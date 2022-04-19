Большие черепахи с Галапагосских островов
Две очаровательные гигантские галапагосские черепашки впервые родились в британском зоопарке.
Их родители — 70-летний самец Дирк и 21-летняя самка по имени Чарли.
Черепашки весят всего 67 и 69 грамм, что примерно равно весу киви.
Кормят их сушеной травой, грушевым кактусом, сорняками и листовой зеленью.
Эндемик Галапагосских островов, вид, находящийся под угрозой исчезновения. Является крупнейшим из живущих в настоящее время сухопутных черепах и 10-м по весу среди всех живущих рептилий, достигая веса более 400 кг и длины более 1,8 метров.
При продолжительности жизни в дикой природе более 100 лет, галапагосские черепахи являются одними из самых долгоживущих позвоночных. В неволе пойманные особи могут доживать до 177 лет.
Для черепах родиной являются семь Галапагосских островов, вулканический архипелаг, находящийся приблизительно на 1000 км западнее побережья Эквадора.
Количество черепах сократилось с более чем 250 000 в XVI веке до самого низкого уровня около 3000 особей в 1970-х. Такое снижение численности было вызвано использованием черепах для получения мяса и масла, уничтожением их естественных мест обитания для нужд сельского хозяйства, ввоз и распространение чужеродных животных на островах, таких как крысы, козы и свиньи.
К спасению вида слоновых черепах с начала XX века были приложены усилия, в результате которых тысячи выращенных в неволе детёнышей были выпущены на острова их исконного обитания, и, по оценкам, общая численность слоновых черепах превысила 19 000 в начале XXI века. Несмотря на это, вид в целом классифицируется как «уязвимый».
Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/bolshie-cherepaxi-s-galapagosskix-ostrovov.html
Комментариев нет.
-
Архивы
- Апрель 2022 (80)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
- Декабрь 2021 (136)
- Ноябрь 2021 (91)
- Октябрь 2021 (92)
- Сентябрь 2021 (52)
- Август 2021 (41)
- Июль 2021 (27)
- Июнь 2021 (47)
- Май 2021 (100)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий