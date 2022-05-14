СУККО, КАК ЖЕ ТУТ КРАСИВО… \ СПЯЩИЕ ДРАКОНЫ ПРИМОРЬЯ
Знаете, когда я перед поездкой читал отзывы об этом месте в интеренете, то каждый второй указывал на то, что фотографии очень приукрашены и верить им нельзя — вокруг толпы людей и мусор…
Хорошие новости, чтобы не было никого вокруг, нужно просто встать пораньше и приехать к рассвету. Я был на этом месте совершеннно один.
А вот про мусор комментировать отказываюсь, не буду писать о том, чего не видел своими глазами.
Итак, эти болотные кипарисы высадили тут в качестве эксперимента более 80-ти лет назад и, как же это круто, они прижились. Благодаря этой инициативе получилось поистине уникальное место, второго такого в нашей стране не найти. Далее должен быть призыв к бережному отношению к природе, но вы же взрослые, ответственные люди и сами все понимаете. Спасибо.
Что касается логистики, то она предельно проста — от Анапы до поселка Сукко менее 20 километров, то есть минут 15-20 на автомобиле. Ровно столько же вы потратите на прогулку пешком от парковки до самих кипарисов. Не переживайте, заблудиться там абсолютно не реально — широкие дорожки и протоптанные тропинки укажут вам путь.
В общем, если будете неподалеку от Анапы, то обязательно загляните в это место. Рекомендую.
Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/sukko_kak_zhe_tut_krasivo
******************
СПЯЩИЕ ДРАКОНЫ ПРИМОРЬЯ
В Лазовском районе Прморского края есть скальный комплекс с пейзажами как из фантастических фильмов — парк драконов.
На пространстве в пару десятков квадратных километров расположились причудливые фигуры из огромных каменных глыб, похожие на спящих динозавров.
Уфологи предпологают, что в этом месте была цивилизация разумных ящеров, которые впоследствии окаменели. Местные гиды и туристические фирмы всячески поддерживают эту легенду.
Почему стоит посетить это место:
— Там очень красиво, есть что пофотографировать;
— Зарядиться энергией и впечатлениями, при восхождении ощущается подьем сил;
— Восхождение доступно даже детям, шестилетний ребенок легко прошел этот маршрут.
Когда ехать:
— Если посмотреть и пофотографировать, то либо весной — когда цветет рододендрон, либо либо осенью когда лесь становится красочным.
— Если в рамках турне по Приморью и совмещения пляжного отдыха и созерцания красот, то летом.
Что рядом:
— Бухта и остров Петрова;
— Беневские водопады;
— Бухты Тосова и Преображения.
Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/spyaschie_drakony_primorya
Комментариев нет.
-
Архивы
- Май 2022 (31)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
- Декабрь 2021 (136)
- Ноябрь 2021 (91)
- Октябрь 2021 (92)
- Сентябрь 2021 (52)
- Август 2021 (41)
- Июль 2021 (27)
- Июнь 2021 (47)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий