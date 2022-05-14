НОВОСТИ МИРА
Жаркая погода в Пакистане
Фото: EPA/Vostock-photo
Косуля в немецком Одербрухе
Фото: DPA/ТАСС
Бриллиантовая лига по легкой атлетике в Дохе
Фото: EPA/Vostock-photo
Паломничество в храме Фатимы в Уреме, Португалия
Фото: EPA/Vostock-photo
Самый длинный подвесной мост в мире открылся в деревне Долни Морава в Чехии
Фото: AP/ТАСС
Протесты на Шри-Ланке
Фото: EPA/Vostock-photo
Генеральная репетиция финала конкурса "Евровидение" в Италии
Фото: AP/ТАСС
Новостройки в районе Джуэл Сити в Йоханнесбурге. Этот район был оживлен в результате реконструкции некогда заброшенного центра города.
Фото: EPA/Vostock-photo
Повседневная жизнь в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo
Цветение кувшинок в пруду в парке Никосии на Кипре
Фото: EPA/Vostock-photo
По меньшей мере 20 домов сгорели в результате пожара в прибрежном городе Лагуна-Нигель в Калифорнии
Фото: EPA/Vostock-photo
Детеныш малайского медведя в Центре охраны природных ресурсов на острове Суматра
Фото: Dedy Sutisna/Anadolu Agency via Getty Images
В школах Китая проводят учения в рамках Национального дня предупреждения стихийных бедствий
Фото: Wu Zheng/VCG via Getty Images
Авианосец США "Гарри С. Трумэн" в Неаполитанском заливе
Фото: EPA/Vostock-photo
В саду Букингемского дворца состоялся первый после начала пандемии Королевский летний прием
Фото: АР/ТАСС
Птенец канадского гуся после купания в реке Майн, Германия
Фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images
Коррида на арене Лас-Вентас в Мадриде
Фото: EPA/Vostock-photo
Закат в американском штате Миссури
Фото: АР/ТАСС
Щурки в Подкарпатье, Польша
Фото: EPA/Vostock-photo
Под Вильнюсом проходят военные учения "Пылающий меч" с участием 15 стран-членов НАТО
Фото: АР/ТАСС
Первый полуфинал конкурса "Евровидение-2022" в Турине. На фото: группа из Норвегии Subwoofer
Фото: EPA/Vostock-photo
Во вьетнамском Ханое проходят 31-е Игры Юго-Восточной Азии (SEA Games)
Фото: EPA/Vostock-photo
Спасатели продолжают работы по поиску останков жертв и возможных выживших на месте взрыва в отеле "Саратога" в кубинской Гаване
Фото: EPA/Vostock-photo
Цветение сакуры в Москве
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Открытие выставки Integrated Systems Europe в Барселоне
Фото: EPA/Vostock-photo
В Пекине продолжаются массовые тестирования на коронавирус
Фото: Kevin Frayer/Getty Images
Водохранилища в окрестностях Сантьяго высохли из-за отсутствия дождей и чрезмерного потребления воды. Ситуация вынудила Чили ввести в действие план нормирования подачи воды с чередованием поставок в разные части города.
Фото: Marcelo Hernandez/Getty Images
Модели в творениях St. Agni во время Австралийской недели моды в Сиднее
Фото: EPA/Vostock-photo
Дождливая погода в Гонконге
Фото: EPA/Vostock-photo
Католические монахини во время подсчетов результатов президентских выборов в командном центре Приходского пастырского совета в Маниле, Филиппины
Фото: Ezra Acayan/Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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