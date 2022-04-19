"Спартаку" — 100 лет
Московский футбольный клуб "Спартак" празднует вековой юбилей. "Интерфакс" предлагает галерею, посвященную основным вехам самой титулованной команды страны. 12 раз команда выиграла чемпионат СССР, 10 — Кубок СССР, 10 — чемпионат России и три раза — Кубок России. По разу "Спартак" доходил до полуфиналов Кубка чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков.
"Спартак" празднует выигрыш им Суперкубка России-2017 — последнего к настоящему моменту для него трофея в официальных турнирах. 14 июля 2017 года он выиграл у столичного "Локомотива".
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Основатель "Спартака" Николай Старостин. На фото он выступает на собрании команды в качестве ее начальника в чемпионском 1989 году.
Фото: Игорь Уткин/ТАСС
Живая легенда "Спартака" — Никита Симонян (справа), которому сейчас 95 лет. Функции капитана и тренера он выполнял и в "Спартаке" и в сборной СССР. На фото он — с капитаном сборной Англии Билли Райтом перед матчем ЧМ-1958.
Фото: PA Images via Getty Images
Голкипер "Спартака" Ринат Дасаев с призом лучшему вратарю мира 1988 года
Фото: Игорь Уткин, Александра Яковлева/ТАСС
Олег Романцев (справа) был капитаном "Спартака" в конце 1970-х. Через два десятка лет он станет главным тренером команды, который приведет ее к многочисленным титулам при яркой игре.
Фото: Александра Яковлева/ТАСС
Символ "Спартака" — Федор Черенков, которого почитают даже те, кто болеет против команды. На фото — церемония открытия памятника Черенкову на Троекуровском кладбище в Москве
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Константин Бесков (в центре). Несмотря на динамовское прошлое, в качестве тренера стал творцом ярких побед "Спартака" и его фирменного почерка
Фото: Игорь Уткин/ТАСС
Валерий Шмаров — один из тех, благодаря кому "Спартак" стал чемпионом в 1989 году.
Фото: Игорь Уткин/ТАСС
В 1995 году "Спартак" выиграл шесть из шести матчей группового этапа Лиги чемпионов. Несколько голов — на счету Дмитрия Аленичева, который вскоре переберется в Европу, а в составе португальского "Порту" забьет по голу в победных финалах Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.
Фото: Игорь Уткин/ТАСС
В 1991 году "Спартак" дойдет до полуфинала Кубка чемпионов, по пути пройдя "Наполи" с Марадоной и "Реал".
Фото: Игорь Уткин/ТАСС
В истории "Спартака" были не только взлеты, но и падения. В 2003 году команду покинул Олег Романцев и ее стала преследовать череда неудач. Например (на фото), чувствительное поражение от "Локомотива" со счетом 2:5. Но Романа Павлюченко (номер 10) ждет яркое будущее, в том числе — в лондонском "Тоттенхэме".
Фото: EPA/Vostock-photo
Продолжительное время "Спартак" не имел своего стадиона, арендуя для домашних матчей другие арены. В 2014 году у него все же появился свой стадион, его официальное название — "Открытие Банк Арена". Здесь также проводились матчи Кубка Конфедераций и Чемпионата мира.
Фото: Alex Livesey — FIFA/FIFA via Getty Images
В 2017 году после продолжительного перерыва "Спартак" выиграл чемпионат России. Болельщики команды отпраздновали это событие массовым забегом на поле после матча с "Тереком"
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5795/59905
Комментариев нет.
← Ранее |
-
Архивы
- Апрель 2022 (80)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
- Декабрь 2021 (136)
- Ноябрь 2021 (91)
- Октябрь 2021 (92)
- Сентябрь 2021 (52)
- Август 2021 (41)
- Июль 2021 (27)
- Июнь 2021 (47)
- Май 2021 (100)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий