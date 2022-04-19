Николлетто

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AutoMotor 2022: 34-я выставка авто в Тель-Авиве.

Фото: Евгений Брестовицкий (Strana.co.il) и Александр Ханин

В воскресенье, 17 апреля, в выставочном центре "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве для посетителей открылась выставка AutoMotor 2022, которая в этом году празднует 34-летие. На нынешнем автосалоне представлены дорогие и престижные суперкары, редкие мотоциклы, новейшие технологии и аксессуары.


Источник: https://www.newsru.co.il/photo/17apr2022/auto_motor_2022.html

19.04.2022 - Posted by | Авто... |

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