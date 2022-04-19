"Спартаку" — 100 лет

Московский футбольный клуб "Спартак" празднует вековой юбилей. "Интерфакс" предлагает галерею, посвященную основным вехам самой титулованной команды страны. 12 раз команда выиграла чемпионат СССР, 10 — Кубок СССР, 10 — чемпионат России и три раза — Кубок России. По разу "Спартак" доходил до полуфиналов Кубка чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков.

"Спартак" празднует выигрыш им Суперкубка России-2017 — последнего к настоящему моменту для него трофея в официальных турнирах. 14 июля 2017 года он выиграл у столичного "Локомотива".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Основатель "Спартака" Николай Старостин. На фото он выступает на собрании команды в качестве ее начальника в чемпионском 1989 году.

Фото: Игорь Уткин/ТАСС

Живая легенда "Спартака" — Никита Симонян (справа), которому сейчас 95 лет. Функции капитана и тренера он выполнял и в "Спартаке" и в сборной СССР. На фото он — с капитаном сборной Англии Билли Райтом перед матчем ЧМ-1958.

Фото: PA Images via Getty Images

Голкипер "Спартака" Ринат Дасаев с призом лучшему вратарю мира 1988 года

Фото: Игорь Уткин, Александра Яковлева/ТАСС

Олег Романцев (справа) был капитаном "Спартака" в конце 1970-х. Через два десятка лет он станет главным тренером команды, который приведет ее к многочисленным титулам при яркой игре.

Фото: Александра Яковлева/ТАСС

Символ "Спартака" — Федор Черенков, которого почитают даже те, кто болеет против команды. На фото — церемония открытия памятника Черенкову на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Константин Бесков (в центре). Несмотря на динамовское прошлое, в качестве тренера стал творцом ярких побед "Спартака" и его фирменного почерка

Фото: Игорь Уткин/ТАСС

Валерий Шмаров — один из тех, благодаря кому "Спартак" стал чемпионом в 1989 году.

Фото: Игорь Уткин/ТАСС

В 1995 году "Спартак" выиграл шесть из шести матчей группового этапа Лиги чемпионов. Несколько голов — на счету Дмитрия Аленичева, который вскоре переберется в Европу, а в составе португальского "Порту" забьет по голу в победных финалах Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.

Фото: Игорь Уткин/ТАСС

В 1991 году "Спартак" дойдет до полуфинала Кубка чемпионов, по пути пройдя "Наполи" с Марадоной и "Реал".

Фото: Игорь Уткин/ТАСС

В истории "Спартака" были не только взлеты, но и падения. В 2003 году команду покинул Олег Романцев и ее стала преследовать череда неудач. Например (на фото), чувствительное поражение от "Локомотива" со счетом 2:5. Но Романа Павлюченко (номер 10) ждет яркое будущее, в том числе — в лондонском "Тоттенхэме".

Фото: EPA/Vostock-photo

Продолжительное время "Спартак" не имел своего стадиона, арендуя для домашних матчей другие арены. В 2014 году у него все же появился свой стадион, его официальное название — "Открытие Банк Арена". Здесь также проводились матчи Кубка Конфедераций и Чемпионата мира.

Фото: Alex Livesey — FIFA/FIFA via Getty Images

В 2017 году после продолжительного перерыва "Спартак" выиграл чемпионат России. Болельщики команды отпраздновали это событие массовым забегом на поле после матча с "Тереком"

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5795/59905