ПОЧЕМУ У КАТОЛИКОВ НА ПАСХУ ЯЙЦА ПРИНОСИТ ЗАЯЦ?

В европейской католической традиции заяц, приносящий пасхальные яйца, — один из главных символов весеннего праздника. Считается, что заяц ассоциировался с богиней весеннего возрождения жизни и плодородия Остарой еще в древнегерманских культах (отсюда и немецкое название Пасхи — Ostern). Яйцо как источник жизни и заяц как плодовитое животное, выполняющее роль посланника богини-матери, на протяжении многих веков сплетались в одну крепкую традицию, вытесняя из обычая другие вариации — например, кукушку, петуха и лису. По одной из фрагментарно дошедших до нас легенд богиня плодородия сама превратила своего постоянного спутника — птицу — в зайца. Животное изменило облик, но вынашивать яйца не перестало.

Впервые пасхальная история задокументирована в 1682 году немецким физиком и ботаником Георгом Франком фон Франкенау. В трактате «О пасхальных яйцах» он рассказал о традиции, которую ежегодно соблюдали взрослые и дети нескольких немецких земель. Заяц, согласно его исследованиям, считался проворным тайным гостем, который подбрасывал раскрашенные яйца на частные участки, а юные немцы разыскивали подарки в укромных уголках среди травы и кустарников. В немецких семьях традиция поддерживается и сегодня практически без изменений.

Хотя история пасхального зайца и берет начало в языческой культуре, для христианской традиции животное тоже имеет символическое значение. В Византии заяц был одним из символов Христа, позже его изображение ассоциировалось с беззащитными верующими, безоговорочно доверяющими Спасителю. К самому празднику в честь воскресения такие трактовки, пожалуй, имеют опосредованное отношение.

Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/pochemu_u_katolikov_na_pashu_yajca_prinosit_zayac_29879