AutoMotor 2022: 34-я выставка авто в Тель-Авиве.

Фото: Евгений Брестовицкий (Strana.co.il) и Александр Ханин

В воскресенье, 17 апреля, в выставочном центре "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве для посетителей открылась выставка AutoMotor 2022, которая в этом году празднует 34-летие. На нынешнем автосалоне представлены дорогие и престижные суперкары, редкие мотоциклы, новейшие технологии и аксессуары.





Источник: https://www.newsru.co.il/photo/17apr2022/auto_motor_2022.html