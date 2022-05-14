От Романовых к американской прожигательнице жизни: изумруды Марии Павловны

На свадьбу император Александр III преподнес супруге своего брата роскошный подарок.

Мария Макленбург-Шверицкая расторгла помолвку с немецким принцем, чтобы выйти замуж за великого князя Владимира Александровича. Эта статная красавица быстро поняла, что в Российской Империи ее ждет гораздо более блестящее будущее. А Владимир был влюблен и даже отказ невесты перейти в православие не стал препятствием. За три года он уговорил отца Александра II дать согласие на брак.

В России принцесса стала носить имя Мария Павловна. Оказавшись при императорском дворе она окунулась в атмосферу роскоши и блеска и поняла – за блеском бриллиантов и золота стоит цель не похвастаться богатством, но показать величие России.

На свадьбу император Александр III преподнес супруге своего брата роскошный подарок – изумрудную парюру, состоящую из ожерелья с крупными изумрудами в окружении бриллиантов и брошь с изумрудом в 107 карат, некогда принадлежавшая Екатерине II.

Ожерелье было великолепное! Его центральным звеном был изумруд в 100 карат. Остальные звенья поменьше, и каждое в обрамлении бриллиантов, а снизу крепился изумруд-кабашон. Все звенья были съемные и их можно было носить в разных вариантах.

Поистине, царский подарок!

Мария Павловна с гордостью носила свадебные изумруды. Ими она украсила свой русский наряд для бала маскарада в 1883 году и наряд для знаменитого «Русского бала» в 1903 году.

Интересно, что во второй половине жизни Мария Павловна все же приняла православие. Совершенно добровольно.

Когда грянула революция, великой княгине Марии Павловне посчастливилось стать одной из тех, кто смог вывести практически всю свою ювелирную коллекцию. Наследники великой княгини продавали самые лучшие экземпляры коллекции, так Владимирская тиара попала к английской королеве.

Изумруды тоже были проданы. Ожерелье приобрела фирма Cartier, а в 1927 году они же приобрели и брошь.

Сперва их купил магнат Гаррик Маккормик для своей жены, а позже они вернулись к Cartier и были приобретены американской наследницей основателя супермаркетов Woolford Барбарой Хаттон. Одни изумруды, не ожерелье. Камни давно уже вынули из оправ, а бриллианты были проданы отдельно. Более того, изумруд подвергались переогранке в угоду моде.

Изумруды должны были составить сет из колье, серег и кольца. В 1947 году Барбара вышла замуж за князя Трубецкого (это был ее четвертый муж из семи) и «русские изумруды» вставили в колье в индийском стиле.

Барбара особенно любила носить это колье как тиару, наряжаясь в белоснежное сари и принимая в таком виде гостей.

На знаменитой фотосессии образ Барбары дополняет жемчужное колье, некогда принадлежащее казнённой королеве Марии-Антуанетте.

В 1965 году украшение было продано фирме Van Cleef & Arpels. Самый крупный центральный изумруд был огранен заново и его вес составил 89 карат. В 1971 году его приобрела Брук Астор. Считается, что следующей владелицей «романовских» изумрудов стала Элизабет Тейлор.

Источник: https://otdohnu.net/ot-romanovyh-k-amerikanskoj-prozhigatelnitse-zhizni-izumrudy-marii-pavlovny/?fbclid=IwAR0PUK64FCIYH8EIGUQTx3wafifdlDFPTf3Kq-DlookeAwjNPNn3W9oWhOc