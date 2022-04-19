Кленовые листья во фритюре — кулинарная фишка Страны восходящего солнца

Кулинарные традиции разных народов и стран порой поражают. Где-то готовят жучков, а где-то цветы в сладкой карамели. Сегодня мы решили рассказать вам об удивительном японском десерте — кленовых листьях в кляре.

Где и в какое время готовят «деликатес с дерева»

Осень — чудесное время года, которое, как правило, у большинства вызывает стандартный ассоциативный ряд: дождь, падающие листья, грустная музыка. А вот японцы сразу же представят себе свою любимую сезонную вкуснятину — листья кленового дерева, приготовленные в кляре во фритюре.



Готовят это блюдо, как вы уже поняли, в Японии. Рецептов этой сладости много: кто-то готовит листья сразу же после того, как срывает их с дерева, а кто-то сначала вымачивает их целый год в специальном рассоле. Однако рецепт кляра у всех одинаковый: несколько яиц, стакан ледяной воды, мука и сахарная пудра.

Какие листья нужны для этого блюда

Просим вас, не неситесь сейчас в ближайший парк за обычными листочками с клена, чтобы побаловать себя японским деликатесом. Для этого десерта нужен специальный клен, который где растет? Конечно же, преимущественно в Японии. Это красный клен.

Узнать больше



Однако можно встретить этот клен и в России, на Сахалине или Курилах. Листочки этого дерева имеют отличительный алый цвет.

Как готовится блюдо

Тут все достаточно просто: заранее приготовленный основной ингредиент, листья, нужно протереть тщательно тряпочкой или полотенцем, затем «искупать» в кляре, подождать, пока излишки кляра немного стекут, а после этого опустить в кипящее масло, фритюр. Жарить нужно до характерного желто-золотистого цвета.



Источник: https://myvitae.ru/2022/02/07/klenovye-listya-vo-frityure-kulinarnaya-fishka-strany-vosxodyashhego-solnca/