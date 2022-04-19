Украинская художница создаёт магических инопланетян-кракозябриков: Марьяна Копылова

Украинская художница из города Харькова Марьяна Копылова создала свою маленькую вселенную, населенную очаровательными фантастическими существами. Её кракозябры – дети галактики, у каждого из которых есть собственное имя и уникальная, почти магическая особенность. Одни — хранят мир в лесу, другие — поют колыбельные птицам, третьи — пасут улиток на лугу… Предлагаем и вам заглянуть в их загадочный мир.

Марьяна Копылова — украинская художница.

Марьяна Копылова — довольно известная в мире искусства украинская художница. Свою популярность она завоевала благодаря созданию инопланетных "монстриков", которых сама называет — краказябрами. Удивительные существа, созданные руками мастерицы, соединили в себе несколько художественно-декоративных техник: валяние из шерсти и лепка из полимерной глины, инкрустация камнями и папье-маше, декорирование бисером и роспись акрилом. И самое главное — необыкновенная фантазия. Все это настолько чудесным образом переплелось в её работах, что не перестаешь удивляться мастерству и органичному сочетанию.

В мастерской Марьяны Копыловой.

Родилась Марьяна в городе Харькове в 1988 году. Будущую художницу с детства привлекало всё, что было связано с волшебством, магией и сказкой. Будучи творческой личностью — много рисовала, а рано овладев техникой шитья, стала шить забавных фиолетовых осликов и прочие удивительные игрушки. Её неуёмная фантазия невероятно удивляла окружающих, и поэтому вполне было логичным то, что окончив школу, она стала студенткой Харьковского педагогического университета на факультете изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Амулет. / Йоури. Согревающий деревья зимой. Кракозябры от Марьяны Копыловой.

И вот уже более 12 лет в своей творческой мастерской Марьяна пишет не только картины, отражающие особый фэнтезийный мир, но и создает удивительные фигурки внеземных существ, непохожих друг на друга, как будто пришедших из других галактик.

Ниабо. Хозяин снежных угодий. Кракозябры от Марьяны Копыловой.

Каждый её рукотворный кракозябрик имеет свое уникальное имя, которое дается ему в зависимости от черт характера и магических суперспособностей. При этом все питомцы Марьяны уникальны, так как изготавливаются в единственном экземпляре.

Лесной Сновидец./Смотритель февральских снегов. Кракозябры от Марьяны Копыловой.

Материалы и техники, используемые при изготовлении этих загадочных существ разнообразны — фетр, шерсть, сухое и мокрое валяние, новозеландский кардочес, кукольная пластика, полимерная глина, папье-маше, металлическая фурнитура, бусины, стеклянные камушки, бисер, акрил и фактурные грунты. А иногда в дело идут самые необычные вещицы типа лампочек, ракушек, деталей часов или сгоревшего процессора. Художница постоянно в поиске новых техник и материалов для своих игрушек.

Хранитель земли./Собиратель Утренней Росы. Кракозябры от Марьяны Копыловой.

У Копыловой часто спрашивают: "Насколько трудоемко изготавливать вещи ручной работы?". На что она отвечает: "Много времени уходит на подбор материалов и фурнитуры, причем так, чтобы все это идеально сочеталось. Сам пошив или же лепка "монстрика" занимает еще больше времени, так как абсолютно все делается вручную".

Хранитель Солнечной Планеты./ Говорящий с ветром. Кракозябры от Марьяны Копыловой.

И именно поэтому свое увлечение мастерица относит к хенд-мейду, получившему в последние годы особую популярность. Этот вид деятельности всё меньше стал воспринимается, как хобби скучающих домохозяек. В наши дни рукоделие является самостоятельным направлением фриланса, способным приносить неплохой доход.

Хранитель лунного света. Кракозябры от Марьяны Копыловой.

Совершенно неудивительно, что за эти годы у Марьяны появилось много поклонников. Её питомцы очень популярны в интернете, они набирают тысячи лайков по всему миру. Они также нередкие гости на выставках декоративно-прикладного искусства в Украине. Ими искренне восторгаются, их обожают, их многие хотят иметь в своем доме. Поэтому от заказчиков у художницы отбоя нет. Таким образом, её детское увлечение переросло в бизнес, приносящий неплохой доход. Заказы поступают не только из разных городов Украины, но и из зарубежных стран.

Улиточий пастух./Аэйну. Тот, кто прогоняет недобрые сны. Кракозябры от Марьяны Копыловой.

Соату. Хранитель древесных духов.

Кракозябры от Марьяны Копыловой.

Кракозябры от Марьяны Копыловой.

Продавая своих питомцев, для рекламы Копылова использует выражение, которое больше относится к живым существам: "Для тех, кто хочет приручить краказябру".

Кракозябрики от Марьяны Копыловой.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/180422/53073/