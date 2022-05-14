СУККО, КАК ЖЕ ТУТ КРАСИВО… \ СПЯЩИЕ ДРАКОНЫ ПРИМОРЬЯ

Знаете, когда я перед поездкой читал отзывы об этом месте в интеренете, то каждый второй указывал на то, что фотографии очень приукрашены и верить им нельзя — вокруг толпы людей и мусор…

Хорошие новости, чтобы не было никого вокруг, нужно просто встать пораньше и приехать к рассвету. Я был на этом месте совершеннно один.

А вот про мусор комментировать отказываюсь, не буду писать о том, чего не видел своими глазами.

Итак, эти болотные кипарисы высадили тут в качестве эксперимента более 80-ти лет назад и, как же это круто, они прижились. Благодаря этой инициативе получилось поистине уникальное место, второго такого в нашей стране не найти. Далее должен быть призыв к бережному отношению к природе, но вы же взрослые, ответственные люди и сами все понимаете. Спасибо.

Что касается логистики, то она предельно проста — от Анапы до поселка Сукко менее 20 километров, то есть минут 15-20 на автомобиле. Ровно столько же вы потратите на прогулку пешком от парковки до самих кипарисов. Не переживайте, заблудиться там абсолютно не реально — широкие дорожки и протоптанные тропинки укажут вам путь.



В общем, если будете неподалеку от Анапы, то обязательно загляните в это место. Рекомендую.

Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/sukko_kak_zhe_tut_krasivo

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СПЯЩИЕ ДРАКОНЫ ПРИМОРЬЯ

В Лазовском районе Прморского края есть скальный комплекс с пейзажами как из фантастических фильмов — парк драконов.

На пространстве в пару десятков квадратных километров расположились причудливые фигуры из огромных каменных глыб, похожие на спящих динозавров.

Уфологи предпологают, что в этом месте была цивилизация разумных ящеров, которые впоследствии окаменели. Местные гиды и туристические фирмы всячески поддерживают эту легенду.

Почему стоит посетить это место:

— Там очень красиво, есть что пофотографировать;

— Зарядиться энергией и впечатлениями, при восхождении ощущается подьем сил;

— Восхождение доступно даже детям, шестилетний ребенок легко прошел этот маршрут.

Когда ехать:

— Если посмотреть и пофотографировать, то либо весной — когда цветет рододендрон, либо либо осенью когда лесь становится красочным.

— Если в рамках турне по Приморью и совмещения пляжного отдыха и созерцания красот, то летом.

Что рядом:

— Бухта и остров Петрова;

— Беневские водопады;

— Бухты Тосова и Преображения.

Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/spyaschie_drakony_primorya