, что создатели обладали зельем, смягчающим скалу.

Главы Ольмеков. Мексика

Главы Ольмеков – коллекция, состоящая из 17 колоссальных голов, вырезанных из камня. Коллекция была создана приблизительно в 1500-1000 году до н.э., и весит каждая голова от шести до пятидесяти тонн. Каждая голова имеет вырезанный уникальный убор, из-за чего некоторые считают, что они были могущественными правителями ольмеков.

Памятник Йонагуни. Япония

В 1987 году была обнаружена группа подводных образований у побережья острова Йонагуни. Эти образования имеют плоские края, параллельные прямые углы и колонны. Область, на которой обнаружена конструкция, была сушей во время последнего ледникового периода: от 8 до 10 тысяч лет назад, поэтому если Йонагуни действительно был построен людьми, он является одним из самых древних строений на Земле.

Камбейский залив (Хамбхат). Индия

В 2001 году у побережья Индии, в Камбейском заливе, был найден затонувший город. Несколько искусственных структур были определены с использованием гидролокатора. Со дна были извлечены множество артефактов, среди которых глиняные черепки, статуэтки, украшения. Возможно, этот город существовал с 9500 г. до н э. Если он действительно существовал тогда, он на тысячи лет старше самого древнего города Индии – Варанаси.

Моаи. Остров Пасхи



На острове Пасхи, на одном из самых удаленных населенных островов на Земле, находится одна из самых известных тайн мира. Гигантские каменные статуи (моаи) с острова Пасхи являются одной из самых популярных мировых достопримечательностей среди туристов. Историки-археологи теряются в гипотезах – с какой целью были созданы эти статуи и почему они оставлены незаконченными. Одина из самых диких теорий об острове Пасхи гласит, что остров на самом деле – пик подводной горы и представляет собой все, что осталось от погибшей цивилизации Му.

Гебекли Тепе. Турция



Гебекли Тепе, считается одной из самых старейших религиозных структур, когда-либо найденных на планете. Считается, что структура появилась между 10000 и 9000 годами до н.э. На каменных сооружениях и столбах можно увидеть вырезанных хищных животных. Вес некоторых столбов достигает 20 тонн. Считается, что Гебекли Тепе был построен еще до появления сельского хозяйства, религии, письменности, колеса, керамики, одомашнивания животных. Как этот комплекс был построен – тайна, надежно охраняемая временем.

Источник: https://myvitae.ru/2022/05/12/tainstvennye-obekty-v-raznyx-ugolkax-planety-kotorye-xranyat-istoricheskie-tajny/