Петербургская красавица

В Петербургском обществе только и говорили о новой звезде — южной красавице Леонилле Ивановне, княжне Барятинской. Известный художник Франц Ксавьер Винтерхальтер не лукавил, когда назвал её самой красивой женщиной, чей портрет он писал.

Юность Леониллы (Леониды) прошла в Марьино, в поместье Барятинских. В 15 лет девушка уже считалась готова к тому, чтобы её представили высшему петербургскому свету. Леонилла была пожалована во фрейлины Александре Фёдоровне, жене императора Николая I.

Княжна отличалась высоким ростом, статностью, сдержанностью и серьезностью. Говорили, что она была «красивой с головы до пят», а бархатные глаза и соболиные брови наделали много шума в высшем свете. К прекрасной Леонилле посватался князь Трубецкой, однако от чего-то петербургская красавица оскорбилась и предпочла связать себя узами брака с графом (в будущем князем) Львом Петровичем Витгенштейном.

Впрочем, муж нравственностью не блистал. Лев Витгенштейн был уже женат на Стефании Радзивилл, некогда первой красавицей двора, чьей красотой восхищались И. И Козлов и А. С. Пушкин. Прекрасная полька отдала Богу душу в 22 года после рождения ребёнка, а у Льва Витгенштейна завязался скандальный роман с женой А. А. Суворова. Дабы остепенить Льва Петровича императрица Александра Фёдоровна решила женить его на своей фрейлине — Леонилле.

Сперва брак казался вполне удачным. Супруги жили в Париже, а после на немецких землях, где появились их четверо детей. Однако вскоре Леонилла стала отдаляться от мужа. Более того её поведение казалось странным: она ходила по замку в чёрной одежде с большим крестом на спине и с распущенными волосами. Её фанатичное увлечение католицизмом беспокоило Льва Витгенштейна.

Скандальная фрейлина Смиронова-Россет писала, что семья Витгенштейнов напоминала сумасшедший дом. У пары появились фавориты. У Леониллы гувернер-француз, а Лев поселил в пристройке замка немку неблагородных кровей. Вот так с виду счастливый брак вылился в дружбу.

В 1861 году король Пруссии даровал супругам титул князей Сайн-Витгенштейн-Сайн. Говорят, что это очень понравилось тщеславной Леонилле, которая по своему поведению стала более напоминать «пруссачку», а не даму петербургского света.

В 67 лет скончался светлейший князь Лев Витгенштейн. В последние годы жизни его считали сумасшедшим и возили в коляске. Жизнь Леониллы продолжалась. Ей было тогда всего лишь 50 лет. Для того времени — почётный возраст, но не для нашей южной красавицы, которая скончалась лишь на 102 году жизни!

Леонилла переехала сначала к дочери в Италию, потом в Германию к своей подруге — императрице Августе Саксен-Веймар-Эйзенахской, а после в Париж. Княгине было около 70 лет, когда она стала содержать свой литературный салон и принимать русских католиков. Да, её увлечение религией нисколько не убавилось с возрастом.

Леонилла общалась и с русским писателем Владимиром Соловьёвым и с Алексеем Толстым. Леонилла Витгенштейн внимательно следила за всей ситуацией, которая происходила в российской империи при Николае II, переписываясь с представителями дома Романовых.

Последние 30 лет жизни княгиня жила на своей вилле в Швейцарии. На здоровье она не жаловалась. На её 100-летний юбилей её поздравила вся Европа, все короли, императоры и высшее дворянство. Она прославилась не только как долгожитель-аристократка, но и как женщина, которая до глубокой старости сумела сохранить живость ума и следы красоты.