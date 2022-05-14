НОВОСТИ МИРА

Жаркая погода в Пакистане

Фото: EPA/Vostock-photo

Косуля в немецком Одербрухе

Фото: DPA/ТАСС

Бриллиантовая лига по легкой атлетике в Дохе

Фото: EPA/Vostock-photo

Паломничество в храме Фатимы в Уреме, Португалия

Фото: EPA/Vostock-photo

Самый длинный подвесной мост в мире открылся в деревне Долни Морава в Чехии

Фото: AP/ТАСС

Протесты на Шри-Ланке

Фото: EPA/Vostock-photo

Генеральная репетиция финала конкурса "Евровидение" в Италии

Фото: AP/ТАСС

Новостройки в районе Джуэл Сити в Йоханнесбурге. Этот район был оживлен в результате реконструкции некогда заброшенного центра города.

Фото: EPA/Vostock-photo

Повседневная жизнь в Москве

Фото: EPA/Vostock-photo

Цветение кувшинок в пруду в парке Никосии на Кипре

Фото: EPA/Vostock-photo

По меньшей мере 20 домов сгорели в результате пожара в прибрежном городе Лагуна-Нигель в Калифорнии

Фото: EPA/Vostock-photo

Детеныш малайского медведя в Центре охраны природных ресурсов на острове Суматра

Фото: Dedy Sutisna/Anadolu Agency via Getty Images

В школах Китая проводят учения в рамках Национального дня предупреждения стихийных бедствий

Фото: Wu Zheng/VCG via Getty Images

Авианосец США "Гарри С. Трумэн" в Неаполитанском заливе

Фото: EPA/Vostock-photo

В саду Букингемского дворца состоялся первый после начала пандемии Королевский летний прием

Фото: АР/ТАСС

Птенец канадского гуся после купания в реке Майн, Германия

Фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images

Коррида на арене Лас-Вентас в Мадриде

Фото: EPA/Vostock-photo

Закат в американском штате Миссури

Фото: АР/ТАСС

Щурки в Подкарпатье, Польша

Фото: EPA/Vostock-photo

Под Вильнюсом проходят военные учения "Пылающий меч" с участием 15 стран-членов НАТО

Фото: АР/ТАСС

Первый полуфинал конкурса "Евровидение-2022" в Турине. На фото: группа из Норвегии Subwoofer

Фото: EPA/Vostock-photo

Во вьетнамском Ханое проходят 31-е Игры Юго-Восточной Азии (SEA Games)

Фото: EPA/Vostock-photo

Спасатели продолжают работы по поиску останков жертв и возможных выживших на месте взрыва в отеле "Саратога" в кубинской Гаване

Фото: EPA/Vostock-photo

Цветение сакуры в Москве

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Открытие выставки Integrated Systems Europe в Барселоне

Фото: EPA/Vostock-photo

В Пекине продолжаются массовые тестирования на коронавирус

Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Водохранилища в окрестностях Сантьяго высохли из-за отсутствия дождей и чрезмерного потребления воды. Ситуация вынудила Чили ввести в действие план нормирования подачи воды с чередованием поставок в разные части города.

Фото: Marcelo Hernandez/Getty Images

Модели в творениях St. Agni во время Австралийской недели моды в Сиднее

Фото: EPA/Vostock-photo

Дождливая погода в Гонконге

Фото: EPA/Vostock-photo

Католические монахини во время подсчетов результатов президентских выборов в командном центре Приходского пастырского совета в Маниле, Филиппины

Фото: Ezra Acayan/Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/