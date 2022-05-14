Работает ли проклятие Шекспира, или Почему нельзя было тревожить могилу великого классика

Знаменитому драматургу Уильяму Шекспиру были знакомы ведьмы, проклятия, суеверия и даже загробная жизнь! Сочинения великого писателя, где он живописал все эти безобразия, должно быть, произвели на него самого весьма сильное впечатление. Как иначе объяснить его последнее жутковатое стихотворение, которое звучит как проклятие? Гений пера не просто испытывал страх перед смертью, более всего его пугало то, что его прах кто-то потревожит. Существует ли проклятие Шекспира и где в таком случае его череп сегодня — далее в обзоре.

Последняя воля великого драматурга

Английский драматург и поэт Уильям Шекспир размышляет над своей следующей работой, около 1600 года.

Шекспир был похоронен в церкви Святой Троицы в его родном городе Стратфорде-на-Эйвоне. Его могилу и сегодня украшает его последнее предупреждение:

«Добрый друг, ради Иисуса, воздержись,

Чтобы выкапывать прах, заключённый здесь:

Блажен человек, который пощадит эти камни,

И да будет проклят тот, кто тронет мои кости».

Церковь Святой Троицы — место вечного успокоения великого драматурга.

Надгробие Уильяма Шекспира в церкви Святой Троицы в Стратфорде-на-Эйвоне.

Согласно историческим текстам, гениальный писатель очень сильно боялся кладбищенских вандалов. Он переживал, что его прах после смерти могут потревожить, чтобы растащить на сувениры. Кроме того, в те времена часто тела эксгумировали, чтобы исследовать, да и мест на кладбище иногда не хватало. Расхитители гробниц не брезговали раскапывать могилы в поисках ценных вещей.

Страх Шекспира был вполне обоснован. Он проклял тех, кто потревожит его покой после смерти. Сработало ли это? Всё гораздо интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Во-первых, существует мнение, что, возможно, стихотворное проклятие написал всё же не сам драматург. Во-вторых, тело писателя захоронено вместе с четырьмя другими членами его семьи, но его надгробие единственное, на котором не значится имя усопшего. Вместо этого там начертан этот стих. Странно, не так ли?

Алтарь и могила Уильяма Шекспира в церкви Святой Троицы.

Кто похитил череп Шекспира?

Опасения великого писателя были отнюдь не беспочвенны.

В 2016 году, когда со дня кончины Шекспира должно было исполниться четыре сотни лет, археологи впервые решили исследовать его могилу. С помощью георадара учёные смогли заглянуть внутрь, ничуть не потревожив камни — точь-в-точь как просил писатель. Выводы экспертов были неутешительными — предупреждение драматурга, судя по всему, не возымело должного успеха. В могиле отсутствовал череп. В конце 19 века один журнал опубликовал статью о неком человеке по имени Фрэнк Чамберс. Он, по всем данным, выкопал череп Шекспира ещё в 1794 году. Современные археологи подтвердили, что почва в изголовье действительно нарушена, а черепа нет.

Могилу кто-то всё же решился потревожить.

Некоторые историки, в числе которых профессор Фрэнсис Теккерей из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге, настаивают на процедуре эксгумации. Они хотят раскопать могилу Шекспира, чтобы в прямом смысле слова докопаться до правды. Учёные планируют провести судебно-медицинскую экспертизу, не тревожа при этом прах писателя, в соответствии с его последней волей.

На годовщину смерти писателя люди приносят сюда множество цветов.

Сегодня никто не знает, где в настоящее время находится череп гениального драматурга. Также открыт вопрос о том, испытал ли Фрэнк Чамберс действие проклятия Шекспира на своей шкуре. В ближайшем будущем у профессора Теккерея и его команды, судя по всему, будет шанс проверить это на себе. Может потом они поведают о том, насколько действенны проклятия и стоит ли обращать внимание на подобные вещи.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/050522/53214/