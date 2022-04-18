Ночёвка над Альпами

Теперь любители прогулок по горам смогут не только укрыться от непогоды прямо на вершине, но и насладиться роскошным видом на горный массив Мармароль в тепле и уюте: правда, для этого сначала придется подняться на высоту 2667 метров.

Горная хижина, названная New Bivouac Fanton, насчитывает 10 метров в длину и стоит на самом краю хребта в дикой и поистине труднодоступной местности. На некоторых фотографиях даже кажется, будто она и вовсе катится с горы.

Цель бивака, расположившегося у перевала Форчелла Мармароль, — предоставить туристам убежище от непогоды, причем они могут остаться здесь на ночь, не бронируя места заранее. Места предоставляются совершенно бесплатно, бивак открыт круглосуточно.



В уютной хижине площадью 30 квадратных метров с отдельными койками и кладовыми одновременно могут разместиться до 12 человек. Слои стекловолокна изолируют путешественников от ветра и холода, но в биваке нет водопровода и туалета, поэтому при необходимости справить нужду им все же придется побороться со стихией.



Бивак заказало подразделение Итальянского альпийского клуба (Club Alpino Italiano, CAI) в Ауронцо, которое следит за убежищами и пешеходными тропами в этом районе и работает над защитой местной природы. Эффектный дизайн — работа итальянской студии Demogo, впервые представившей проект убежища в 2015 году. Строительство началось спустя три года.



Согласно CAI, предыдущая попытка разместить бивак (первый Bivouac Fanton) в том же месте закончилась неудачей: сильный ветер вынудил вертолет «временно разместить» бивак в верхней части долины Валь-Байон, «где он так и остался». За годы укрытие износилось и стало непригодным для использования, поэтому CAI решил заменить его.

Однако проблемы возникли и с транспортировкой нового бивака. По данным Corriere delle Alpi, в сентябре позапрошлого года вертолет доставил корпус нового убежища со спортивной площадки в городе Ауронцо лишь с третьего раза — миссия дважды провалилась из-за плохой погоды. Интерьер бивака завершили прошлым летом, и в августе в Ауронцо прошла официальная церемония открытия.



Чтобы добраться до убежища, туристы могут воспользоваться горнолыжным подъемником из ближайшего города, Ауронцо-ди-Кадоре, до места, где начинаются тропы хребта Мармароль. Убежище находится к юго-востоку от вершины Чимон-дель-Фроппа, самой высокой вершины Мармароля высотой 2932 метра.

Demogo пишет, что «маршрут, по которому можно добраться туда, занимает от четырех до пяти часов, а высота подъема составляет 1600 метров, поэтому он рекомендуется для опытных туристов». Согласно Hike Uno, помимо бивака другим ближайшим убежищем является Rifugio Primula, до которого можно добраться пешком за пять часов.



Источник: https://myvitae.ru/2022/04/17/nochyovka-nad-alpami/