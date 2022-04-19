Большие черепахи с Галапагосских островов

Две очаровательные гигантские галапагосские черепашки впервые родились в британском зоопарке.

Их родители — 70-летний самец Дирк и 21-летняя самка по имени Чарли.

Черепашки весят всего 67 и 69 грамм, что примерно равно весу киви.

Кормят их сушеной травой, грушевым кактусом, сорняками и листовой зеленью.

Эндемик Галапагосских островов, вид, находящийся под угрозой исчезновения. Является крупнейшим из живущих в настоящее время сухопутных черепах и 10-м по весу среди всех живущих рептилий, достигая веса более 400 кг и длины более 1,8 метров.

При продолжительности жизни в дикой природе более 100 лет, галапагосские черепахи являются одними из самых долгоживущих позвоночных. В неволе пойманные особи могут доживать до 177 лет.

Для черепах родиной являются семь Галапагосских островов, вулканический архипелаг, находящийся приблизительно на 1000 км западнее побережья Эквадора.

Количество черепах сократилось с более чем 250 000 в XVI веке до самого низкого уровня около 3000 особей в 1970-х. Такое снижение численности было вызвано использованием черепах для получения мяса и масла, уничтожением их естественных мест обитания для нужд сельского хозяйства, ввоз и распространение чужеродных животных на островах, таких как крысы, козы и свиньи.

К спасению вида слоновых черепах с начала XX века были приложены усилия, в результате которых тысячи выращенных в неволе детёнышей были выпущены на острова их исконного обитания, и, по оценкам, общая численность слоновых черепах превысила 19 000 в начале XXI века. Несмотря на это, вид в целом классифицируется как «уязвимый».

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/bolshie-cherepaxi-s-galapagosskix-ostrovov.html