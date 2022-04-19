Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Многоликая планета на снимках тревел-фотографа

Эвот Пахуд де Мортанж (Ewout Pahud de Mortanges) — талантливый фотограф-самоучка и путешественник, в настоящее время проживающий в Амстердаме, Нидерланды. Он фокусируется в основном на пейзажах, городских фото и аэрофотоснимках. Эвот путешествует по Европе и Азии, чтобы запечатлеть захватывающие природные и городские пейзажи.

Источник: https://myvitae.ru/2022/04/17/mnogolikaya-planeta-na-snimkax-trevel-fotografa/

19.04.2022 - Posted by | Путешествия...

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